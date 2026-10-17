Španski fudbal ovo nije video 58 godina! Moćna Barsa preorala i Kartuhu
Vreme čitanja: 7min | sub. 17.10.26. | 20:41
U meču koji je opravdao zvanje derbija 9. kola Primere Katalonci savladali uporni Real Betis, čiji navijači će proklinjati sudiju Rikarda de Burgosa – 5:2 (2:1)
Plašili su se malo navijači Barselone gostovanja Real Betisu. Tim iz Sevilje igra fenomenalno ove sezone, zasluženo je 9. kolo Primere dočekao na deobi 2. mesta na tabeli sa bodom više od Real Madrida. Međutim, čak ni odlično raspoloženi izabranici Manuela Pelegrinija nisu mogli ništa protiv katalonske kaznene ekspedicije, koja izgleda najsavršenije na planeti od početka sezone. Na Kartuhi smo gledali spektakl – 5:2 (2:1).
Bila je ovo 11. utakmica Barselone u sezoni i 11 pobeda! Ovakav niz, od devet trijumfa u prvih devet kola, Španija je videla samo jednom u istoriji – u sezoni 1968/1969. Tada, pre 58 godina savršen početak je imao Real Madrid.
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Ono što smo očekivali od meča na Kartuhi apsolutno smo dobili od starta. Prštalo je na svim delovima terena, vodila se bespoštedna borba, a prvi magični potez videli smo već u 10. minutu. Lamin Jamal je povukao loptu napred, nije ga obeshrabrilo ni to što su ispred njega bila dvojica igrača Betisa. Naprotiv, to ga je još više motivisalo. Obojicu je izbacio iz teže lepom potezom na dvadesetak metara od gola, namestio je sebi loptu na levu nogu i ispalio projektil koji Alvaro Valjes nikako nije mogao da zaustavi – 1:0.
Naravno, Betis se nije predao posle prve neprijatnosti. U 25. minutu je Pablo Fornals upropastio savršenu priliku, bio je sebičan u situaciji „dva na jedan“. Ipak samo tri minuta posle toga domaćin je stigao do izjednačenja. Posle kornera lopta je došla do Fornalsa, a on je centrirao nazad u peterac i pogodio Valentina Gomeza. Argentinski štoper je bio najviši na skoku i zakucao je loptu u mrežu Žoana Garsije.
Raspalila se još više atmosfera na tribinama...
A u takvim okolnostima igračima je još lepše da igraju. Čak i protivničkim. Pretila je Barsa preko Adejemija i Jamala, Betis preko Beljerina, ali na kraju je Rodri bio taj koji je zatresao mrežu. U 43. minutu glavom posle kornera, a to mu je bio prvenac od dolaska letos iz Mančester Sitija.
Pre kraja poluvremena Kartuha je ponovo eksplodirala. Lo Selso je postigao golčinu, udarcem sa više od 20 metara iz okreta, ali našalost po Betis taj prelep pogodak je poništen. Pre toga je Kučo Ernandez odigrao rukom, a sudijama u VAR sobi to nije promaklo. Šteta zbog Selsa...
Gde su, u ovom trenutku dva najbolja španska tima stala u prvom, nastavila su u drugom poluvremenu. U 51. minutu je Gabrijel Žezus pogodio posle fenomenalne Jamalove asistencije, ali taj pogodak je poništen. Ipak, samo minut kasnije isti tandem je iskreirao novu akciju, a ovog puta je na semaforu ostalo 3:1.
Samo ne zadugo...
Već u 53. minutu Betis se rezultatski vratio u meč. Abde Ezalzuli je pobegao čuvarima i savladao Garsiju, te tako oživeo euforiju u Sevilji.
Samo što su ponovo navijači Betisa prošli kroz emocioni rolerkoster i ponovo propali. I za to će dugo kriviti sudiju Rikarda de Burgosa.
U 55. minutu, posle jednog duela na sredini terena, Fakundo Bernal je neiskusno dozvolio da ga Jamal isprovocira. Uneo mu se napadač Barselone u facu, 23-godišnji Urugvajac ga je naivno uhvatio rukom, što je Jamal iskoristio da se baci na zemlju. Bilo je dovoljno za De Burgosa da izvadi crveni karton i suštinski upropasti jednu spektakularnu utakmicu.
Jer, u 11 na 11 Betis je imao šta da traži protiv prvaka Španije. Sa igračem manje nije imao šanse...
Sve je bilo rešeno u 62. minutu. Posle slobodnog udarca, uz malo sreće, Erik Garsija je pogodio za 4:2. Mnogi navijači Betisa su posle toga napustili Kartuhu. Nisu videli gol Danija Olma u samom finišu, koji bi im samo dodatno posolio ranu. Mada bio je lep gol, ako im je za neku utehu...
Za kraj još malo statistike. Rodri je postao 11. različiti igrač Barselone koji se upisao u strelce ove sezone u Primeri, dok je Jamal došao do 10. asistencije i sada je prvi dvocifreni fudbaler po tom parametru u Ligama petice. Barselona je naravno i dalje prva na tabeli, dok je Betis sada pao na treće mesto.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
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PRIMERA – 9. KOLO
Petak
Deportivo La Korunja - Levante 1:1 (0:0)
/Nsongo 63 - Rekuena 82/
Subota
Espanjol - Atletiko Madrid 0:1 (0:0)
/Baena 89/
Betis - Barselona 2:5 (1:2)
/Gomez 27, Ezalzuli 53 – Jamal 10, Rodri 41, Žezus 51, Garsija 62, Olmo 81/
Viljareal - Elče 0:0
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Nedelja
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Ponedeljak
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