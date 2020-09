Sve je učinjeno da povratak Arjena Robena u holandski fudbal posle 16 godina bude istinski spektakl. Čuveni dribler je zaigrao za matični Groningen u derbiju protiv PSV Ajndhovena (1:3), ali se sve ubrzo pretvorilo u pravi košmar. Roben je legao na teren u 29. minutu zbog povrede prepona i nije mogao dalje. Razočaran je skinuo dres prilikom ulaska na teren, a onda je već na poluvremenu otišao sa stadiona. Bio je frustriran i razočaran, očekivanja su bila velika posle njegovog povratka u penziju, hteo je pomogne svom klubu u borbi za izlazak u Evropu, ali je brzo poklekao.

Da li je u pitanju i zvanični početak kraja još uvek nije poznato. To uostalom nije mogao da kaže ni trener Dani Bejs, koji je potvrdio da je Roben otišao odmah kući.

"Znam da je otišao žaleći se na prepone, ali ne usuđujem se da kažem ništa što nije tačno. Više nisam razgovarao sa njim, otišao je kući razočaran. Naravno, to je logično. Toliko je radio na ovome i odrekao se mnogo toga. Ako se sve završi danas biće vrlo frustrirajuće za njega. Postaće jasnije sutra ili u utorak", rekao je Bejs.

Da situacija bude još teža po Robena i holandski fudbal, nekadašnji as Čelsija, Reala i Bajerna se do povrede poigravao sa protivnicima. Delovao je lagano i raspoloženo na terenu, ali je sve to trajalo svega pola sata igre.

PSV nije imao mnogo problema da stigne do pobede, iako se domaćin na početku drugog poluvremena nakratko vratio u život. Gosti su poveli golom Gakpoa u 34. minutu, a izjedačio je Tomaš Šuslov u 53. minutu, ali je nada domaćina trajala samo četiri minuta. Danjel Malen je vratio prednost PSV-u u 57. minutu, a isti igrač je sedam minuta pre kraja meča propustio priliku da reši pitanje pobednika. Ipak, to je učinio Gakpo u 87. minutu.





EREDIVIZIJA - 1. KOLO

Subota

Herenven - Viljem Drugi 2:0 (1:0)

/Vudenberg 22, Bošnijevic 75/

Zvole - Fajenord 0:2 (0:1)

/Berghujs 5, 68pen/

Tvente - Fortuna 2:0 (1:0)

/Menik 10, Pereira 50pen/

Nedelja

Emen - Venlo 3:5 (1:0)

/De Vos 4, Kolar 49, Laursen 76 - Đakumakis 50, 65, 72, Kalvan 90ag, Arijas 90+4/

Herakles - Den Hag 2:0 (0:0)

/Floet 49, Van de Vater 70/

Sparta - Ajaks 0:1 (0:1)

/Antoni 37/

Groningen - PSV 1:3 (0:1)

/Šuslov 53 - Gakpo 34, 87 Malen 57/

RKC - Vitese 0:1 (0:1)

/Darfalu 45+2/

Odloženo: Utreht - AZ Alkmar