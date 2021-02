Nadali su se da bi ovog vikenda mogli da istope prednost Ajaksa. Imali su pravo na to jer Kopljanici su izgubili tri puta zaredom u Erv Asitu od Heraklesa. Ali dogodilo se to da će lider ipak još više povećati razliku. PSV Ajndhoven nije uspeo da dobije jedan od najslabijih timova Eredivizije - Den Hag (2:2), tako da će Ajaks, ukoliko dobije večeras i u jednom odloženom meču, pobeći na ogromnih +9. A to je prednost koja se u Holandiji (pogotovo kada je imao Ajaks) mnogo teško sustiže.

PSV je doživeo tri velika šoka u sudaru sa Den Hagom. Prvi je bio u 21. minutu, kada je nemački internacionalac Filip Maks, inače odličan pucač penala, promašio ceo gol sa bele tačke. Šest minuta kasnije Bobi Adekanje matirao je Iva Mvoga za 1:0, a najveći šok dogodiće se u sudijskoj nadoknadi.

PSV je uspeo da preokrene rezultat posle pola sata igre u drugom delu. Donjel Malen je pogodio prvo u 51. minutu, da bi u 76. prihvatio neverovatan poklon jednog defanzivca domaćeg sastava i rutinski matirao Frajzla.

Malenu su to bili 20. i 21. pogodak u svim takmičenjima ove sezone...

Izgledalo je da gosti sigurno koračaju ka novim bodovima i prilaze Ajaksu na minus jedan, međutim u 93. minutu veteran Mikel Kramer na izuzetno atraktivan način je pogodio za konačnih 2:2.

PSV Ajndhoven za pet dana igra protiv Olimpijakosa u Ligi Evrope, a onda ga čeka paklen raspored. Vitese, Fajenord i Ajaks kod kuće, odnosno gostovanje AZ Alkmaru.





EREDIVIZIJA – 22. KOLO

Petak

RKC - Emen 1:0 (0:0)

/Tuba 90/

Subota

Groningen - Cvole 1:0 (1:0)

/Larsen 16/

Sparta - Fortuna 1:2 (1:1)

/Gravenberh 31 - Semedo 23, Polter 50/

Den Hag - PSV 2:2 (1:0)

/Adekanje 27, Kramer 90+3 - Malen 51, 76/

18.45: (8,00) Herakles (5,30) Ajaks (1.35)

Nedelja

12.00: (1,50) AZ Alkmar (4,40) Herenven (6,25)

14.30: (1,40) Fajenord (4,80) Vilem Drugi (7,75)

14.30: (1,37) Utreht (5,10) Venlo (7,75)

16.45: (1,75) Vitese (3,60) Tvente (4,90)

***kvote su podložne promenama