Animozitet koji jedan prema drugom brižljivo gaje Žoze Murinjo i Luk Šo ne prestaje ni nekoliko godina pošto njih dvojica više ne sarađuju u Mančester Junajtedu. Dok je Portugalac šefovao na Old Trafordu engleski reprezentativac nije bio ni blizu prvog tima, a njihov loš odnos nije bilo lako sakriti. Murinjovim odlaskom Šo je uspeo da rehabilituje karijeru, trenutno igra i kod Gereta Sautgejta, ali ka njemu i dalje lete Žozeove strelice.

Komentarišući pobedu Engleske nad Češkom u grupi (1:0) Murinjo je kao negativnu pojavu u solidnoj odbrani Gordog Albiona izdvojio loše postavljanje Šoa prilikom prekida.

Zicer za ostrvske novinare, razume se. Usledila je odgovarajuća rekacija beka Junajteda...

"Ne razumem zašto to radi, da budem iskren. Ne znam zbog čega i dalje upire prstom na mene. Ne mislim da sam bio dramatično loš, kako je rekao", kazao je Luk Šo.

IZBOR UREDNIKA

"U redu, on mora da radi svoj posao, da ima mišljenje. Navikao sam već da govori loše o meni. Ne osvrćem se previše na to. Fokusiran sam na ovo što nas čeka ovde na Euru, na ono što govori naš selektor i to je to".

Defanzivac Mančestera na kraju je ipak uzvratio na kritike...

"Mislim da je Murinjo bio sjajan menadžer, ali prošlost je prošlost. Vreme je da krenemo dalje, da gledamo u budućnost. Ja pokušavam da prevaziđem sve nesporazume koje smo imali, ali on očito to ne može. Stalno me pominje. To je dosta čudno. Čak su to primetili neki moji saigrači. Pitali su me o čemu se radi... Nadam se da će jednog momenta pronaći svoj mir i konačno prestati da se brine za mene. Očito je da sam i dalje u njegovoj glavi", podvukao je Šo.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com