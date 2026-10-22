Specifična situacija: Zvezda igra Evropu, a to nije tema dana

Vreme čitanja: 3min | čet. 22.10.26. | 09:51
Crveno-beli večeras protiv Kopenhagena traže prvu pobedu u Ligi konferencije (18.45)
Uoči konferencije za medije Alberta Rijere i Timija Maksa Elšnika u Medija centru, u četvrtak nešto iza podneva, na severnoj tribini stadiona Rajko Mitić Delije su uveliko postavljale koreografiju i privodile kraju pripreme za današnju utakmicu sa Kopenhagenom (18.45). Što se njih tiče, veruju da će sektor namenjen najvernijim navijačima Crvene zvezde odraditi svoj deo posla i biti odlično popunjen. Kakva će biti poseta na ostalim tribinama, to već malo ko zna…
Specifičan je ovaj četvrtak, jer iako igraju evropsku utakmicu, fudbaleri Crvene zvezde nisu tema dana. Što zbog košarkaškog večitog derbija u Evroligi (20.45), što zbog političkih dešavanja u glavnom gradu...
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Nisu na Marakani navikli na takav tretman kada im u goste dolazi međunarodni rival, ali doprinelo je tome i takmičenje u Ligi konferencije. Da im je rival neko zvučnije ime od Kopenhagena možda bi situacija bila bolja, ovako, ostaje da se nadaju da kišoviti dan i druga dešavanja u Beogradu neće baš previše uticati na posetu. Pretpostavlja se da bi sve preko 20.000 gledalaca večeras bilo premija.
Umanjenom interesovanju doprinose, naravno, i rezultati Crvene zvezde ove sezone u Evropi. Liga konferencije je tek utešna nagrada posle ispadanja u kvalifikacijama za Ligu šampiona i Ligu Evrope, pa bi poseta bi mogla da raste kako vreme bude prolazilo , jer se od Rijere i njegovog tima očekuje da izbore evropsko proleće. Nije dobro počelo, u Luganu je ispuštena pobeda, a Kopenhagen stiže posle 3:0 protiv Brage.
Imaju crveno-beli istoriju sa danskim klubom, što će biti dodatan motiv gostima da zapnu u Beogradu. Još je sveže sećanje na maratonsku penal-seriju iz 2019, kada je Crvena zvezda prošla u poslednje kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Potom i eliminisala Jang Bojs.
Večerašnja utakmica imaće i epitet istorijske, pošto će se prvi put na Marakani igrati utakmica Lige konferencije. Velika su očekivanja, a da bi se ostvarila, ekipi će biti neophodna podrška sa tribina. Te 2019. godine na tribinama stadiona "Rajko Mitić" bilo je 40.812 gledalaca. Gosti su se za remi izborili penalom u finišu meča. Isti rezultat bio je u revanšu, pa su izabranici Vladana Milojevića penalima došli do velikog slavlja. Večeras nema popravnog, ako povedu, crveno-beli ne bi smeli da ispuste prednost kao što im se dogodilo u prvom kolu u Luganu.
Sa pobedom, Zvezdini fudbaleri već sutra ponovo postaju tema dana.
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LIGA KONFERENCIJE – 2. KOLO
Četvrtak
16.30: (5,40) Kairat (4,00) Panatinaikos (1,62) – MOZZART RELAX
18.45: (2,35) Crvena zvezda (3,55) Kopenhagen (3,00) – MOZZART RELAX
18.45: (2,00) Hetafe (3,40) Lugano (3,90)
18.45: (2,90) Iberija 1999 (3,35) Mjelbi (2,45)
18.45: (5,40) Inter Eskaldes (4,00) Univerzitatea Krajova (1,60)
18.45: (14,0) Jablonec (6,75) Brajton (1,20)
18.45: (4,60) Kauno Žalgiris (4,00) Bran (1,80)
18.45: (1,43) Nordsejland (4,80) CSKA Sofija (6,50)
18.45: (1,62) Pafos (3,70) Riga (5,25) – MOZZART RELAX
18.45: (1,27) Trabzon (5,40) Harts (9,00)
21.00: (1,50) Orhus (4,00) Egnatija (6,00) – MOZZART RELAX
21.00: (2,55) Ajaks (3,60) Atalanta (3,05)
21.00: (1,80) Borac Banjaluka (3,45) KuPS (4,50) – MOZZART RELAX
21.00: (1,95) Braga (3,40) Gent (4,10)
21.00: (12,0) Linkoln Red Imps (6,50) Tvente (1,22)
21.00: (1,65) Midtjiland (4,10) Sint Trojden (4,60) – MOZZART RELAX
21.00: (2,15) Monako (3,50) Frajburg (3,30)
21.00: (2,95) Tun (3,50) Hajduk Split (2,35)
***Kvote su podložne promenama