Spartak vratio Karaklajića u srpski fudbal
Vreme čitanja: 2min | pon. 19.10.26. | 16:03
Nekadašnji krilni napadač Napretka i Novog Pazara potpisao sa Subotičanima do leta 2027. godine
U lošoj je situaciji Spartak iz Subotice. Nanizao je pet poraza u Mozzart Bet Prvoj ligi, promenio stručni štab... Definitivno je na severu Srbije potrebna sveža krv i u svlačionici, zato je Spartak i promovisao ovog ponedeljka novo pojačanje. Ugovor do kraja sezone je potpisao Nikola Karaklajić.
Reč je o 31-godišnjem fudbaleru koji igra na poziciji levog krila, a koji je prošle sezone igrao za azerbejdžanski Imišli. Tokom karijere nje nastupao još i u Češkoj, Crnoj Gori i Grčkoj.
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Ipak, najveći trag je Karaklajić ostavio u srpskom fudbalu. Ne u Crvenoj zvezdi, čiju omladinsku školu je prošao, pošto je za njen prvi tim odigrao samo jednu utakmicu, ali je kasnije vrlo dobar bio u Voždovcu, Čukaričkom, Javoru, Novom Pazaru i Napretku iz Kruševca. Najduže se ipak zadržao u crnogorskoj Iskri iz Danilovgrada, za koju je odigrao 86 utakmica i postigao šest golova.
18.00: (2,40) Spartak Subotica (3,30) Borac 1926 (2,75)
Karaklajić je u Spartak stigao u momentu kada su Golubovi u zoni ispadanja. Tek su 12. na tabeli drugog ranga sa 15 bodova. Naravno, još nije ni pola ligaške faze, tako da je primaran cilj – plasman u plej-of – još uvek dostižan.
Spartak ovog ponedeljka od 18 časova već može da napravi krupan korak ka njemu, ukoliko u poslednjem meču 14. kola savlada Borac iz Čačka.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao
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MOZZART BET PRVA LIGA – 14. KOLO
Petak
OFK Vršac - Teleoptik 1:0 (0:0)
/Čejić 83/
Subota
Smederevo – Proleter 023 1:1 (0:0)
/Petkoski Cimbaljević 79 - Silađi 59/
Javor- Bor 1919 3:0 (1:0)
/Radonjić 29. Mirosavljev 51, Mićić 57/
Jedinstvo Ub - Grafičar 3:1 (1:0)
/Paunović 40, Bilbija 81, Papović ag 85 - Hajdin 67/
Napredak - Dubočica 1:0 (0:0)
/Stuparević 79/
TSC - Metalac 5:1 (2:1)
/Nešković 5, 23, 70, Jovanović 73, Stančić 86 – Luković 15/
Nedelja
Voždovac - Loznica 1:1 (1:0)
/Jović 25 – Purtić 54/
Ponedeljak
18.00: (2,40) Spartak Subotica (3,30) Borac 1926 (2,75)
***Kvote su podložne promenama