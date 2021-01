Nijedan tim u istoriji Libertadoresa nije uspeo da nadokadi tri gola zaostaka u polufinalnu. Ova tvrdnja ostala je na snazi i posle večerašnjeg revanša polufinala na Palestra Italiji iako je u jednom trenutku delovalo da će se sva genijalnost Marsela Galjarda pretočiti Riverov plasman u finale. Genijalnost nije sporna, River je večeras nadoknadio dva gola i uništio Palmeiras čiji igrači mogu da nose osmeh na licu jedino zbog poslednjeg stepenika borbe za pehar. Sve ostalo bilo daleko ispod nivoa ekipe koja bi od 30. januara mogla da bude krunisana u novog šampiona Južne Amerike – 0:2. Na kraju ukupno 3:2 za brazilski tim.

Teško da postoji neutralni fudbalski sladokusac koji neće reći da je River zaslužio finale. Koliko je argentinski predstavnik delovao moćno u odnosu na rivala u trenutku kada je Montijel u 52. minutu pogodio za 3:0 delovalo je da će Galjardov uragan počistiti zelenilo Sao Paula. Međutim, gol je poništen (biće silnih debata na temu da li opravdano) i to je uz golmana Vevertona srž onoga što je spasilo Palmeiras.

A već su se nazirali naslovi u argentinskim medijima da je Marselo Galjardo Riverov alhemičar. Da ubedljive poraze u prvim mečevima pretvara u prolaze. Da je čovek koji je dva puta od 2017. uspeo da vrati River sa tri gola zaostatka posle prve utakmice. Nažalost, najbolji trener u istoriji tima sa Monumentala ostao samo na onom spektakularnom povratku protiv Horhe Vilstermana. Jer po svim fudbalskim parametrima samo je vicešampion Libertadoresa zaslužio da se ponovo nađe u finalu.

Premalo je Verdao pokazao u prvih 45. minuta revnaša u koji je ušao sa debelom prednošću. Kao da su fudbaleri velikana iz Sao Paula pomislili da je dovoljno samo da se pojave na terenu i da ne postoji ništa što bi moglo da im prepreči put do finala. Prvi su stigli do ozbiljne prilike u 10. minutu i ko zna kako bi se susret zavijao da Franko Armani nije istrčao i intervenisao ispred Ronija koji je ciljao divnu dubinsku loptu Menina. Međutim to je bilo sve od izabranika Abela Fereire u prvom poluvremenu, a kada vi ne napade, samim tim ostavljate više prostora rivalu da on napadne vas. Nije potrebno ništa više od podatka da prvi finalista nije uputio udarac u okvir gola. River ih je imao 11!

I napala je La Banda iz Buenos Ajresa. Posle nešto manje od pola sata igre domaći kao da nisu verovali da defanzivac Paulo Dijaz može da ih ugrozi sa distance, pa su mu omogućili da se približi šesnanesteru, a on ih je kaznio udarcem koji je Veverton uz dosta muke preusmerio u korner. Upravo onaj posle kojeg je River poveo. Centaršut Nikolasa de la Kruza u visini penala i divan trzaj glavom tragičara iz prve utakmice Roberta Rohasa. Popularini Sikario je drugim golom u Libertadoresu ubrizgao gostima ozbiljnu dozu vere u preokret.

Desetak minuta kasnije Veverton je sprečio Suareza da primakne Milionere na gol zaostatka, a samo dva minuta kasnije Verdao je ostao bez komandanta odbrane Gustava Gomeza koji je zbog povrede morao da napusti igru. Bio je to izostanak koji se osećao do kraja utakmice, jer je odbrana Palmeirasa u pojedinim momentima više ličila na grupu građana nego na skup ratnika koji su na prethodnih 11 duela na Palestra Italiji dozvolili rivalima samo jedan pogodak.

U smiraj prvog dela, preciznije 44. minutu, ponovo je De la Kruz bio jedan od bitnijih faktora novog Riverovog gola – uputio je centaršut, loptu je zakačio Suarez kojem se piše asistencija, a Rafael Santos Bore je u svom stilu stigao do sedmog gola u aktuelnom izdanju južnoameričke Lige šampiona.

River je u drugom delu krenuo po ono što je verovao da mu pripada i što je znao da može da ima. Jurili su Galjardovi puleni treći gol i potpuno poništavanje deficita iz Aveljanede. Probao je De la Kruz sa distance u 51. par minuta pre nego što je crveno-beli deo Buenos Ajresa pao u ekstazu. Jer podigao je loptu Anđileri sa levog boka na drugu stativu gde ju je sačekao Gonsalo Montijel smestivši je u malu mrežu. Delovalo je da je sve čisto, ali... Glavni sudija Esteban Ostojić je dobio sugeestiju od kolege Nikolasa Galja u VAR sobi da pogleda snimak koji je pokazao da se desetak sekundi ranije iz nedozvoljene pozicije aktivirao Santos Bore koji je učestvovao u akciji.

Neverica na licu Marsela Galjarda, ali njegovi puleni nisu stali. Već u 58. usledio je novi pritisak koji na sreću Verdaa i isključivo zahvaljujući Vevertonu nije prerastao u autogol Luana. U nastavku akcije De la Kruz je iz teške pozicije gađao spoljni deo mreže.

A onda nova potvrda da je Robert Rohas tempirana bomba. Od tragičara do junaka, pa od junaka do tragičara. U 62. minutu prvi žuti karton, 11 minuta kasnije još jedan. I to na identičnom delu terena gde mu je Luiz Adrijano pobegao u prvoj utakmici pre gola. Ovoga puta Sikario nije dozvolio beg, ali ga je to koštalo ostavljanja saigrača na cedilu.

Iz minuta u minut napetost je rasla i doževila krešendo nakon što je Ostojič dosudio penal za River. Gonzalo Montijel čiji je pogodak poništen dvadesetak minuta ranije već je namestio loptu, ali je glavni arbitar dobio poziv iz VAR sobe. Situacija koja je na prvi pogled delovala kao čist penal za River, dobila je potpuno novo lice. Na snimku se jasno videlo da je Luan sklonio nogu, a da je Matijas Suarez tendenciozno pao preko nje. Drugo gledanje snimka i drugi put je epilog bila neverica i bez na licu Marsela Galjarda.

Dijaz u 84. minutu nije uspeo da odobrovolji svog trenera pošto mu je opasan udarac glavom zasustavio Veverton, Palmeiras je na isteku 90. mogao sve da reši kontorom dva na jedan, koja je okončana traljavo i amatersi što je svima kupilo još desetak minuta neizvesnosti i nervoze pošto je duel završen u 103. minutu!

U nadoknadi drama do tačke usijanja. Novo pregledanje snimka, ali umesto penala nad Boreom posle ne toliko snažnog kontakta, Ostojič je svirao ofsajd, a vrlo brzo i kraj utakmice.

Bokina kletva ostaje aktuelna i malo ko slavi ispadanje Rivera kao navijači tima sa Bombonjere. Oni će već za manje od dvadesetak sati voditi svoju bitku za finale.

KOPA LIBERTADORES - POLUFINALE (REVANŠI)

Sreda

Palmeiras - River Plejt-0:2 /prvi meč 3:0/

/Rohas 28, Bore 44/

23.15: (2,95) Santos (2,95) Boka Juniors (2,65) /prvi meč 0:0/

