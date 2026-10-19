Spartak se posle petog vezanog poraza izolovao u Staroj Pazovi

Užasni su rezultati Spartaka iz Subotice u poslednjih mesec dana. Tim koji bi trebalo da bude jedan od favorita za povratak u elitni rang je vezao pet poraza u Mozzart Bet Prvoj ligi. Nije donela instant boljitak ni promena na klupi (Sava Pavićevića je zamenio Dragan Vukmir), tako da Golubovi u lošem raspoloženju dočekuju susret sa Borcem iz Čačka (ponedeljak, 18) u poslednjem meču 14. kola.

Jasno je svima na severu Srbije da je ovo kriza iz koje se mora što pre pronaći izlaz. Zato su se prethodnih dana fudbaleri Spartaka izolovali i za duel sa Čačanima pripremali u sportskom centru u Staroj Pazovi.