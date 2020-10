Došli su dani da Srbija žali što je u Istanbulu protiv Turske osvojila samo bod (2:2). Protiv reprezentacije koja je nekoliko dana ranija remizirala sa Nemačkom usred Kelna (3:3).

To samo govori koliko su Orlovi odigrali kvalitetan meč u Istanbulu, imali su 2:0 u rukama, pa nekoliko velikih šansi u poslednjih desetak minuta za pobednički gol. Žale navijači, ali žale i igrači što im je trijumf izmakao iz ruku.

“Krivo mi je što smo osvojili samo bod. Odigrali smo dobru utakmicu, poveli smo sa 2:0, imali dosta šansi i zato je šteta što smo samo jedan bod odneli za Srbiju. Moramo da učimo na greškama, da ovakve utakmice privedemo kraju rezultatom koji nam odgovara. Naučili smo lekciju za utakmicu protiv Škotske”, rekao je Sergej Milinković-Savić, strelac prvog gola protiv Turske.

Vezista Lacija je, ipak, video ohrabrujuće lice reprezentacije, pa očekuje da bude sve još bolje 12. novembra protiv Škotske.

“Uspeli smo da se podignemo posle poraza od Mađarske, ali je šteta što nismo uzeli sva tri boda. Bilo je naporno, tri utakmice u deset dana. Sada se svi vraćamo u klubove, pripremićemo se još bolje i sigurno je da ćemo biti svi spremni za utakmicu sa Škotskom”, siguran je SMS.

Strelac drugog gola Aleksandar Mitrović takođe je vrlo zadovoljan igrom i delimično zadovoljan rezultatom.

“Bila je teška utakmica, dobar protivnik koji ima dosta kvalitetnih individualaca. Ali, igrali smo dobro, pogotovo u prvom poluvremenu i dvadeset minuta drugog. Onda je usledio pad od 20 minuta, tokom kojeg smo primili golove, ni iz čega. Ali, na kraju, zaslužili smo po igri sva tri boda”, smatra Mitrović.

Za njega je celokupan utisak nakon oktobarskih mečeva pozitivan.

"Cilj je bio pobeda u Oslu, to smo i ostvarili. Odigrali smo tri utakmice, upisali pobedu, remi i poraz. Moglo je i bolje, ali dobro… Cilj je da ostanemo u ovoj grupi Lige nacija. Takođe, hvala Kolarovu što mi je prepustio da šutnem penal”, nasmejao se Aleksandar Mitrović.

Taj gol pogurao je Mitrovića do 36 pogodaka u dresu reprezentacije. Još jedan ga deli od Milana Galića, Sava Miloševića i Moše Marjanovića i na večnoj listi najboljih strelaca, a još dva do stizanja do rekordera Stjepana Bobeka.