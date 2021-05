Ole Guar Solskjer se nalazi između dve vatre kada je u pitanju sukob između čelnika kluba i navijača, koji danima unazad iskazuju ogromno nezadovoljstvo i bes zbog neuspešne odluke porodice Glajzer da klub pokuša da priključi Evropskoj Superligi.

Norvežanin kaže da klub želi i mora da sasluša pristalice, ali smatra da je nasilje, u kojima su povređena šestorica policajaca otišla predaleko. Derbi sa Liverpulom je prekinut, pa Junajted u prilično neprijatnim okolnostima dočekuje revanš meč polufinala Lige Evrope sa Romom.

"Bio je to težak dan za nas. Naravno da smo želeli da igramo, želeli smo da pobedimo Liverpul za navijače, jer naš posao moraju biti dobri rezultati na terenu. Kao što sam rekao pre utakmice, moramo da slušamo, da čujemo glas navijača. Svako ima pravo da protestuje, ali to mora da bude civilizovano. Na nesreću, kada provalite unutra i kada policajci budu povređeni, sa doživotnim ožiljcima, onda je to otišlo predaleko. Ne morate da budete raketni naučnik da biste videli da imamo probleme i stvari kojima moramo da se pozabavimo. Komunikacija je već započela, razgovaramo sa navijačima, to je za nas od ogromne važnosti. Ovo mora da bude ujedinjeni fudbalski klub. Nadam se da ćemo vremenom moći da se ujedinimo i nastavimo dalje", rekao je Solskjer.

(3,60) ROMA (3,60) MAN. JUNAJTED (2,00)

Mladi stručnjak uverava da porodica Glajzer ima dobre namere.

"Komunicirao sam sa vlasnicima. Imam lično izvinjenje i oni su se izvinili navijačima kada se pojavio plan o formiranju Superlige. Teško mi je da budem u tome jer moram da se fokusiram na fudbal. Uvek sam imao dobar odnos sa vlasnicima. Oni me slušaju i slušaju navijače. Siguran sam da će doći do bolje komunikacije. Tenzija i izazovi su ponekad dobri, jer mogu da pomere stvari unapred. Poslednjih nekoliko nedelja je bilo teško. Imao sam podršku. Ja sam odgovoran za rezultate i fudbalska pitanja. Razumem navijače koji žele da vide rezultate i trofeje, nadam se da mogu da vide kako ovaj tim ide dalje i napreduje. Nadam se da sutra možemo doći do finala. To je kratkoročni povratak i moraćemo da krenemo odatle", rekao je Solskjer.