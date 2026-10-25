Sramni Mančester junajted! Neka Kerik isprazni ormarić i da se ne ljubimo

Hteo je nekadašnji vezista da bude šmeker, da bude menadžer, da bude trener, da bude iznad igrača. Da im pokaže da nema šale sa njim, kakva god da je situacija. Nije osetio bivši engleski reprezentativac da je naišao na tvrdo jer su igrači Mančester junajteda razmaženi, preplaćene zvezde, čiji fudbal ne znači ništa, čija igra ništa ne donosi, ali eto, oni su veći od njega. Pokazali su mu, dokazali su mu odavno, ali je on tvrdoglavo hteo da se pravi gazda. A znao je i sam da to nije. I nije on problem, kada gledamo suvo fudbalski, kada gledamo kako funkcioniše hijerarhija, i tako dalje i tako dalje... Ali jeste problem jer je znao da ne može da obuzda ovu skupinu kvazi-fudbalera. Zato što on nije taj lik, da se žargonski izrazimo. Previše je mekan. Nije toliko dugo hteo da udari šakom od astal, a hteo je sada kada je maltene sve gotovo?!

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Klupiranje kapitena, klupiranje jednog od najboljih igrača, da bi isterao svoju pravdu. Možda i da ode u stilu i on, u principu, pa eto, ja sam hteo... Navijači koji odlaze par minuta pred kraj kada Mančester junajted gubi 3:0, ni ne gledaju iza, muka je i njima svega, govore dosta toga, mada to više nije ni čudno za ovaj prokleti klub, kojem izgleda nikada neće biti bolje. Nemojte se ljutiti ljubitelji ovog čuvenog kluba iz engleskog Leskovca, ali to je što je. Neće biti bolje dok neko ne dođe i očisti sve viruse i sve koji truju nekada ovaj strah i trepet na Ostrvu i u Evropi. Držite se ljudi, možda jednog dana bude bolje. A ovog dana, ove nedelje, bila je katastrofa, zbog koje je sramota reći da ste navijači ovog kluba.