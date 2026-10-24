Spartak pobedio posle mesec i po dana

I ponovo za sve to ogromne zasluge nosi brazilski ofanzivac Enco Gonzaga. Bez konkretnog učinka 18-godišnjeg krilnog napadača Spartak očigledno ne ume da dođe do bodova.

Upravo je Enco načeo Grafičar u 32. minutu. Golubovi su imali aut sa levog krila, usledio je centaršut, a 172 centimetara visoki Brazilac je uspeo da se izbori za prostor pored previše pasivnih defanzivaca u ljubičastom dresu i da glavom zatrese mrežu.

Bio je to Encu ukupno peti pogodak od početka sezone, a uz to ima i tri asistencije. Sa tih osam golova direktno je doprineo da Spartak osvoji devet bodova, čime je dokazao da je jedan od najbitnijih igrača u ovoj ekipi Spartaka.

Samo devet minuta kasnije gosti su duplirali prednost, ponovo posle prodora po levom krilu i loše reakcije odbrane Grafičara. Probio je kapiten Golubova Nebojša Bastajić, ostavio je potom povratni pas za Aleksandra Petrovića, a njegov ne baš najsavršeniji šut je potpuno zbunio i prevario golmana Veljka Vojvodića. Iako je lopta sporo išla po terenu, čuvar mreže Grafičara nije uspeo da se snađe i odbrani udarac – 2:0.

18.00: (2,10) Loznica (3,20) OFK Vršac (3,40)

U nastavku je Spartak u potpunosti kontrolisao dešavanja na terenu. Oborio je ritam, znao je da iseče napade Grafičara faulovima, a kada je bilo potrebe gostujući igrači su znali da ostanu i malo duže na terenu. Čak su Golubovi bili bliži pogotku, ali Bastajićev šut iz opasne zone se završio samo kornerom.

Poslednjih desetak minuta Spartak je odigrao sa igračem manje. Nikola Kuveljić je zbog malo grubljeg faula na sredini terena dobio drugi žuti karton, pa je morao pre vremena da napusti igru. Međutim, Grafičar tu brojčanu prednost nije znao da iskoristi, nije čak ni napravio neku ozbiljniju šansu.

Potvrdio je i ovaj meč da nešto ozbiljno mora da se menja u filijali Crvene zvezde. Grafičar je u poslednja četiri okla osvojio samo jedan bod, ovo mu je bio čak 10. poraz, pa je sada duboko u zoni ispadanja sa 11 poena iz 15 kola. S obzirom na to da šest ekipa ispada iz lige, trenutno je Grafičar ozbiljan kandidat za selidbu u treći rang.

S druge strane, Spartak je ovom pobedom pobegao iz zone ispadanja, preskočio je Metalac na tabeli.

GRAFIČAR – SPARTAK 0:2 (0:2)

/Enco 32, Petrović 41/

Stadion: Pomoćni teren “Rajka Mitića” (Beograd)

Sudija: Nikola Đorđević

Žuti kartoni: Lazić (Grafičar), Kovačević (Spartak)

Crveni karton: Nikola Kuveljić (Spartak) u 80. minutu

Grafičar: Vojvodić, Hajdin, Golubović (od 46. Lakićević), Bijelović, Furtula, Vasiljević, Lazić, Đorđević (od 59. Subotić), Roganović, Anokić (od 76. Taker), Obasi (od 59. Živanović)

Spartak: Minić, Ebuka, Bastajić (od 88. Vasilić), Karaklajić, Petrović, Kovačević, Peić, Kuveljić, Motika, Kovačević, Enco (od 78. Mulato)

🍂🍂🍂🍂🍂

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Tvoj tim povede sa dva razlike i tip kec ili dvojka je odmah prošao

🍂🍂🍂🍂🍂

MOZZART BET PRVA LIGA – 15. KOLO

Petak

Teleoptik – TSC Bačka Topola 1:2 (0:1)

/Radosavljević 54 - Nešković 11, Soprenić 73/

Dubočica - Smederevo 1924 1:0 (1:0)

/Stojanović 18/

Subota

Bor 1919 – Jedinstvo 0:2 (0:1)

/Vranješ 37, Paunović 90+5/

Grafičar – Spartak 0:2 (0:2)

/Enco 32, Petrović 41/

Metalac – Javor 1:2 (0:0)

/Vukašinović 53 – Okansi 84, Maričić 87/

Proleter 023 – Voždovac 2:1 (2:1)

/Ilić 23, 32 – Ajdar 9/

16.00: (2,05) Borac 1926 (3,20) Napredak (3,60)

18.00: (2,10) Loznica (3,20) OFK Vršac (3,40)

***Kvote su podložne promenama