Specifična situacija: Zvezda igra Evropu, a to nije tema dana

Nisu na Marakani navikli na takav tretman kada im u goste dolazi međunarodni rival, ali doprinelo je tome i takmičenje u Ligi konferencije. Da im je rival neko zvučnije ime od Kopenhagena možda bi situacija bila bolja, ovako, ostaje da se nadaju da kišoviti dan i druga dešavanja u Beogradu neće baš previše uticati na posetu. Pretpostavlja se da bi sve preko 20.000 gledalaca večeras bilo premija.

Umanjenom interesovanju doprinose, naravno, i rezultati Crvene zvezde ove sezone u Evropi. Liga konferencije je tek utešna nagrada posle ispadanja u kvalifikacijama za Ligu šampiona i Ligu Evrope, pa bi poseta bi mogla da raste kako vreme bude prolazilo , jer se od Rijere i njegovog tima očekuje da izbore evropsko proleće. Nije dobro počelo, u Luganu je ispuštena pobeda, a Kopenhagen stiže posle 3:0 protiv Brage.

Imaju crveno-beli istoriju sa danskim klubom, što će biti dodatan motiv gostima da zapnu u Beogradu. Još je sveže sećanje na maratonsku penal-seriju iz 2019, kada je Crvena zvezda prošla u poslednje kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Potom i eliminisala Jang Bojs.

Večerašnja utakmica imaće i epitet istorijske, pošto će se prvi put na Marakani igrati utakmica Lige konferencije. Velika su očekivanja, a da bi se ostvarila, ekipi će biti neophodna podrška sa tribina. Te 2019. godine na tribinama stadiona "Rajko Mitić" bilo je 40.812 gledalaca. Gosti su se za remi izborili penalom u finišu meča. Isti rezultat bio je u revanšu, pa su izabranici Vladana Milojevića penalima došli do velikog slavlja. Večeras nema popravnog, ako povedu, crveno-beli ne bi smeli da ispuste prednost kao što im se dogodilo u prvom kolu u Luganu.

Sa pobedom, Zvezdini fudbaleri već sutra ponovo postaju tema dana.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

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LIGA KONFERENCIJE – 2. KOLO

Četvrtak

16.30: (5,40) Kairat (4,00) Panatinaikos (1,62) – MOZZART RELAX

18.45: (2,35) Crvena zvezda (3,55) Kopenhagen (3,00) – MOZZART RELAX

18.45: (2,00) Hetafe (3,40) Lugano (3,90)

18.45: (2,90) Iberija 1999 (3,35) Mjelbi (2,45)

18.45: (5,40) Inter Eskaldes (4,00) Univerzitatea Krajova (1,60)

18.45: (14,0) Jablonec (6,75) Brajton (1,20)

18.45: (4,60) Kauno Žalgiris (4,00) Bran (1,80)

18.45: (1,43) Nordsejland (4,80) CSKA Sofija (6,50)

18.45: (1,62) Pafos (3,70) Riga (5,25) – MOZZART RELAX

18.45: (1,27) Trabzon (5,40) Harts (9,00)

21.00: (1,50) Orhus (4,00) Egnatija (6,00) – MOZZART RELAX

21.00: (2,55) Ajaks (3,60) Atalanta (3,05)

21.00: (1,80) Borac Banjaluka (3,45) KuPS (4,50) – MOZZART RELAX

21.00: (1,95) Braga (3,40) Gent (4,10)

21.00: (12,0) Linkoln Red Imps (6,50) Tvente (1,22)

21.00: (1,65) Midtjiland (4,10) Sint Trojden (4,60) – MOZZART RELAX

21.00: (2,15) Monako (3,50) Frajburg (3,30)

21.00: (2,95) Tun (3,50) Hajduk Split (2,35)

***Kvote su podložne promenama

