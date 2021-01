Osam utakmica trajalo je lutanje Valensije kroz tunela, bez svetla na vidiku. Padali su Slepi miševi na tabeli od kola do kola, došli su do same ivice ambisa. Imali su isti broj bodova sa najbližim „davljenikom“ Elčeom.

Ali, došao je kraj i tim crnim danima. Makar na neko vreme. Valjadolid je ispao Valensijina srećna luka u kojoj je došla do vazduha, u kojoj je našla to svetlo koje je izvuklo na površinu.

Karlos Soler je odapeo strelu u 76. minutu, koja je potpuno zbunila golmana domaćih Masipa. Neverovatno loša reakcija čuvara mreže Ljubičastih donela je pobedu Slepim miševima – 1:0.

Bila je to solidna utakmica na Hoze Zorilja stadion, na kojoj su oba tima imala sasvim dobre šanse. Pogotovo je Valjadolid pretio u prvom poluvremenu, nekoliko dobrih prilika su imali domaći, pogotovo brzonogi Žota, pogodili su nekoliko puta mrežu Valensije momci u ljubičasto-belim dresovima, ali sa spoljne strane.

Gosti sa Mestalje su bili bolji tim u nastavku meča. Pretili su, napadali, kao da su osećali da bolju šansu za prekid crne serije neće imati u skorije vreme. Korektnu partiju pružio je i Uroš Račić, ubacujući se u ofanzivne akcije tima kada god bi mu se ukazala šansa.

I onda je došao taj 76. minut, momenat odluke, iako ništa nije naslućivalo da se sprema matna zamka Valjadolidu. Niti je to bio brz, niti naročito odlučan napad gostiju, tek lopta je s boka došla do Solera, koji je bio na 18-19 metara od gola, odlučio se na šut, na iznenađenje nespremnog golmana Masipa.

Nisu Valjadolidu uspevali napadi da dođe makar do boda, čak je Valensija u 87. minutu došla do drugog pogotka, koji je poništen zbog minimalnog ofsajda.

PRIMERA - 18. KOLO

Petak

Selta - Viljareal 0:4 (0:4)

/Moreno 5, Moi 14, Pareho 19, Nino 31/

Subota

Sevilja - Sosijedad 3:2 (2:2)

/En Nesiri 4,7, 46 - Dijego Karlos 5ag, Isak 14/

Granada – Barselona 0:4 (0:3)

/Grizman 12, 63, Mesi 35, 42/

Osasuna – Real Madrid 0:0

Nedeja

Levante - Eibar 2:1 (1:1)

/Melero 65, Morales 76 - Inui 51/

Kadiz - Alaves 3:1 (1:1)

/Aleks 15, Lozano 56, Negredo 68 - Hoselu 23/

Valjadolid – Valensija 0:1 (0:0)

/Soler 76/

Ponedeljak

18.30: (3,70) Elče (2,95) Hetafe (2,25)

21.00: (2,80) Ueska (3,10) Betis (2,65)

Odloženo

Atletiko Madrid - Bilbao