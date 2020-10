Šlager na Teatru snova. Mančester Junajted će izazvati Totenhem na svom Old Trafordu u derbiju 4. kola premijer lige. Oba giganta su se koliko-toliko konsolidovala posle lošeg starta sezone i sada bi ljubiteljima fudbala mogla da ponude istinski derbi i vrhunsku fudbalsku predstavu (17.30).

I jedni i drugi su imali obaveze tokom radne nedelje, ali to ne bi trebalo preterano da utiče na fizičko stanje dva tima. Crveni đavoli su se prošlog vikenda napatili u Brajtonu, gde su stigli do pobede golom Bruna Fernandesa u 100. minutu (3:2), dok je Totenhem na svom terenu u sedmom minutu nadoknade ostao bez dva boda protiv Njukasla (1:1), iako je prethodno morao da reši pitanje pobednika još jednim golom. Ti izgubljeni bodovi izuzetno teško su pali kormilaru Pevaca Žozeu Murinju, ali će ga i još više motivisati pred ovaj meč.

Londonski klub imao je izazovnu nedelju u kojoj je igrao i meč Liga kupa sa Čelsijem, kojeg je izbacio posle penala, ali i meč Lige Evrope sa Makabijem iz Haife. Murinjo je rasporedio teret među igračima, međutim, pored toga, Korejac Son, koji je nedavno bio ključni igrač u ofanzivnom delu, ima zdravstvenih problema i neizvestan je za meč, kao i Lo Selso.

Otvaranje ligaškog dela sezone nije sasvim optimalno po Spurse. Bilans od pobede, remija i poraza trenutno znači 10. mesto. Međutim, probleme ima i domaći tim, koji je do sada odigrao samo dve prvenstvene utakmice i ostvario po pobedu i neuspeh. Iznenađujuće, odbrana Junajteda ove godine ne radi, jer mora se konstatovati da je pet primljenih golova u dva meča, previše. Prošle godine defanziva Đavola je bila jedna od najboljih u Premijer ligi. Ekipa je jaka pozadi, igrači se nisu bitno promenili, ali do sada se to odrazilo samo na Liga kup gde je Mančester dva puta pobedio u gostima sa 3:0, poslednji put u sredu u Brajtonu.

Kapiten Junajteda Hari Megvajer dostupan je uprkos povredi skočnog zgloba u pobedi nad Brajtonom prošle subote, a menadžer Olea Gunara Solskjera nema novih problema u svom timu. Sa druge strane, trener Totenhema Žoze Murinjo nije u potpunosti isključio šanse Sona da se na vreme oporavi od problema sa tetivom kolena, dok Geret Bejl još nije spreman za nastup.

Pevci nemaju pobedu na poslednja tri međusobna prvenstvena meča, dok su na poslednjih šest gostovanja na Old Trafordu u Premijer ligi trijumfovali samo jednom, a poraženi pet puta. Poslednji okršaj ova dva tima odigran je u Londonu u finišu prošle sezone i bilo je 1:1.

Tokom dana u Premijer ligi nas očekuje još pregršt zanimljivih duela. Ostaje da vidimo može li Lester da nastavi stoodstotan učinak u dosadašnjem toku takmičenja, jer za rivala ima Vest Hem na svom King Paueru, a interesantno bi moglo da bude i na jugu Engleske, gde Sautempton ima posla sa Vest Bromvičem, koji je sinonim za mečeve sa mnogo pogodaka ove sezone.

Takođe, Arsenal posle buđenja iz sna u prošlom kolu dočekuje Šefild Junajted, koji posle tri duela još nijednom nije uspeo da zatrese mrežu, dok Vulverhempton ima posla sa Fulamom u kome je jedina svetla tačka srpski reprezentativac Aleksandar Mitrović.

Kraj dana rezervisan je za dvoboj Aston Vile i Liverpula, koji bi da nastave sa dobrim rezultatima. Oba tima ne znaju za kiks u prvenstvu, s tim da je Vila odigrala meč manje od branioca titule, a iako je imala i nešto lakše rivale, svakako je sposobna da Jirgenu Klopu pomrsi račune.

PREMIJER LIGA – 4. KOLO

Subota

Čelsi - Kristal Palas 4:0 (0:0)

/Čilvel 50, Zuma 66, Žoržinjo 78 penal, 82 penal/

Everton - Brajton 4:2 (2:1)

/Kalvert Luin 16, Mina 45+2, Rodrigez 52, 70 - Mopej 41, Bisuma 90+2/

Lids - Mančester Siti 1:1 (0:1)

/Rodrigo 59 - Sterling 17/

Njukasl - Barnli 3:1 (1:0)

/San Maksiman 14, Vilson 65, 77 - Vestvud 61/

Nedelja

13.00: (1,70) Lester (3,70) Vest Hem (5,10)

13.00: (1,82) Sautempton (3,60) VBA (4,40)

15.00: (1,55) Arsenal (4,00) Šefild Junajted (6,25)

15.00: (1,50) Vulverhempton (4,00) Fulam (7,25)

17.30: (2,00) Mančester Junajted (3,45) Totenhem (3,80)

20.15: (7,50) Aston Vila (4,60) Liverpul (1,43)

