Ko nije očekivao ludu utakmicu u La Pazu, taj ne zna šta sve može da se dogodi na nadmorskoj visini od preko 3.600 metara! Tamo gde je mnogima potrebna boca s kiseonikom da bi normalno disali posle velikih fizičkih napora, fudbaleri Bolivije i Kolumbije napravili su šou u meču koji je ipak završen remijem - 1:1 (0:0).

Imalo je šta da se vidi u La Pazu, a iako se na prvi od dva gola čekalo bezmalo 70 minuta, dobro popunjen stadion "Ernando Siles" nije ostao uskraćen za uzbudljiv i pre svega kvalitetan fudbal. Stigli su gosti u La Paz kao blagi favoriti na papiru, ali ko još sme glasno da kaže da je u prednosti protiv ekipe koja ima nesvakidašnju prednost u vidu lokacije na kojoj igra utakmice?

Morao je selektor Kafeterosa Reinaldo Rueda da se pomiri sa tim da za ovu i predstojeće dve utakmice ne može da računa na važne šrafove poput Hamesa Rodrigeza, Duvana Zapate, Alfreda Morelosa, Jerija Mine, Luisa Murijela, što zbog povreda, što zbog kovid restrikcija, ali trećeplasirani tim Kopa Amerike izašao je na teren hrabro i umalo se okitio kompletnim plenom!

Zanimljivu je odluku doneo selektor Kolumbije da uprkos odsustvu Zapate, Morelosa i Murijela šansu u špicu napada pruži Rodžeru Martinezu umesto Radamelu Falkau koji je na kraju odigrao poslednjih deset minuta sa nadoknadom, ali se to na kraju umalo isplatilo. Strašnim veleslalomom napadač meksičke Amerike zaledio je nakratko tribine i bacio u trans malobrojne navijače Kolumbije. Bilo je samo pitanje ko će prvi posustati, a bio je to domaćin koji je možda i olako dozvolio Martinezu da dođe u izglednu situaciju i zatrese mrežu. Ne umanjuje to ni najmanje činjenicu da je Martinez u toj akciji odradio odličan posao i pokazao zavidnu fudbalsku tehniku, ali je dobio vetar u leđa od protivničke odbrane.

Slavlje Kafeterosa u La Pazu sprečeno je u 83. minutu i to na kakav način! Ispalio je Fernando Sausedo takav hitac da ga ni mnogo bolji čuvari mreže od Davida Ospine ne bi zaustavili. Strela! Sa oko 25 metara pucao je Sausedo na pametno ostavljenu loptu Huana Arsea, probao je Jairo Moreno uklazivanjem sve što je mogao da zaustavi nezaustavljivo, a lopta je imala takvu putanju da bi teško i dva golmana uradila nešto konkretno... Stadion je eksplodirao.

Utakmica je na kraju trajala mnogo duže od onoga što je prvobitno trebalo da se nadoknadi. Gotovo osam minuta, a sve zbog gluposti koje je napravio Karmelo Alaranaz u nepuna dva minuta. Prvo je kolenom nesmotreno pokosio Ospinu u nameri da stigne pre njega do lopte i verovatno zatrese mrežu, zbog čega je zaradio žuti karton, a iskusni golman izvukao deblji kraj. Pauza je trajala nekoliko minuta, a tek što se igra nastavila Algaranaz je laktom potkačio Falkaa u trku za loptu, što je glavnog arbitra Aleksisa Ereru nateralo da pokaže drugi žuti karton i put u svlačionicu!

Bilo je ovo veliko veče za Huana Kintera koji se vratio u reprezentaciju posle bezmalo tri godine! Tačnije još od 17. oktobra 2018. i susreta s Kostarikom. Od tada Kintera nije bilo u dresu Kafeterosa, ponajviše zbog pandemijskog stanja koje vlada u svetu. Kako ne bi ispustio još minimum tri utakmice s reprezentativnim drugovima, Kintero je Kinu gde trenutno nastupa napustio ranije i pripreme počeo pre svih. Kako se pokazao dobro, dobio je šansu od starta i odigrao je celo poluvreme pre nego što ga je Andres Andrade zamenio na početku drugog dela.

Prvi gol na utakmici čekali smo gotovo do 70. minuta, a mogao je da padne mnogo ranije. I to na sasvim neobičan način. Naime, Davinson Sančez je u 35. minutu umalo matirao Ospinu sa centra igrališta. Želeo je snažni štoper da vrati loptu nazad do svog čuvara i tako započne novu akciju Kafeterosa, ali je lopta bila tako nezgodna da je prevarila Ospinu i umalo završila u mrežu. Srećom po obojicu i ceo tim, ipak je otišla sa spoljne strane mreže.

Kolumbiju već za tri dana čeka gostovanje Paragvaju, dok Bolivija ide na noge Urugvaju.

KVALIFIKACIJE ZA MUNDIJAL (JUŽNA AMERIKA) – 7. KOLO

Četvrtak

Bolivija – Kolumbija 1:1 (0:0)

/Sausedo 83 - Martinez 69/

Ekvador – Paragvaj 2:0 (0:0)

/Tores 87, Estrada 90+5/

Petak

02.00: (7,75) Venecuela (4,10) Argentina (1,47)

03.00: (4,20) Čile (3,30) Brazil (1,95)

03.00: (3,00) Peru (2,95) Urugvaj (2,60)

