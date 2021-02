"U prolećnom delu nas očekuje jedan ambiciozan i odlučan Metalac. Želim da igramo ofanzivan fudbal, da budemo tim koji u svakom trenutku zna šta želi. Prolećni deo je uvek teži od jesenjeg i ponašaćemo se kao da krećemo od nule. Svima sledi novo dokazivanje, ali smo s druge strane u prednosti jer je okosnica ekipe ostala na okupu",odgovor je prvog čoveka stručnog štaba milanovačkog superligaša, Žarka Lazetića, na pitanje kako izgleda njegov tim nakon zimske prvenstvene pauze, priprema i prelaznog roka.

On ističe da je zadovoljan trenažnim procesom pred drugi deo sezone, pre svega odnosom i ozbiljnošću koje su igrači pokazali, od prvog dana priprema do danas. Taj period nikad nije kraće trajao, što je, kako napominje, uslovilo određene modifikacije, ali svi su na to pravilno odreagovali, pa smatra da će kvalitetan rad uspeti da pretoče u dobre igre tokom prvenstva.

Metalac je za to vreme odigrao i pet kontrolnih utakmica. Ubeležili su četiri ubedljive pobede, protiv Zemuna sa 4:0, Borca sa 3:0, Žarkova sa 5:0 i protiv Javora sa 3:1, dok su izgubili od Radničkog s rezultatom 3:2. Lazetić kaže da ove utakmice jesu merilo uigranosti tima, koja se ogleda ne samo kroz rezultat, već i kroz ukupan utisak o tome kako ekipa izgleda na terenu.

"Imamo sad prave smernice šta je dobro, a šta treba da popravimo. Ti mečevi poslužili su nam da vidimo gde smo, kakvi smo u svim fazama igre, pa kad tome dodate i dobar rezultat, sve deluje još pozitivnije. Generalno, ne zavaravamo se time, već samo analiziramo celokupan učinak igre, ali kad to pogledamo, imamo na čemu da gradimo optimizam da ćemo biti bolji"

Poznanstvo kroz rad sa igračima, koje već traje šest meseci, uslovljava da se mnoge zamisli sada daleko lakše sprovedu i ostvaruju, pa se otvara prostor za dodatna usavršavanja, istakao je Lazetić uz napomenu da će najrealniji pokazatelj toga do kolikog je podizanja kvaliteta došlo ipak u pravoj meri pokazati predstojeći nastupi u nastavku borbe za bodove.

"Došli su oni koje smo želeli, otišli su neki koji su manje igrali, tako da je glavnica tima ostala",kaže Lazetić komentarišući promene tokom pauze.

"Tu su sad i igrači koji imaju kvalitet iz drugih klubova, pa je jača i konkurencija, što uzrokuje da svi budu na maksimumu. Formirali smo odličnu grupu, potrudili smo se svi, od stručnog štaba do igrača, da novajlijama omogućimo da se osećaju komforno i što pre se uklope u naše zahteve, kako bi s vremenom pokazali da su zaista pojačanja koja prave razliku".

U Metalac su došli Stefan Cvetković i Stefan Fićović iz Grafičara, Damjan Krajišnik iz lučanske Mladosti i Branko Riznić iz Rada, a otišli su Miloš Vranjanin u letonsku Rigu, Bojan Vlaović na pozajmicu u Pirot, i Bojan Gočanin na pozajmicu u kraljevačku Slogu. Prvi prvenstveni test zanovljenog Metalčevog A tima je u subotu. Na svom terenu igraju protiv Radničkog od 15 sati. Novi krug od 19 kola počinju sa solidne 12. pozicije i 25 sakupljenih bodova.