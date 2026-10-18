Spektakl u Premijer ligi: Imamo kandidata za Puškaša, Dijego, šta im uradi (VIDEO)

Kako ono kažu - "Gasi mešalicu, motaj kablove". E, to je taj momenat. Jer kako drugačije prokomentarisati ono što je uradio Dijego Gomez. Ne gol, nego golčina i to sa džinovskim G. Neverovatan potaz izveo je vezista Brajton na utakmici protiv Sanderlenda. Čist spektakl. Došao je do lopte na sredini terena i onda - traaaas! Puče bomba sa pola terena!

Valter Benitez je bio na malo dalje od gola i to je Gomez iskoristio da postigne najlepši gol ove sezone, ne samo u Premijer ligi, nego verovatno i u evropskom fudbalu. Pogotovo je impresivno kako je Gomez uspeo savršeno da zahvati loptu. Putanja nije mogla biti savršenija, imamo legitimnog kandidata za nagradu "Ferenc Puškaš". Verovatno se čitav stadion pita "Dijego, šta im uradi?". Nije ni čudo što Galebovi posle dest minuta imali prednost od 3:0. Kapa dole majstore.