Snajder o slomu na EP 2012: Van Bomel i Huntelar su hteli da se tuku

Bila je Holandija 2010. godine svetski vicešampion. Finale je izgubila golom Inijeste u 116. minutu.

I zato se očekivalo da dve godine kasnije bude jedan od dva najveća favorita za osvajanje evropske krune. I tada je Španija odnela trofej, ali je Holandija doživela debakl. Ispala je u grupi bez ijednog osvojenog boda.

Nekadašnji as Vesli Snajder osam godina kasnije objasnio je kako se Lalama desio taj slom.

„Najradije bih potpuno zabravio to takmičenje. Bilo je potpuna propast za nas. Dve godine ranije, na Mundijalu 2010. svako je znao svoje mesto u timu, ali nešto se posle toga promenilo. Neki igrači su smatrali da zaslužuju više. Razumeo sam ih, možda su neki i imali pravo. I ne bi to bilo ništa strašno da je ostalo među nama, ali je problem nastao kada je sve otišlo u javnost“, počeo je priču Snajder.

Prvu utakmicu na prvenstvu Holandija je igrala protiv Danske i izgubila 1:0.

„Sve je zavisilo od te prve utakmice, da li ćemo ustati il ćemo se raspasti. Siguran sam da smo deset puta tada igrali sa Dancima, pobedili bismo ih devet puta“.

Nervoza koja je tinjala u timu tada je eksplodirala, jer su se u klinču našli Mark van Bomel i Jan Huntelar.

„Bilo je napeto. Do tuče nije došlo jer sam bio između njih dvojice i uspeo sam da ih zadržim na distanci. Tokom turnira bilo je problema i sa Van Persijem, koji nije želeo da daje izjave novinarima. Ne bi mi ni to smetalo da s druge strane nije sve curilo u medije, što je dovodilo do dodatnih tenzija u grupi“, rekao je Snajder.

Poslednje utakmice u grupi Holandija je izgubila od Nemačke (2:1) i Portugalije (2:1) i vratila se kući bez osvojenog boda.