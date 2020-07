Sparta proširuje trofejnu salu

Da su čelnici praške Sparte ranije ukazali poverenje treneru Vaclavu Kotalu, možda bi Crveni sada igrali za duplu krunu. Ovako im ostaje prilika za utešni pehar, ali s obzirom na činjenicu da su od 2014. kada su prigrlili i prvenstvo i kup dospeli u zapećak, biće silno motivisani da obraduju i sebe i armiju navijača osvajanjem trofeja Kupa protiv Libereca, i osiguraju treće kolo kvalifikacija za LE (20.15, stadion Libereca).

Dve poslednje Spartine prepreke na putu do finala najmasovnijeg takmičenja u Češkoj bili su Ostrava i Plzenj. I dok je Banjiku bacila petardu, uoči duela sa Pivarima nisu joj davani preveliki izgledi. Međutim, Kotalovi izabranici, predvođeni nekadašnjim "poslovođom" Crvene zvezde Gelorom Kangom već posle nepunih pola sata stekli su dva gola prednosti i umešno je čuvali do sudijske nadoknade, u kojoj je vicešampion uspeo da ublaži poraz. Činjenica je da je ta utakmica odigrana u Pragu, ali Sparta je posle pauze jednako dobro igrala i van prestonice i to što će se završni susret održati u Liberecu neće joj biti veliki hendikep, tim pre što su oba kluba dobila po 600 ulaznica. Naravno, razlog za limitiran broj karata je korona virus.

Trebalo bi napomenuti da je Slovan je izuzetno neugodan domaćin. Od prošlog avgusta na stadionu u Nisi jedino je pobedio novi-stari prvak Slavija, i to u decembru. No, svi potonji rivali bili su dosta slabiji od Sparte, koja ujedno ima i "recept" za belo-plave: pre desetak dana savladala ih je sa 4:1 u ligi. Tokom sezone Liberec je dva puta bio bolji od praškog sastava.

"Trener Kotal je uvek obraćao pažnju na kvalitetnu odbranu, zna se da ima autoritet nad igračima. Srećni smo zbog toga što igramo kod kuće. Definitivno je bolje za nas nego da igramo negde drugde. Momci to znaju. Moramo da iskoristimo znanje iz prethodnog meča. Oba tima će imati mnogo motivacije, a meč može ispasti na bilo koji način. Svi želimo da bude zanimljivo. Da ima naboja, emocija, akcije. I mi ovde u Liberecu želimo, naravno, da to ima srećan kraj za nas", rekao je kormilar Libereca Pavel Hoftih.

Sa druge strane, Vaclav Kotal nada se osvajanju pehara, prvog za Spartu posle šest godina.

"Nema potrebe za motivisanjem igrača, svi se raduju utakmici. U prošlom meču smo pobedili Liberec, videćemo kakva će biti njihova taktika ovog puta. Mislim da će obe ekipe staviti akcenat na defanzivu, jer je ovo utakmica koju može da odluči jedan gol. Mnogo je mišljenja o tome zašto se meč igra u Liberecu, i to me interno muči. Čak i ako se igra protiv relativno slabijeg sastava, domaće okruženje je neosporna prednost", istakao je Kotal.

