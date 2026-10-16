Srbija 30. u Evropi, ove sezone 37

Daleko alarmantnija situacija je sa nacionalnim koeficijentom, gde Crvena zvezda jedina može da popravi crnu realnost srpskog fudbala. Srbija se na UEFA rang-listi nalazi na 30. mestu. Tu je bila i pre sinoćnjeg Zvezdinog poraza u Luganu sa istim koeficijentom – 18.250. Još gora slika je kada se vidi plasman samo u ovoj sezoni. Srpski klubovi su za nacionalni koeficijent od letos sakupili samo 2.000 koefeicijentna boda što je dovoljno za tek 37. poziciji u Evropi. Ispred su čak i Litvanci, Rumuni, Belorusi, Estonci, Andorci, Albanci, Finci, Letonci… Sa Zvezdinim budućim utakmicama će se taj ranking popraviti jer neke od pomenutih zemalja nemaju više predstavnika u evrokupovima.

Ovaj status može da se popravi. Crvena zvezda do kraja ligaške faze dočekuje Kopenhagen, autsajdera Inter Eskaldes iz Andore i jak tim Trabzona, dok gostuje Gentu i gruzijskoj Iberiji gde će biti favorit. Za očekivati je da se bodovni saldo popravi, samim tim i klupski koeficijent. Za očekivati je i da Crvena zvezda prođe ligašku fazu i uđe u nokaut rundu, gde će opet imati šansu da popravi brojke.

Sinoć je Zvezda pored tri boda u Ligi konferencije, ispustila i dva boda za klupski koeficijent. Trenutno se nalazi na 63. mestu evropske rang-liste. Primera radi, uoči ove sezone je bila na 55. poziciji, sezonu ranije 50, pre toga 42, pre toga 35. u sezoni 2022/23, što joj je bio i najbolji plasman. Dakle, Crvena zvezda je za četiri godine pala za skoro 30 pozicija i to je nešto što će klubu znatno otežati život u narednim letima i evropskim kvalifikacijama, gde će biti u sve lošijoj poziciji za zvanje nosioca na žrebovima. Što samim tim povlači i sve teže protivnike.

Ali, za ukupan koeficijent na petogodišnjem nivou, situacija je dosta lošija. I muka je što se ne vidi šansa da se nešto ozbiljnije promeni u dogledno vreme… Bugarska, koja je na 29. mestu, već odmiče i od sinoć je na koeficijentu 20.812. Slovačka je na 22.375, Slovenija na 22.843, Izrael na 24.115, Azerbejdžan na 24.187… Samo sa Zvezdom kao jedinim „preživelim” predstavnikom, Srbija ne može da stigne pomenute zemlje.

Doduše, između 24. mesta na kojem je Azerbejdžan i 30. na kojem je Srbija, suštinski nema razlike za startne pozicije klubova u evropskim kvalifikacijama. Svi kreću isto: šampion od prvog kola kvalifikacija, osvajač Kupa (ili drugoplasirani) od prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope, a preostala dva predstavnika od drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Razliku bi predstavljalo 23. mesto na rang-listi gde šampion kreće od drugog kola kvalifikacija, dok prvi veliki benefit predstavlja tek 15. mesto koje donosi dva predstavnika u kvalifikacijama za Ligu šampiona i startnu poziciju u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.

E, taj deo zvuči poražavajuće. Trenutno se na 15. poziciji nalazi Kipar sa 35.193 boda! Dakle, skoro duplo više od Srbije. Toliko je naša liga daleko od pozicije iz leta 2023. kada je šampion išao direktno, a vicešampion u kvalifikacije za Ligu šampiona. TSC je tada iskoristio benefit prohodnosti i bez evropske pobede se plasirao u Ligu Evrope. Ta vremena deluju kao nadrealna prošlost za srpski fudbal u ovom trenutku…

Što više neuspeha srpski klubovi beleže, to će im biti sve teže i na žrebovima za evropske kvalifikacije narednih godina. I onda će se u Vojvodini ljutiti što izvuku Ajaks, u Partizanu kukati što su baš oni morali na Hetafe, a u Železničaru žaliti što su morali na Bragu. A, suštinski, ne mogu da pobede nikog ozbiljnog već neko vreme…

Evropska matematika je vrlo jasna. Bez pobeda nema lakšeg puta i benefita. Do sada je jedino Crvena zvezda imala nešto komforniju situaciju i uglavnom bila nosilac na žrebovima zahvaljujući dobrim rezultatima iz trenerske ere Vladana Milojevića, ali sada će i Zvezdi biti sve teže i teže.