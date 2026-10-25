Spartak izdržao 34 sekunde, Armija vlada Moskvom
Vreme čitanja: 2min | ned. 25.10.26. | 16:11
CSKA dobio veliki gradski derbi – 2:0
Srušio je Srđan Blagojević sa Akronom Dinama i otvorio priliku za CSKA i Spartak da se u današnjem gradskom derbiju obračunaju ko će da skoči na prvo mesto ruske Premijer lige. Barem na neki sat, dok Zenit ne odigra svoje meč...
Na poziciju broj jedan iskočio je CSKA. Armija je snažno ušla u meč, koncentrisanije, a na ruku joj je išao i karambol u prvom minutu, kada igrači Spartaka nikako nisu uspevali da šutnu loptu daleko od svog gola. Iako je bilo dosta šansi na obe strane, pogotovo u drugom poluvremenu, ispostavilo se da je veliki moskovski derbi rešen u prvih 25 minuta kada su pala oba gola – 2:0.
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Iako će se pisati o pobedi CSKA, apsolutni junak utakmice je – golman Armejaca. Maksim Borisko je dobip šansu umesto Vladislava Toropa, dosadašnje „jedinice“, koji je sa klupe odgledao meč. I apsolutno je Borisko briljirao! Čudesno je branio u drugom delu i rukama i nogama, zicere i opasne udarce sa distance... Izgledao je rezervni golman CSKA kao hobotnica i na kraju je uspeo da sačuva mrežu netaknutom, sa čak 11 odbrana.
CSKA je posle dva gola prepustio crveno-belima inicijativu, pa je otud Spartak imao mnogo veći posed lopte, ali mnogo je bitnije ono što je pisalo na semaforu na kraju.
Igrao se 35. sekund utakmice kada je Armija povela. Igrači Spartaka nisu uspevali da lansiraju fudbal daleko od gola, pa je još i posle odbrane golmana Maksimenka stigao do Hlebova, koji ga je poslao u gol.
A, u 24. minutu je već bilo 2:0: centrirao je Krugovoj iz kornera, Musajev na prvoj stativi pobegao čuvarima i glavom pogodio mrežu.
Prav borba je viđena u drugom poluvremenu, prštalo je od šansi, Spartak je svim silama pritiskao da makar prepolovi zaostatak, međutim, Borisko je imao utakmicu karijere.
Srđan Babić je bio starter u timu Spartaka, ali je zamenjen u 64. minutu, dok je Matija Popović u 75. minutu ušao u igru u timu CSKA i imao je u 96. minutu zicer za gol, ali je šutirao pored stative. Milan Gajić je propustio derbi zbog povrede kolena.
RUSIJA, 12. KOLO
Petak
Ahmat - Orenburg 0:1 (0:1)
/Ribčinski 38/
Subota
Akron - Dinamo Moskva 3:1 (1:0)
/Šumanski 17, Bistrović 71, Boldirev 90+4 - Gladišev 55/
Fakel - Rodina 0:1 (0:1)
/Onugha 43/
Rubin - Krilja Sovjetov 0:2 (0:0)
/Vujačić 71, Rahmanović 77p/
Krasnodar - Baltika 1:1 (1:0)
/Kordoba 30 - Mojokolo 90+3/
Nedelja
Rostov - Lokomotiva 2:0 (2:0)
/Langovič 12, Olesegun 24/
CSKA - Spartak Moskva 2:0 (2:0)
/Hlebov 1, Musajev 24/
16.30: (1,22) Zenit (6,50) Dinamo Mahačkala (12,0)
*** kvote su podložne promenama