Srbija prva vraća publiku na tribine?

Kako stvari stoje Srbija bi mogla da postane prva zemlja koja je vratila publiku na fudbalske stadione. Prema saznanjima Blica, od 1. juna bi trebalo da bude ukinuta zabrana okupljanja, koja je do sada imala ograničenja u broju lica na određenom prostoru. To bi značilo i da mogu da se igraju mečevi sa publikom, ali uz obavezan uslov, a to je metar odstojanja, navodi Blic.

Ukoliko se u praksi to odmah bude sprovelo, onda će mečevi četvrtfinala Kupa Srbije, koji se igraju u sredu 3. juna, biti odigrani pred navijačima. Istog dana će biti odigrani i mečevi crnogorske Prve lige, ali u večernjem terminu, pa će srpski klubovi u svakom slučaju pre istrčati na teren. Ovo bi značilo i da će samo prvo kolo nastavka sezone u Superligi, koje će biti na programu ovog vikenda, biti odigrano bez navijača.

Takođe, u zvaničnom programu TV Arena Sport stoji da je utakmica između Inđije i Crvene zvezde biti odigrana u utorak od 17 časova.

"Na današnjoj sednici Kriznog štaba razmatrana je relaksacija mera vezana za masovnija okupljanja pa i sportske terene. Prema dogovoru stručnjaka od 1. juna biće donet novi set preporuka koji će se odnositi na okupljanja. Kako je epidemija pod kontrolom i u padu među preporučenim merama moglo bi biti ukidanje zabrane okupljanja na otvorenom, tako da više nema ograničenja broja. Međutim, i prilikom okupljanja će morati da se poštuje preporuka - distanca koja će biti najmanje metar. Prema stavu stručnjaka, i sport može polako da se vraća u normalu, što znači da se navijači vraćaju na stadione", piše Blic.

U četvrtfinalu Kupa Srbije, pored utakmice Inđija - Crvena zvezda, snage će odmeriti i Radnik i Partizan, odnosno Vojvodina i Mladost iz Lučana.