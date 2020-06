Spartače, gde si do sad bio!? Subotičani zgromili Mačvu u Šapcu

Rapsodija u plavo-belom! Spartak je pokorio Šabac kao malo ko ove sezone. Plavi golubovi su visoko preleteli Mačvu, napunivši joj mrežu do vrha – 4:1.

Vrhunac je došao na samom kraju. Fantastičan gol postigao je David Dunđerski, desni bek Spartaka i to levom nogom pod prečku. Zaista prava kruna odlične igre subotičkog tima.

A, šta je Nemanja Nikolić radio tokom prvenstvene pauze, to samo on zna, ali je iz nje izašao u formi boljoj nego ikad do sada. Napadač Spartaka, koji je pozajmljen od Partizana, istakao je još jednom kandidaturu za povratak u Humsku na kraju sezone. Dominirao je Nikolić i na terenu u Šapcu danas, gde je golom iz penala i asistencijom otvorio vrata Subotičanima ka novom trijumfu.

Statistika kaže ovako: u nastavku sezone Nikolić je pogodio protiv Inđije (2:1), pa dva puta protiv Partizana (3:2) i evo danas protiv Mačve, uz asistenciju. Da li će mu to biti dovoljna preporuka da dobije drugu šansu kod Sava Miloševića, videćemo kad dođe vreme za pripreme.

Ceo tim Spartaka je jako dobro ušao u nastavak prvenstva. Ovo je Subotičanima treća povreda u tri utakmice i za njih je prava šteta što je ukinut plej-of. A, Mačva je nastavila hod po mukama, ovo joj je peti uzastopni poraz i ovaj klub je definitivno najveći dobitnik činjenice da neće biti ispadanja na kraju sezone.

Spartak je vodio 2:0 preko Nikolića i Vidakovića, a nadu domaćima da mogu makar do boda doneo je Zukanović golom u 74. minutu. Pokušavali su Šapčani u poslednjih četvrt sata da dođu do novog pogotka, ali im je brzopotezna kontra Plavih golubova, koju je završio golom mladi Bijelović ugasila svaku nadu, da bi se proslavio potom i Dunđerski evrogolom u 91. minutu.

SUPERLIGA - 29. KOLO

Petak

Proleter NS – Javor 2:2 (1:1)

/Joković 44, Mirosavljev 70 – Pavišić 17, Petković 56/

Rad – Voždovac 0:2 (0:0)

/Hajdin 56, Stoisavljević 79/

Subota

Mačva – Spartak 1:4 (0:2)

/Zukanović 74 – Nikolić 10p, Vidaković 44, Bijelović 88, Dunđerski 91/

18.00: (2,45) Napredak (3,25) Mladost Lučani (2,95)

20.00: (3,30) Radnik (3,45) Radnički (2,10)

Nedelja

14.00: (7,00) Inđija (3,80) Vojvodina (1,55)

16.30: (4,00) TSC (3,60) Crvena zvezda (1,90)

19.00: (1,35) Partizan (5,00) Čukarički (9,00)

*** kvote su podložne promenama