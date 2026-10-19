Spartak vratio Karaklajića u srpski fudbal

Ipak, najveći trag je Karaklajić ostavio u srpskom fudbalu. Ne u Crvenoj zvezdi, čiju omladinsku školu je prošao, pošto je za njen prvi tim odigrao samo jednu utakmicu, ali je kasnije vrlo dobar bio u Voždovcu, Čukaričkom, Javoru, Novom Pazaru i Napretku iz Kruševca. Najduže se ipak zadržao u crnogorskoj Iskri iz Danilovgrada, za koju je odigrao 86 utakmica i postigao šest golova.

18.00: (2,40) Spartak Subotica (3,30) Borac 1926 (2,75)

Karaklajić je u Spartak stigao u momentu kada su Golubovi u zoni ispadanja. Tek su 12. na tabeli drugog ranga sa 15 bodova. Naravno, još nije ni pola ligaške faze, tako da je primaran cilj – plasman u plej-of – još uvek dostižan.

Spartak ovog ponedeljka od 18 časova već može da napravi krupan korak ka njemu, ukoliko u poslednjem meču 14. kola savlada Borac iz Čačka.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

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MOZZART BET PRVA LIGA – 14. KOLO

Petak

OFK Vršac - Teleoptik 1:0 (0:0)

/Čejić 83/

Subota

Smederevo – Proleter 023 1:1 (0:0)

/Petkoski Cimbaljević 79 - Silađi 59/

Javor- Bor 1919 3:0 (1:0)

/Radonjić 29. Mirosavljev 51, Mićić 57/

Jedinstvo Ub - Grafičar 3:1 (1:0)

/Paunović 40, Bilbija 81, Papović ag 85 - Hajdin 67/

Napredak - Dubočica 1:0 (0:0)

/Stuparević 79/

TSC - Metalac 5:1 (2:1)

/Nešković 5, 23, 70, Jovanović 73, Stančić 86 – Luković 15/

Nedelja

Voždovac - Loznica 1:1 (1:0)

/Jović 25 – Purtić 54/

Ponedeljak

18.00: (2,40) Spartak Subotica (3,30) Borac 1926 (2,75)

***Kvote su podložne promenama