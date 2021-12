Spušta se zavesa na jesen u PLBIH: Željo protiv tradicije i zahuktalog Širokog Brijega, Tuzla za potvrdu drugog mesta

Posle skoro četiri i po meseca, jesenja polusezona u Premijer ligi Bosne i Hercegovine došla je do samog kraja, a zavesa će biti spuštena pošto se danas odigraju preostala dva susreta 19. kola, na Grbavici i Tušnju.

15.00 (2.40) Željezničar (2.80) Široki Brijeg (3.25)

Željezničar se trenutno nalazi na sedmom mestu tabele sa 23 boda, što je otprilike i realno stanje budući da je tim sa Grbavice ove sezone pružao solidne partije, a situacija u kojoj su se našli pred početak sezone, onemogućila ih je da naprave neki veći rezultat. Ekipa Tomislava Ivkovića nije ni u nekoj dobroj formi, s obzirom da su u poslednjih šest utakmica upisali svega jednu pobedu i dva remija. Međutim, kada se gleda forma Željo je mnogo bolji kod kuće nego na strani, jer se na u šampionatu, na Grbavici sladio samo Zrinjski.

Uz veliku podršku sa tribina Plavi na svom terenu igraju jako motivisano, borbeno, odgovorno, tako da su to glavni aduti i za današnji susret.

„Igramo sa ekipom koja je dosta slična nama, koja se dosta promenila i jaki su kao tim, a ne pojedinačno. Imaju dobru seriju rezultata, digli su se na tabeli. I nama i njima je zadnja utakmica, želimo je završiti na što bolji način. Mislim da smo sposobni odigrati još jednu kvalitetnu utakmicu i zbog same atmosfere koja vlada u gradu, barem od strane Manijaka koji se spremaju napraviti spektakl kako bi pomogli ekipi da pobedi. To sigurno neće biti lako, ali mislim da smo sposobni i karakterni da završimo tu utakmicu kao što svi želimo“, istakao je strateg Želje Tomislav Ivković.

Sa druge strane, Široki Brijeg je potpuno promenio lice, otkako je na klupu seo mladi stručnjak Jure Ivanković. U početku je i to bilo privikavanje na novi sistem rada, ali se u zadnjih nekoliko utakmica zaista vidi trenerski rukopis, pa je samim tim i forma krenula uzlaznom putanjom. Širokobriježani su iz donjeg dela tabele, rapidno skočili u gornji. Trenutno su na petom mestu sa 27 bodova, a u slučaju pobede bili bi na deobi trećeg mesta sa Borcem, što u timu sa Pecare nisu mogli očekivati nakon katastrofalnog starta sezone.

U poslednjih šest utakmica, Široki je upisao četiri pobede i dva remija, a kada se uz to dodao i trijumf u Kupu, jasno je da je reč o potpunoj transformaciji ekipe.

„Grbavica je stadion sa dobrim terenom i najugodnijom atmosferom u BiH. U poslednje vreme i kroj istoriju pružali smo dobre utakmice na tom terenu i ovaj put idemo na Grbavicu sa dobrim osećajem zbog činjenice da imamo niz dobrih rezultata, u kojem smo skupili veliki broj bodova i odigrali dosta kvalitetne utakmice. Cilj nam je da zabeležimo pozitivan rezultat, stabilizujemo se u tom gornjem delu tabele i uhvatimo pozicije koje vode u Evropu. Ne možemo da predvidimo kakav će biti teren, ali ove godine još samo po snegu nismo igrali, pa je ovo prilika da se i tu oprobamo“, istakao je šef stručnog štaba Širokobriježana Jure Ivanković.

Kada je reč o tradiciji, poslednja tri međusobna duela okončana su sa dve pobede Širokog i remijem bez pogodaka u aktuelnoj sezoni, a posebno je zanimljivo da Plavi imaju neverovatne probleme sa Širokim od tada su gosti čak devet puta uzastopno odlazili neporaženi sa Grbavice. U tih devet navrata ostvarili su pet pobeda i četiri remija.

15.00 (1.23) Tuzla Siti (5.50) Radnik (12.0)

Od samog starta sezone Tuzla Siti je pokazao da ima visoke ambicije, a i kvalitet da to ostvari. Međutim, jedina mana timu Husrefa Musemića jeste što je u ovim trenucima Zrinjski kvalitetniji. Trenutno, Tuzla Siti je na drugom mestu sa 13 bodova zaostatka za liderom, ali će sigurno i prezimiti na drugom mestu, pa će u slučaju današnjeg trijumfa taj minus biti smanjen, što svakako može biti olakšavajuća okolnost za nastavak sezone. Tako da će trijumf definitivno biti jedini cilj kako bi se pobedom oprostili od domaćih navijača i overili drugo mesto. Pogotovo uz činjenicu da u goste stiže fenjeraš Radnik. Tušanj će sigurno biti u teškom stanju prouzrokovan vremenskim uslovima, pa je teško očekivati neku lepu igru. Sve u svemu, Tuzla Siti ima ulogu ogromnog favorita, pa bi sve osim njihovog trijumfa zaista bilo veliko iznenađenje.

Kada je reč o Radniku, pred njima su definitivno pune ruke posla. Na poslednjem su mesto sa svega 11 bodova, čak pet udaljeni od pozicije koja je na bezbednom mestu. Nije ni to naravno nemoguće, ali treba prvo danas ostvariti dobar rezultat. E to će biti jako teško, s obzirom da je reč o poslednjem kolu, a realno i o kvalitetu. Iako je delovalo da je Velibor Đurić na klupi uspeo da malo podigne tim iz letargije, nekako se sve to ponovo stopilo sa onom prvobitnom formom, ali uprkos tome, osvojena su četiri boda u poslednje četiri utakmice. Istina, raspored im nije išao na ruku, te je i zbog toga veći bodovni saldo bilo teško očekivati. Sve u svemu, Bijeljinci se definitivno neće predati. Možda im prednost bude težak teren, na kojem se mnogo lakše odbraniti, ali je činjenica da će sa fenjerom u ruci otići na zimsku pauzu, kakav god rezultat danas bio.

BIH 1 - 19. KOLO

Petak

Zrinjski – Leotar 6:2 (2:0)

/Bilbija 16pen, Jukić 31, Savić 49, Šipovac 68, 83, Ateljević 72ag - Aćimović 79, Zec 81pen/

Subota

Posušje - Rudar 0:0

Sarajevo - Velež 0:2 (0:2)

/Anđušić 9, Zajmović 17pen/

Borac - Sloboda 3:1 (1:1)

/Lukić 33, Vušurović 46, 72 - Predragović 37/

Nedelja

15.00 (1.23) Tuzla Siti (5.50) Radnik (12.0)

15.00 (2.40) Željezničar (2.80) Široki Brijeg (3.25)

