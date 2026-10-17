Španski fudbal ovo nije video 58 godina! Moćna Barsa preorala i Kartuhu

Bila je ovo 11. utakmica Barselone u sezoni i 11 pobeda! Ovakav niz, od devet trijumfa u prvih devet kola, Španija je videla samo jednom u istoriji – u sezoni 1968/1969. Tada, pre 58 godina savršen početak je imao Real Madrid.

Plašili su se malo navijači Barselone gostovanja Real Betisu. Tim iz Sevilje igra fenomenalno ove sezone, zasluženo je 9. kolo Primere dočekao na deobi 2. mesta na tabeli sa bodom više od Real Madrida. Međutim, čak ni odlično raspoloženi izabranici Manuela Pelegrinija nisu mogli ništa protiv katalonske kaznene ekspedicije, koja izgleda najsavršenije na planeti od početka sezone. Na Kartuhi smo gledali spektakl – 5:2 (2:1).

Ono što smo očekivali od meča na Kartuhi apsolutno smo dobili od starta. Prštalo je na svim delovima terena, vodila se bespoštedna borba, a prvi magični potez videli smo već u 10. minutu. Lamin Jamal je povukao loptu napred, nije ga obeshrabrilo ni to što su ispred njega bila dvojica igrača Betisa. Naprotiv, to ga je još više motivisalo. Obojicu je izbacio iz teže lepom potezom na dvadesetak metara od gola, namestio je sebi loptu na levu nogu i ispalio projektil koji Alvaro Valjes nikako nije mogao da zaustavi – 1:0. Naravno, Betis se nije predao posle prve neprijatnosti. U 25. minutu je Pablo Fornals upropastio savršenu priliku, bio je sebičan u situaciji „dva na jedan“. Ipak samo tri minuta posle toga domaćin je stigao do izjednačenja. Posle kornera lopta je došla do Fornalsa, a on je centrirao nazad u peterac i pogodio Valentina Gomeza. Argentinski štoper je bio najviši na skoku i zakucao je loptu u mrežu Žoana Garsije. Raspalila se još više atmosfera na tribinama...