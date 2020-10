Godinama unazad Sergej Milinković Savić je bio top tema brojnih evropskih novinara tokom letnjeg prelaznog roka. Verovalo se da će sjajni vezista naplatiti izdanja u Lacio i postati igrač nekog top kluba. Takav slučaj je pre nešto više od 12 meseci ponovljen kada je u pitanju Luka Jović. Posle odlične sezone u Ajntrahtu, bivši napadač Crvene zvezde je pojačao Real Madrid za 60 miliona evra... Istina, donekle takav status sada ima štoper Fjorentine, ali... Tokom aktulenog prelaznog roka srpski internacionalci nisu bili goruća tema. Tome u prilog da je najveći transfer, bar za sada, napravio Mijat Gaćinović, novi fudbaler Hofenhajma, za simboličnih tri miliona evra (bar kada je reč o evropskim standardima).

Međutim, brojni srpski igrači grickaće nokte i nadati se povoljnim vestima da ponedeljka u ponoć kada se završava letnji prelazni rok u većini evropskih zemalja. Pokušaće da pobegnu od lošeg statusa, potencijalne opasnosti da dobar deo sezone provedu na tribinama, i zaborava... MOZZART Sport je napravio listu srpskih igrača koji bi u finišu prelaznog roka mogli da promene sredinu. Imah priličan broj.

Nikola Milenković

Ako bude odlazio iz Fiorentine, Milenković će svakako biti jedan od igrača koji će obeležiti finiš pijace. Celo leto traje neizvesnost oko njegovog statusa u Fiorentini. Odbio je ponude za produžetak ugovora koji mu ističe 2022. godine što znači da je za Fiorentinu ovo poslednja šansa da ga proda za maksimalnu vrednost kao što je slučaj sa Kjezom. Već sledećeg leta će Viola biti prinuđena da obori cenu jer će svi znati da Bleki mora da se proda. Toskanski klub traži 40.000.000 evra što do sada niko nije ponudio. Milenković je ogromna želja Milanovog direktora Paola Maldinija i trenera Piolija koji ga je lansirao u Firenci, ali Rosoneri ne mogu da plate traženu cenu. Nudili su najviše 25.000.000 evra. Možda povećaju ponudu malo preko 30.000.000 evra ako prodaju neke igrače, ali i tu bi Viola morala da spusti cenu. Vest Hem je takođe pominjan kao zainteresovan, a od Intera najverovatnije nema ništa jer Škrinijar verovatno ostaje a trener Konte ima drugačija razmišljanja u vezi sa dovođenjem još jednog štopera. On je više za iskusnija imena, a uprava za mlađeg Milenkovića. Jedina šansa za Blekijev transfer je da Milan nađe pare koje trenutno nema i da odreši kesu.

Luka Jović

Do pre par dana je izgledalo da je Jović siguran na listi izlaznih transfera u Real Madridu, ali se situacija okrenula. Zidan ga je dva puta uvrstio u startnu postavu i odlučio da ipak precrta Borhu Majorala koji nastavlja karijeru u Romi. Jović (za sada) ostaje u ulozi drugog špica iako i dalje „vise“ neke moguće opcije za transfer. Milan bi ga rado prihvatio na pozajmicu po svim Realovim uslovima, a Mančester Junajted je takođe pokazao interesovanje. Za Jovićev status je bitno i šta će biti sa Kavanijem jer Junajted navodno bira između njih dvojice. Sa druge strane, Kavani je ponuđen Realu preko brata Serhija Ramosa koji je menadžer pa postoji opcija da Urugvajac dođe besplatno na Bernabeu, a da Jović ode na pozajmicu na Old Traford. Ipak, trenutno je mnogo bliži ostanku.

Marko Grujić

Jirgen Klop je rešio ovog leta da pruži šansu Grujiću, ali to ne znači da je srpski vezista siguran u Liverpulu. Tržište diktira uslove. A ono govori da je Grujić napravio odlične poteze što je prethodne dve godine proveo na pozajmicama u Herti. Tamo je sazreo i skočila mu je cena što je jako bitno za Liverpul. Dolaskom Alkantare i ostankom Vajnalduma se stvorila još veća gužva u vezi Liverpula pa bi Grujić mogao da bude prodat ako stigne prava ponuda. Liverpul ga ceni na 20.000.000 funti što je preko 22.000.000 evra. Borusija Menhengladbah je odavno zainteresovana i čeka zeleno svetlo Liverpula da počne pregovore sa njim i igračem. A nije isključen ni ostanak u Premijer ligi. Vest Hem i Sautempton su prethodnih dana pokazali interes da dovedu srpskog reprezentativca. Dosta toga će da zavisi i od ostalih prodaja rezervista Liverpula. Ako odu Šaćiri, Bruster, Vilson, pa i Origi, Liverpul neće morati da razmišlja i o prodaji Grujića. Ali opet... Ako ne bude igrao u jakoj konkurenciji, cena bi mogla da mu padne tokom sezone.

Nikola Maksimović

Skoro godinu dana traju pregovori Napolija i Maksimovićevog agenta Falija Ramadanija oko produžetka ugovora koji ističe naredno leto. Srbin traži preko 2.500.000 evra godišnje, Napoli ne nudi ni 2.000.000 tako da od dogovora najverovatnije nema ništa. Što znači da Napoli mora da ga proda kako ga ne bi izgubio bez obeštećenja. Vest hem i Fulam koji traži pojačanja na štoperskim pozicijama su pokazali interes za srpskog reprezentativca, a nije isključeno ni da se Roma opet aktivira. Napoli bi bio zadovoljan sa 15.000.000 evra.

Dušan Vlahović

Čudna je situacija Dušana Vlahovića u Fiorentini. Prošle sezone je hvaljen na sva usta, a potom kritikovan. Nije dobro počeo ni ovu... Celo leto se šuškalo da su neki ozbiljni klubovi poput Šalkea, Rome, Volfzburga i pogotovo Lajpciga zainteresovani za njega, ali iz Firence je stizao odgovor da igrač nije na prodaju. I pored toga, mnogi na Čizmi ne veruju da će Vlahović da ostane u Firenci. Pogotovo ako dođe neko od napadača koji se dovode u vezu sa Violom poput Pjonteka, Milika ili Kinga. U tom slučaju bi Fiorentina najradije pozajmila srpskog napadača negde gde bi imao minutaži i digao cenu. Verona čeka kao zapeta puška, a poslednjih dana se pominje i Parma koja bi mogla da proda Roberta Inglezea. Fiorentina je raspoložena za pozajmicu, ali nikako za definitivnu prodaju Vlahovića.

Matija Nastasić

U svakom prelazanom roku se pominje opcija povratka Matije Nastasića na Apenine gde je u dresu Fiorentine pružao partije karijere. Prethodnih godina su Lacio i Roma bili najviše zagrejani za Matiju, a ovog leta se pominje samo opcija prelaska u Milan. Nastasić ima dugoročni ugovor sa Šalkeom i nemački klub nije pod pritiskom da ga proda. U Milanu gledaju Nastasića kao na alternativu u slučaju da ne angažuju Milenkovića, Tomijasu ili neku od većih štoperskih želja. Rosoneri bi u tom slučaju čekali do samog finiša i potom stupili u pregovore sa Nastasićem i Šalkeom oko pozajmice s pravom otkupa za desetak miliona.

Nemanja Radonjić

Nije se očekivalo da Nemanja Radonjić ovog leta bude tema prelaznog roka, ali se to na kraju desilo. Lekip je lansirao vest da Marselj želi da proda Radonjića u finišu prelaznog roka iako Srbin ima ugovor do 2023. i pružao je neke dobre partije u prošloj sezoni. Na početku ove sezone dobija šansu na kašičicu pa su u klubu otvorili mogućnost njegove prodaje i stavili ga na tržište. Ne po svaku cenu, ali ako stigne prava ponuda... Olimpijakos i Sampdorija su se pominjali kao zainteresovani za pozajmicu što Marselju ne ide u prilog. Oni bi prodali Radonjića samo ako dođe zadovoljavajuća ponuda za definitivan transfer. Neće se buniti ni ako ostane...

Nikola Ninković

Jeste umeo da nervira upravu Askolija, da dobije neku bespotreban crveni karton, ali Nikola Ninković je objektivno bio najbolji fudbaler ekipe u prošloj sezoni Serije B. Postigao je devet golvova, namestio još toliko i privukao pažnju, pre svih, bivšeg kluba Partizana, mada u Humskoj to uporno demantuju. I on sam insistira da ode u neku izazovniju sredinu, pominjala se Verona, sad je aktuelnija Parma. Pominjalo se da bi Askoli mogao da traži obeštećenje od oko 2.000.000 evra, ali je pitanje koliko je to realno.

Vujadin Savić

APOEL je pokušao da korona krizu iskoristi da svim igračima TRAJNO smanji ugovor za 30 odsto, Vujadin Savić je pristao samo da oprosti ona tri meseca kad se nije igralo. Ne bi ga Kiprani prodavali, ali im smeta visoka plata. Ugovor mu ističe za dve godine i neće sigurno otići negde za manje novca, pa se sada postavlja pitanje da li će se pojaviti takva ponuda? On sam je govorio da je spreman da ostane makar i sedeo na tribinama. Mada se čini realnijim da ode posebno posle ispadanja APOEL-a iz Evrope.

Ivan Šaponjić

Da se Barselona nije posvađala sa Luisom Suarezom još i nekako. Ovako se Ivanu Šaponjiću zaista ne isplati da ostaje u Madridu, jer je jasno da u takvoj konkurenciji neće imati minute. Španski mediji ipak tvrde da neće imati problema u potrazi za novim klubom, jer je Atletiko spreman da ga pusti za obeštećenje od 1.500.000 evra. Za sada se u vezu sa Ivanom Šaponjićem dovode Seltik i pre svih turski velikani Fenerbahče i Bešiktaš, mada znamo da kod njih finansijska situacija nije idealna.

Luka Ilić

Ivan Ilić je otišao u Veronu, Luka još nije siguran gde će sledeće sezone tražiti minute. Bio je već viđen u Olimpiji iz Ljubaljane, potvrdili su to i slovenački mediji, ali odjednom – muk. I sad nove spekulacije o budućem klubu nekadašnjeg veziste Crvene zvezde. Reč je o Tventeu, mada se u Enšedeu prave ludi. Vreme neumitno teče, sezona je već počela, u Mančester Sitiju svakako neće još dobiti šansu, nekako jeste najrealnije da ostane u Holandiji s obzirom da je na pozajmici u NAC Bredi bio zaista dobar i upisao pet golova i četiri asistencije. Opet, u finišu prelaznog roka čudni transferi su i te kako mogući, pa ostaje da vidimo gde će Luka Ilić.

Miloš Jojić

Nije krio Aleksandar Stanojević da bi ga rado video u Partizanu, ali iskusni vezista nije još spreman na povratak u srpski fudbal. Ali, rešenja još nema na vidiku. U Istanbul Bašakšehiru za njega nema mesta, u Volfzbergeru je ipak rehabilitovao karijeru, pominjali su se nemački drugoligaši Nirnberg i Bohum – s tim da je ovaj drugi klub demantovao tu informaciju – navodno je zainteresovana i Lehija iz Gdanjska. Ako i to propadne ipak Partizan? Stanojević ne krije: malo je verovatno.





Aleksandar Pešić

Al Itihad se svojevremeno zaigrao, trošio i preko granica mogućnosti i na kraju – dobio tužbu od Aleksandra Pešića. Što znači da će nekadašnji špic Crvene zvezde sa čistim papirima potražiti novi klub. Verovatno je da mu je povratak u Evropu prva želja, mada je i Seul želeo da ga zadrži s tim da nije mogao da se dogovori sa Al Itihadom, pa je i Južna Koreja moguća opcija. Da nije dovela Dijega Falčinelija, možda bi pojurila i Crvena zvezda, ovako… Pre će biti nastavak karijere u nekom inostranstvu. Nema mnogo informacija o Pešićevoj sudbini.