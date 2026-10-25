Spartak izdržao 34 sekunde, Armija vlada Moskvom

Srušio je Srđan Blagojević sa Akronom Dinama i otvorio priliku za CSKA i Spartak da se u današnjem gradskom derbiju obračunaju ko će da skoči na prvo mesto ruske Premijer lige. Barem na neki sat, dok Zenit ne odigra svoje meč...

Na poziciju broj jedan iskočio je CSKA. Armija je snažno ušla u meč, koncentrisanije, a na ruku joj je išao i karambol u prvom minutu, kada igrači Spartaka nikako nisu uspevali da šutnu loptu daleko od svog gola. Iako je bilo dosta šansi na obe strane, pogotovo u drugom poluvremenu, ispostavilo se da je veliki moskovski derbi rešen u prvih 25 minuta kada su pala oba gola – 2:0.