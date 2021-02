Osnovna snaga Dejana Stankovića kao trenera u ovom trenutku jeste to što je izgradio odnos poverenja među igračima unutar svlačionice. Za podizanje sampouzdanja pojedinih igrača, poput Mirka Ivanića, direktno je zaslužan, jer je od jednog naizgled utučenog momka na terenu, uspeo da napravi lidera ekipe. Otvorenim odnosom uspeo je da dopre do gotovo svakog igrača i jasno mu stavi do znanja kakva je njegova uloga u ekipi, ali samo u jednom slučaju je taj pokušaj, barem za sada, bio neuspešan. Reč je o Geloru Kangi.

Gabonac je pred kraj jesenjeg dela sezone uspeo da pokvari Idiličnu atmosferu u Crvenoj zvezdi izazvanu odličnim rezultatima na domaćoj i međunarodnoj sceni. Ponašanjem na utakmici sa Liberecom iziritirao šefa stručnog štaba Dejana Stankovića, došlo je do verbalnog obračuna na poluvremenu, posle čega je mladi stručnjak bio ozbiljno ljut na iskusnog vezistu. U prvom trenutku bio je odlučan u nameri da Kangu odstrani iz takmičarskog tima, govorilo se i o prodaji tokom zime, ali se situacija primirila. Ipak, jasno je da odnos više ne može da bude onakav kakav je bio pre konflikta. Nije isključeno i da je Stanković shvatio da neke Kangine "bubice" jednostavno nije moguće ispraviti. To uostalom nije mogao da učini ni jedan Tomaš Rosicki u Sparti iz Praga, a pitanje je da li su to pokušavali da učine i Miodrag Božović i Vladan Milojević u Crvenoj zvezdi. Jer, koliko god želeli da promenite Kangu, on će izvesno pronaći način da makar malo radi po svome, pa na kraju morate da pronađete način da ostvarite "primirje" na obostrano zadovoljstvo.

Kanga je na startu ovog dela sezone bio izvesna alternativa Veljka Nikolića. Da se mladi vezista nije povredio Gabonac bi meč sa Milanom dočekao sa na klupi za rezverne igrače. Ovako, dobio je novu veliku šansu u najvećoj utakmici u ovoj sezoni i ovo će mu biti idealna prilika da okaje sve moguće grehe. Iako ove sezone igra ispod svih očekivanja, svi na stadionu Rajko Mitić još uvek dobro pamte pogotke protiv Sparte iz Praga i Krasnodara, koji su direktno uticali na početak nove evropske epohe kluba sa stadiona Rajko Mitić. Svi znaju da je Gabonac "bomba" koja može da eksplodira i Zvezdi donese prevagu u važnim evropskim mečevima, pa čak i protiv Milana. Dakle, sve zavisi od samog Kange.

Omaleni Gabonac je igrač koji je bio u stanju da pravi razliku u svim timovima u kojima je igrao, ali samo onda kada je on bio lično motivisan za dokazivanje. U prvom mandatu u Crvenoj zvezdi najveću inspiraciju dobijao je onda kada su se igrale važne evropske utakmice poput večerašnje, a dok je bio u Sparti Tomaš Rosicki je govorio da po kvalitetu može da igra u ligama petice, ali da ima mane koje sve to poništavaju, pa se stoga nakon Rusije, Srbije i Češke, ponovo vratio u Srbiju, a nije otišao u neku jaču evropsku ligu.

Ipak, Kanga je ona vrsta igrača koja nedostaje Crvenoj zvezdi u ovom trenutku. Igrač od kojeg će započinjati akcije, koji je u stanju da odigra i kratke i duge pasove, da povezuje linje tima, da svojom odlukom prevari protivnika. Sve je to Gabonac u stanju da uradi, pa čak i protiv Milana, ukoliko mu se poklope kockice onog trenutka kada istrči na teren. Ako kojim slučajem ne bude tako, Kanga bi mogao da postane najveći problem sprpskog šampiona na terenu. Ukoliko mu ne krene onako kako želi u stanju je da iznova srlja u nove greške i potpuno poremeti koncepciju igre svog tima, ali i da mu unese bespotrebnu nervozu. Ipak, u stručnom štabu crveno-belih veruju da će večeras na raspolaganju imati pjejmejkera koji može ravnopravno da se nosi sa sjajnim vezistima Milana.

Upravo bi tu na sredini mogle da se vode ključne borbe na večerašnjoj utakmici. Kanga će biti taj koji treba da nadmudri Meitea, Benasera i Krunića i zajedno sa ostalim saigračima iz veznog reda unese sigurnost ostatku ekipe. Ukoliko ga bude krenulo onako kako on bude želeo, ukoliko u utakmicu uđe potpuno mirne glave, onda će sve biti moguće, pa čak i da se ponovi projektil poput onog sa Krasnodarom. U tom slučaju bi Kanga postao najveći problem Milanove igre, a Crvena zvezda nadomak podviga u prvom meču 1/16 finala Lige Evrope.

