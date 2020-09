Selektor Ljubiša Tumbaković je samim spiskom mnogo toga nagovestio. Tim bez prirodnog desnog beka – mada Nikola Milenković i Nikola Maksimović tu krpe u klubovima – naslućuje na novu promenu sistema i povratak na formaciju sa trojicom štopera koja nam je pod vođstvom Slavoljuba Muslina i donela plasman na Mundijal 2018.

Uostalom, Tumbaković je i sam najavio da će promena biti i mada nije želeo da govori o formacijskoj postavci (“Brojevi ništa ne znače”) fudbalska javnost očekuje da će ipak morati da se uhvati u koštac sa objektivnim problemom: Srbija ima ozbiljan deficit s bekovima.

Kad je već tako, zašto ne probati sada, jer prva dva meča u Liga nacija su nevažna u odnosu na jesenje izazove kada Srbiju čekaju okršaji u baražu za plasman na Evropsko prvenstvo.

Pošto će baš odbrana pretrpeti najveće izmene, da vidimo prvo kako bi ona mogla da izgleda protiv Rusije. Prema nekim nagoveštajima, štoperski trio trebalo bi da čine Strahinja Pavlović, Nikola Maksimović i Nikola Milenković.

Za mesto desnog ofanzivnog beka konkurišu Darko Lazović i Mijat Gaćinović s tim da ovaj prvi ima prednost jer to igra u Veroni. Na levoj strani verovatno ćemo od prvog minuta gledati Filipa Kostića, odlično je to on radio u Ajntrahtu, a Aleksandar Kolarov jedva da je pred put u Moskvu imao nekoliko treninga zbog čega bi ovog puta mogao da počne na klupi.

Za dva mesta ispred štopera konkurišu Nemanja Maksimović – čini se siguran jer je već dugo standardan u reprezentaciji – te Nemanja Gudelj i povratnik Marko Grujić. Favorit je ipak Gudelj, sa Seviljom je osvojio Ligu Evrope, mada je uglavnom uskakao kao rezervista, pošto je preležao koronu. Iza Gudelja je sveukupno fantastična sezona, te bi u odsustvu penzionisanog Nemanje Matića i Luke Milivojevića baš on mogao da bude lansiran u prvotimca. Saša Lukić je često igrao uz Maksimovića, ali su ga ove sedmice mučile sitne povrede i neće sigurno rizikovati Tumbaković.

Dušan Tadić je naravno zacementiran napred, a treba videti ko će mu praviti društvo, da li Sergej Milinković Savić kao prvi favorit ili možda Adem Ljajić ili Filip Đuričić? Nemanja Radonjić je takođe kandidat, ali je on zbog manjih problema trenirao smanjenim intenzitetom, pa se očekuje da to bude neko drugi, a biće zanimljivo videti ko je po Tumbakoviću najkomplementarniji da igra sa Tadićem? Ljajićev hendikep je taj što je leto proveo mahom trenirajući sam u Beogradu, Danijel Aleksić ima male šanse da bude ispred Sergeja. Nešto veći su Đuričićevi izgledi, ali ipak je vezista Lacija u prednosti.

U špicu, čast svakome, ali Aleksandar Mitrović nema konkurenciju.

I da ne zaboravimo, Marko Dmitrović je prvi golman reprezentacije, mada je dobio žestoku konkurenciju u Predragu Rajkoviću, koji je prošle sezone blistao među stativama Remsa.

Dakle, naša projekcija: Dmtrović – Milenković, Ni. Maksimović, Pavlović – Lazović, Ne. Maksimović, Gudelj, Kostić – Milinković Savić, Tadić – Mitrović.