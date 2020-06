Sluti na kraj velike ere: Borjan delio poklone u svlačionici

Znaju na Marakani, posle lude proslave 31. titule šampiona Srbije, da im je neophodna velika rekonstrukcija tima, mada to neće javno reći. Sveža krv u svim linijama tima, nalik prelaznom roku leta 2017. godine kada je na Marakanu došao Vladan Milojević.

Međutim, pomenuta transfuzija sveže krvi svakako ne podrazumeva promenu na golu. Za tri godine u crveno-belom dresu Milan Borjan samo nije stigao da pojede loptu. Ostala čuda su bili deo njegovog bitisanja na Topčiderskom brdu. Osvojio je tri titule, čuvao saigrače bravurama u Salcburgu i Bernu, bio najjači sastojak u timu Vladana Milojevića. Na kraju je stigao i do treće uzastopne šampionske titule. I to kao kapiten. Zaslužio je zvanje najboljeg čuvara Zvezdine mree u ovom veku, vrlo verovatno i u postbarijevskoj istoriji.

Novi trener Dejan Stanković ga vidi kao lidera tima, ali je veliko pitanje hoće li reprezentativac Kanade ostati u Ljutice Bogdana. Po završetku šampionske proslave Milan Borjan je napravio gest koji sluti na kraj jedne ere. Velike ere. Naime, on je u svlačionici podelio članovima stručnog štaba i saigračima poklone. Svako je dobio sliku na kojoj dominiraju Milan Borjan, šampionski pehar i grb navijačke grupe Delije Sever. Stigao je iskusni čuvar mreže da napiše i posvetu sa potpisom:

„Hvala na tituli, vaš kapiten“.





Pored toga saigrači su dobili još neke poklone iz ruku vođe tima. Mnogi su to protumačili kao oproštaj jednog od sinonima Zvezdinih istorijskih uspeha, kao i njegov znak da želi da napusti Beograd...

O tome će sigurno biti reči narednih dana. Činjenica je da je Milan Borjan produžio ugovor sa Crvenom zvedom prošle godine, i da je vezan za crveno-bele do 2023. godine. U nekoliko obraćanja javnosti isticao je čak da se sjajno oseća u Beogradu i da bi čak voleo da karijeru završi u Crvenoj zvezdi. Posebno, što nije raspoložen da seljaka porodicu posle karijere na tri kontinenta.

U zvezdaškoj javnosti Milan Borjan je obožavan, ima status velike zvezde u Beogradu, čak i odlične finansijske uslove u Crvenoj zvezdi. Međutim, moguće je da je kod temperamentnog Srbina iz Dalmacije došlo do zasićenja i emotivnog pražnjenja. Nešto je govorila i njegov reakcija na šampionskom postolju, kada je pecnuo večitog rivala. Bila je to reakcija na konstantno vređanje najbližih članova porodice. Druga je tema da li je kao kapiten Crvene zvezde Borjan to mogao da izbegne.

Njegovo darivanje saigrača uplašilo je pojedince u Crvenoj zvezdi. Najviše igrače sa kojima Milan Borjan deli dobro i zlo. Za Crvenu zvezdu je od vitalnog značaja da pokuša da ga zadrži. Ako uopšte Milan Borjan namerava da ide.

Posle produžetka ugovora sa Crvenom zvezdom Borjan se najčešće dovodio u vezu sa klubovima iz američke MLS lige i bliskog istoka. Nema sumnje da će i dalje dobijati ponude za posao iz tog dela sveta. Istina, Arapi i Azijati se teško odlučuju da daju velike pare za golmane, što je, u ovom slučaju, dobro za Crvenu zvezdu.

Srpski šampion teško da će ovog leta imati luksuz da ostane bez kapitena tima. Iz kluba odlazi i rezervni čuvar mreže Popović, sa pozajmice iz Radnika se vraća Nikola Vasiljević. Tu su mladi Katić i Čupić, a vrlo je realno da klub pojača mladi čuvar mreže Intera Filip Stanković, inače sin Dejana Stankovića.

Realno je i da nema adekvatne zamene za Borjana, uz Bena najboljeg i najkonstantnijeg igrača Crvene zvezde ove sezone.