Spartak se posle petog vezanog poraza izolovao u Staroj Pazovi
Vreme čitanja: 2min | pon. 19.10.26. | 12:31
Subotičani su imali posebnu pripremu za duel sa Borcem iz Čačka (ponedeljak, 18), koji će zatvoriti 14. kolo Mozzart Bet Prve lige
Užasni su rezultati Spartaka iz Subotice u poslednjih mesec dana. Tim koji bi trebalo da bude jedan od favorita za povratak u elitni rang je vezao pet poraza u Mozzart Bet Prvoj ligi. Nije donela instant boljitak ni promena na klupi (Sava Pavićevića je zamenio Dragan Vukmir), tako da Golubovi u lošem raspoloženju dočekuju susret sa Borcem iz Čačka (ponedeljak, 18) u poslednjem meču 14. kola.
Jasno je svima na severu Srbije da je ovo kriza iz koje se mora što pre pronaći izlaz. Zato su se prethodnih dana fudbaleri Spartaka izolovali i za duel sa Čačanima pripremali u sportskom centru u Staroj Pazovi.
Izabrane vesti
Čeka ih težak posao, Borac je ovo kolo dočekao kao lider na tabeli. Istina, TSC ga je u međuvremenu preskočio pobedom nad Metalcem (5:1), ali uz odigran meč više.
“Imali smo sreće što smo zbog nešto dužeg razmaka između utakmica mogli da okupimo ekipu i radimo u dobrim uslovima u Kući fudbala. Neki igrači su se vratili posle povreda, prehlada i bolesti, pa smo malo proširili igrački kadar. Tokom ta tri dana momci su odradili sve kako je trebalo i mislim da su jako dobro radili”, kazao je Vukmir.
18.00: (2,40) Spartak Subotica (3,30) Borac 1926 (2,75)
Napadač Spartaka Aleksandar Petrović je poručio da Subotičanima u ovoj situaciji ne preostaje ništa osim da pobede. Nijedan drugi rezultat nije prihvatljiv.
“Posle teškog perioda svesni smo situacije u kojoj se nalazimo. Ekipa je ove nedelje sjajno radila i atmosfera je odlična. Dočekujemo Borac iz Čačka, koji je u vrhu tabele, a nama ništa drugo ne preostaje nego da idemo na sva tri boda”, rekao je Petrović.
⏳⏳⏳
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao
⏳⏳⏳
MOZZART BET PRVA LIGA – 14. KOLO
Petak
OFK Vršac - Teleoptik 1:0 (0:0)
/Čejić 83/
Subota
Smederevo – Proleter 023 1:1 (0:0)
/Petkoski Cimbaljević 79 - Silađi 59/
Javor- Bor 1919 3:0 (1:0)
/Radonjić 29. Mirosavljev 51, Mićić 57/
Jedinstvo Ub - Grafičar 3:1 (1:0)
/Paunović 40, Bilbija 81, Papović ag 85 - Hajdin 67/
Napredak - Dubočica 1:0 (0:0)
/Stuparević 79/
TSC - Metalac 5:1 (2:1)
/Nešković 5, 23, 70, Jovanović 73, Stančić 86 – Luković 15/
Nedelja
Voždovac - Loznica 1:1 (1:0)
/Jović 25 – Purtić 54/
Ponedeljak
18.00: (2,40) Spartak Subotica (3,30) Borac 1926 (2,75)
***Kvote su podložne promenama