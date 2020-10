Bio je to jedan od onih dana kada vas ništa neće... Plivali su Rakicki i Keržakov, promašivali Driusi i Azmun. Međutim, i pored svih anomalija i žutih minuta Zenit je do petog minuta zaostavnog vremena imao bod u džepu u sudaru sa Klub Brižom. Delovalo je da je to najpravedniji ishod, ali je šampion Belgije odlučio je da udari još jednom. Ostao je na nogama Klub Briž posle bombe Dejana Lovrena, smogao snage dda se uspravi onda rivalu zada konačan udarac.

Publika u Sankt Peterburgu je krenula kućama, jer je bila uverena da će njihov tim novu sezonu u Ligi šampiona početi remijem. Međutim, Hans Vanaken je sa nekoliko dodavanja iz ležišta izbacio kompletan tim Zenita. Ostavio je prostor De Keteleru da postavi nogu i donese Klub Brižu velika tri boda sa gostovanja u Rusiji – 2:1.

Meč slabog intenziteta u prvom poluvremenu pretvorio se u elitni obračun tokom 45 minuta nastavka. Bilo je svega. Majstorstva, promašenih šansi, brzih akcija... Na kraju jeste rezultat možda nepravdan, jer je Zenit promašio mnogo toga, ali malo ko će to pitati igrače Klub Briža. Došli su, videli i pobedili.

Pokazao je Dejan Lovren zašto su čelnici ruskog šampiona činili sve kako bi ga privukli u Sankt Peterburg. Ne toliko defanzivnim performansom, koliko udarcem iz 75. minuta. Ne želevši više da gleda promašaje saigrača, hrvatski štoper je odapeo udarac sa gotovo 30 metara. Lopta se od stative odbila do leđa Horvata i na kraju mreže. Za izjednačenje koje je bilo samo uvod u triler finiš.

Sve je počelo u 63. minutu. Bila je to duga akcija koja je na krivoj nozi uhvatila odbranu Zenita. Posebno je bio opušten Vilmar Berios koji je pokušao da zagradi loptu kako bi otišla u gol aut. Isčačako mu je Diata, poslužio Denisa koji je iz dva pokušaja uspeo da pogodi Zenitov gol.

Šokirane navijače Zenita dodatno su ražestili promašaji Driuisija i Azmuna. Prvi napadač tima Artjem Dzjuba nikako nije uspevao da dođe do lopte posle brojnihg centaršuta sa boka. Međutim, na već opisan način Dejan Lovren je doneo Zenitu zasluženo.

Tek tada je počelo da puca... Na kraju je Briž udario poslednji.

GRUPA F

Zenit - Klub Briž 1:2 (0:0)

/Horvat 74 ag - Denis 63, De Keteler 90+3/

