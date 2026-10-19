'Skromni', iskreni Embape: Karijera mi je za desetku! Kad kažem da sam najbolji, to je zato što u to verujem

Iz konkurencije za predstojeću dodelu Zlatne lopte praktično je ispao, ali mu je zato stigla utešna nagrada iz domovine. Onze Mondial, još jedan francuski magazin, dodelio je Kilijanu Embapeu priznanje za najboljeg igrača u prethodnoj sezoni, koju je okončao bez ijednog timskog trofeja. Ipak, francuski napadač bio je najbolji strelac Lige šampiona, Primere i Svetskog klupskog prvenstva, pa je po izboru čitalaca pomenutog lista odneo ubedljivu pobedu ispred Hviče Kvarachelije i Žoaa Nevesa .

Upitan da oceni svoju dosadašnju karijeru, koja traje duže od jedne decenije na vrhunskom nivou, Embape je bez oklevanja sebi dao najvišu ocenu. Objasnio je da vrednost njegovog puta ne leži samo u trofejima i golovima, već i u teškim trenucima i činjenici da mu fudbal nijednog trenutka nije dosadio.

"Dajem joj čistu desetku, jer se karijera živi u svim svojim detaljima, kako u dobrim, tako i u lošim trenucima. Prva stvar koje se sećam nisu golovi koje sam postigao niti titule koje sam osvojio, već to što se tokom ovih 10 ili 11 godina nijednom nisam dosađivao. Nisam tretirao ono što sam proživljavao kao nešto obično, već sam to uvek živeo u svim detaljima", započeo je Embape intervju za Onze Mondial.

Na pitanje zašto ga neki ljudi ne vole i kako se nosi sa kritikama, Embape je priznao da su ga negativni komentari mnogo više pogađali na početku karijere. S vremenom je naučio da prihvati da ne može svima da se svidi i da je najvažnije ostati dosledan sebi.

"Kada si mlađi, pitaš se zašto postoje ljudi kojima se ne sviđaš i zašto ne radiš stvari zbog kojih bi te zavoleli. Ne razumeš to najbolje i ne uspevaš da se dovoljno distanciraš kako bi na sve to pogledao iz drugačije perspektive. Sada sam stekao tu perspektivu i razumem da postoje ljudi koji ne pokušavaju da analiziraju stvari, već jednostavno postupaju na taj način. Najvažnije je da ostaneš veran svojim vrednostima, a usput praviš greške, ne možeš ih sve izbeći i moraš prihvatiti mogućnost neuspeha.” MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Francuz je takođe odbacio svaku pomisao da je igrač koji nikada ne greši, te uz dozu humora istakao da njegovi medijski nastupi ne dočaravaju ko je on zapravo.

"Oni koji misle da sam savršen očigledno nemaju televiziju. okazao sam iznova i iznova da mogu da pogrešim, i to mi uopšte ne smeta. Mislim da je to dobra stvar. Niko te zaista ne poznaje preko televizije i zato su neke analize ponekad potpuno odsečene od realnosti." Njegova nedavna tvrdnja da je najbolji igrač na svetu izazvala je velike reakcije u javnosti. Embape je objasnio da takav stav ne iznosi da bi izazvao kontroverze, već iz želje da pomera sopstvene granice.

"Znam istoriju i kulturu svoje zemlje, tako da znam šta izjave ove vrste mogu da izazovu. Kada to kažem, to je zato što u to verujem i zato što me to motiviše. Da bi postigao velike stvari, ne smeš da uđeš u takmičenje verujući da su drugi sposobniji da ostvare bolji učinak od tebe. To znači da ograničavaš samog sebe i stavljaš barijeru ispred sebe. To je moj mentalitet.”

Kada se podvuče crta i postavi pitanje da li je srećan čovek, Embape potvrdno odgovara bez imalo zadrške. Iako je profesionalni fudbal promenio njegov dečji pogled na igru, uspeo je da sačuva radost i ostvari san koji je sanjao odmalena:

"Naravno da sam srećan čovek. Živim život kakav sam oduvek želeo. Oduvek sam želeo da postanem fudbaler i, naravno, to zahteva prilagođavanje okolnostima i ima nepredviđenih događaja, ali ostvario sam svoj san. Šta bi više mogao da tražiš? U životu moraš da budeš zadovoljan onim što imaš, a ja sam veoma srećan onim što imam. Nadam se da ću uspevati da to zadržim. Naravno da nemam istu viziju koju sam imao kao dete, i na sreću je tako, jer da sam je zadržao, bio bih izuzetno naivan.” I danas, kao čoveka, šta te čini srećnim?

"O, mnogo stvari! Kao i svakog drugog. Mislim da se iza fantastičnog posla koji imamo, i koji ja imam, nalazi život koji trudimo da živimo što je normalnije moguće. Tako da se sve svodi na male životne radosti. U tom pogledu, mislim da se ne razlikujemo; razlikujemo se samo po kontekstu u kom radimo stvari. Naravno, moj život zahteva određeno prilagođavanje, ali trudim se da uživam u istim stvarima kao i svi drugi." Ako bi morao da opišeš svoju ličnost, svoj život, sebe kao osobu, u jednoj rečenici, šta bi rekao?

"Hmm… Mislim da sam ja samo tip koji se prilagođava. Ja sam neka vrsta adaptera. Imam sposobnost da se prilagodim gde god da odem, u bilo kojoj situaciji. I mislim da me to ne čini kameleonom, već građaninom sveta, jer sam od malih nogu mnogo putovao, upoznao dosta različitih kultura i uspeo da usvojim one za koje sam smatrao da odgovaraju mojim vrednostima i principima. A uz to, imam tu radosnu, sanjalačku ličnost, što znači da me uvek nosi ono što se dešava sada, a ne nužno ono što se desilo u prošlosti.” Kako se nosiš sa pritiskom miliona ljudi i njihovim očekivanjima?

"Mislim da moraš da ostaneš smiren. Oduvek sam želeo da razumem kontekst u kom se nalazim i zašto sam tu. Jer mislim da ti razumevanje okruženja u kom se nalaziš omogućava da shvatiš mnoge stvari i uštediš vreme. A ja sam oduvek želeo da uštedim vreme u životu. Mislim da razumem stvari zato što sam ih proživeo, a ne zato što sam pametniji od bilo koga drugog. Samo sam iskusio stvari koje drugi ljudi nisu. Da je većina ljudi proživela ono što sam ja proživeo, razmišljali bi isto kao ja, možda bi imali isto znanje. Samo sam imao dovoljno sreće da proživim sve to. To me ne čini pametnijim niti stručnijim, već samo nekim ko je prošao kroz iskustva kroz koja drugi nisu."