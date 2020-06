Slom! Ode titula... Benfika u poslednjih deset kola ispustila čak 20 bodova (VIDEO)

Što bi rekao Mladen Delić, to nije voda, to je more ušlo u uši. Ne zna Benfika gde bije, ne može da se sastavi, lopta joj je postala krvni neprijatelj i kako sad stvari stoje izgubiće titulu. Posle pet šampionskih naslova u poslednjih šest godina, sve ukazuje da je vladavina lisabonskih Orlova portugalskim fudbalom okončana.

Tim iz glavnog grada opet je kiksnuo. I to debelo. Na gostovanju Maritimu potpuno je zakazao u napadu, izgubio je 0:2 i praktično servirao titulu na tacni najvećem rivalu, Portu. Lider Primeire već ima tri boda više i ako kasnije večeras savlada Pasoš Fereiru u gostima steći će prednost koja se ne ispušta, pet rundi pre kraja prvenstva.

Benfika je sama kriva za još jedan neuspeh. Držala je loptu u nogama, imala posed, ali kad je trebalo da završi akciju – ništa. Dosta napada, sve okolo naokolo, a bez konkretno. Bilo je udaraca, pokušaja Čikinja, Vinisijusa, Dijega Souze, ali mreža iranskog golmana Amira Abedžadeha ostala je netaknuta. Na suprotnoj strani, Maritimo je igrao strpljivo i kad je izdržao napade favorita usledio je protivudara. Ispostavilo se, fatalan po Benfiku.

U razmaku od samo četiri minuta domaćin je priredio senzaciju. Veliki deo posla u 74. minuta završio je Nanu, sjajnim prodorom kroz nekoliko igrača Benfike, kad ih je sve prevario poslužio je na drugoj stativi Horhea Koreu, a ovaj smestio loptu u mrežu. Totalni slom gostiju usledio je u 78. minutu, snažni Nanu još jednom je kao tajfun prošao kroz odbranu rivala, skoro na isti način ubacio loptu pred gol, ovaj put ju je sačekao Rodrigo Pinjo i smetio u mrežu. Do kraja je Maritimo dao još jedan gol, ali je poništen zbog ofsajda.

Na ovaj način Maritimo je suštinski osigurao opstanak, dok je Benfika u velikom problemu. U poslednjih deset gola od mogućih 30 bodova osvojila je samo deset. Izgubila je čak 20 poena u odsudnom delu šampionata i iz maltene komotne pozicije došla u situaciju da joj trofej klizi iz ruku. Trener Bruno Laž se kasno setio da na raspolaganju ima Andriju Živkovića. Maltene celo prvenstvo mu nije dao da igra i sad, kad je ekipa u problemu, zove srpskog reprezentativca da je spasava. Igrao je Živković 45 minuta u prošlom kolu protiv Santa Klare, večeras je dobio još 17 u završnici utakmice, ali posle takvog nepoverenja trenera i sklanjanja iz tima verovatno je i Srbin „ubijen u pojam“, ne može da pruži ono što objektivno zna. A i ne ide da se samo od njega očekuje preokret. Mnogo je tu zvezda i zvezdica koje je trebalo da povuku, a nigde ih nije bilo u poslednjih deset rundi.

PRIMEIRA – 29. KOLO

Nedelja

Boavista - Santa Klara 1:0 (1:0)

/Lukas Taljapjetra 14/

Ponedeljak

Aves – Moreirense 0:1 (0:0)

/Abreu 52/

Maritimo – Benfika 2:0 (0:0

/Korea 74, Pino 78/

22.15: (7,25) Pasoš Fereira (4,00) Porto (1,50)

Utorak

18.00: (2,15) Famalikao (3,35) Portimonense (3,50)

20.15: (1,40) Gimaraeš (4,40) Setubal (9,00)

22.30: (3,90) Rio Ave (3,40) Braga (2,00)

Sreda

20.00: (2,75) Belenenseš (2,90) Tondela (2,90)

22.15: (1,50) Sporting (4,00) Žil Visente (7,50)