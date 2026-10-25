Sramni Mančester junajted! Neka Kerik isprazni ormarić i da se ne ljubimo
Vreme čitanja: 7min | ned. 25.10.26. | 16:54
Crveni đavoli doživeli još jedan poraz, vreme je da se menja menadžer, sada i definitivno
Bruka i sramota! Kada bi ovde mogao da se završi tekst o Mančester junajtedu, to bi bilo najlepše i najbolje. Majkl Kerik, menadžer velikana iz Mančestera, totalno je pogubio konce, pored toga što je izgubio svlačionicu. Direktno ga je posle debakl od Koma u Ligi šampiona (4:1) napao kapiten Bruno Fernandeš, jeste mu odgovorio sada tako što ga je stavio na klupu, ali eto – nikakav pomak i rezultat to nije donelo. Mančester junajted je na domaćem terenu u osmom kolu Premijer lige izgubio od Bornmuta 3:0 (2:0) i to bi bilo to od nekadašnjeg engleskog veziste na klupi Crvenih đavola. Ako ovo preživi, to će biti čudo Božije na današnji dan, taman na crveno slovo.
Kada menadžer hoće da nametne nešto svoje, konkretno u ovom trenutku da bude autoritet i glava kuće, a nije čvrsta ruka, ovako se završi. Koliko puta smo videli slučaj da igrači "izbuše" trenera, namerno, da mu uruče oni direktno otkaz jer nisu saglasni sa njihovim mišljenjima i ne može uopšte ni da ih obuzda, evo sada smo videli još jednom. Stradao je Majkl Kerik od strane igrača koji su ga od sredine prošle sezone voleli kao rođenog oca. Surov je fudbal, surov je to posao. Što se kaže, "krvav je to 'leba".
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Hteo je nekadašnji vezista da bude šmeker, da bude menadžer, da bude trener, da bude iznad igrača. Da im pokaže da nema šale sa njim, kakva god da je situacija. Nije osetio bivši engleski reprezentativac da je naišao na tvrdo jer su igrači Mančester junajteda razmaženi, preplaćene zvezde, čiji fudbal ne znači ništa, čija igra ništa ne donosi, ali eto, oni su veći od njega. Pokazali su mu, dokazali su mu odavno, ali je on tvrdoglavo hteo da se pravi gazda. A znao je i sam da to nije. I nije on problem, kada gledamo suvo fudbalski, kada gledamo kako funkcioniše hijerarhija, i tako dalje i tako dalje... Ali jeste problem jer je znao da ne može da obuzda ovu skupinu kvazi-fudbalera. Zato što on nije taj lik, da se žargonski izrazimo. Previše je mekan. Nije toliko dugo hteo da udari šakom od astal, a hteo je sada kada je maltene sve gotovo?!
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Klupiranje kapitena, klupiranje jednog od najboljih igrača, da bi isterao svoju pravdu. Možda i da ode u stilu i on, u principu, pa eto, ja sam hteo... Navijači koji odlaze par minuta pred kraj kada Mančester junajted gubi 3:0, ni ne gledaju iza, muka je i njima svega, govore dosta toga, mada to više nije ni čudno za ovaj prokleti klub, kojem izgleda nikada neće biti bolje. Nemojte se ljutiti ljubitelji ovog čuvenog kluba iz engleskog Leskovca, ali to je što je. Neće biti bolje dok neko ne dođe i očisti sve viruse i sve koji truju nekada ovaj strah i trepet na Ostrvu i u Evropi. Držite se ljudi, možda jednog dana bude bolje. A ovog dana, ove nedelje, bila je katastrofa, zbog koje je sramota reći da ste navijači ovog kluba.
Odlazak Majkla Kerika je najbolja moguća stvar koja će se desiti jer ako dođu Antonio Konte ili Julijan Nagelsman da razmrdaju svlačionicu, e onda može da bude nešto. Jedino ako nisu ludi u junajtedu, pa da opet daju nekom od dadilja da vode klub, pa onda nek se ne čude što će mnogo ljudi i odustati od svega. Blizu je da mnogi dignu ruke i da se ratosiljaju Mančester junajteda iz svog života, osim ako niste onaj čovek što se ne šiša dok ne ostvare pet pobeda zaredom. To može da potraje još deceniju, bez problema.
Inače, što se tiče utakmice, Rajan je doneo prednost u 38. minutu, kada je dočekao centaršut iz slobodnjaka i sa leve strane iz kaznenog prostora sramnom Lamensu spakovao u bliži ugao loptu. Golman junajteda je tek posebna komedija bilo u celom ovom debaklu i bruci i sramoti. Da se zapita o danu kada je prvi put kupio ili dobio rukavice golmanske.
Drugi gol je pao tako što se okliznuo Joro i dopustio da mu se otme lopta i doda do Tavernijea da pogodi na prazan gol u 43. minutu, pa da im simulira golf udarac kao proslavu. Ali, nije to sve – totalna komedija je treći gol Bornmuta. Inače, kada je Bornmut poveo 2:0, mogli ste da zaokružite dvojku zbog Mozzart Relax benefita! Uz to i 2-2 ujedno...
Gde je krenuo Lamens uopšte u ovoj situaciji?! Gde će čovek?! Lopta duga napred, po zemlji, istrčava na 30 metara od gola i šta bude? Evanilson uzima loptu, obilazi ga i postiže gol u 71. minutu za 3:0.
Sa tim se odjavljujemo sa pričom o Mančester junajtedu. U ovom slučaju, snimak govori više od 1.000 reči:
Petak
Ipsvič - Notingem Forest 1:1 (1:1)
/Ensiso 41 - Neko Vilijams 13/
Subota
Aston Vila - Mančester Siti 2:1 (1:0)
/Džekson 6, 60 - Haland 52/
Koventri - Fulam 0:1 (0:0)
/Bob 80/
Arsenal - Everton 2:0 (1:0)
/Konsa 7, Gabrijel 68/
Čelsi - Totenhem 0:2 (0:0)
/Penders 77ag, Tel 87/
Nedelja
Liverpul - Brajton 2:0 (2:0)
/Gros 17ag, Isak 21/
Hal - Brentford 1:1 (1:0)
/Mekburni 24p - Outara 63/
Mančester junajted - Bornmut 0:3 (0:2)
/Rajan 38, Tavernije 43, Evanilson 71/
Kristal Palas - Njukasl 0:2 (0:0)
/Osula 47, Barns 58/
17.30: (2,80) Sanderlend (3,30) Lids (2,55) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama