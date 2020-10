Zatvara se oktobarski reprezentativni ciklus, a kako god da bude na kraju, dobiće pozitivnu ocenu. Jer, Srbija je ispunila najvažniji cilj: plasirala se u finale baraža za Evropsko prvenstvo. Ostaje još novembarski korak...

Međutim, ne može baš sve da bude potaman kada je tim Srbije u pitanju... Samo što je proslavljena velika pobeda nad Norveškom u Oslu (2:1) i razgorela se vatra u srcima navijača da kreću bolji dani za Orlove, usledio je poraz nasred Marakane od Mađarske (1:0). Ostao je zakucan Tumbakovićev tim na poslednje mesto u grupi Lige nacija.

Da se ne bi sve vratilo u pređašnje stanje razočaranja i defetizma, Srbija večeras (20.45, Nova S) u Turskoj mora da igra i za bodove i za očuvanje vatre, nade i optimizma. Meč sa Škotskom je pred vratima (12. novembar), možda UEFA dozvoli i publiku na tribinama, pa bi značilo da se na taj duel koji donosi put na Evropsko prvenstvo posle 20 godina ne ode sa dva uzastopna poraza.

Pobednički mentalitet i kult reprezentacije, kao što kažu sami fudbaleri, gradi se uspesima i pobedama. A, Srbija osim ostvarene u Oslu, nema u 2020. godini nijednu. Poraz od Rusije je zaslužen, remi sa Turskom u Beogradu još i pozitivan splet oko okolnosti, jer je rival imao celo poluvreme igrača više, a protiv Mađarske moglo se i moralo makar do boda. Bilo je i sreće i nesreće, međutim, na tabeli stoji samo jedan bod i smeši se karta za silazak u niži rang.

Detalj sa meča sa Turskom u Beogradu (©Reuters)

Liga nacija je stavljena u drugi plan naspram baraža, nikada to nije krio ni selektor Tumbaković. Pobrkana dva ciklusa takmičenja u kalendaru UEFA dovela su do toga da i Srbiji, kao i ostalim evropskim reprezentacijama, LN dođe kao poligon za testiranje, uigravanje... Ali, moglo je i to mnogo bolje da prođe da je bila bolja reakcija igrača na terenu. Igrali su i Mađari baraž, pa ih to nije sprečilo da drže drugo mesto u grupi, igraju i Škoti pa sede na čelu tabele u svojoj grupi. A, Srbija, makar na papiru, ima veći fond kvalitetnijih fudbalera od obe reprezentacije.

Utakmica u Istanbulu je i svojevrsna borba za opstanak za Orlove. Turska ili Srbija, selekcija koja večeras doživi poraz, ako poraza bude, biće na korak od ispadanja u Ligu C. Tačno tamo gde je naš državni tim igrao u prvom izdanju. Oni uvek spremni za kalkulacije će reći da je to i bolja varijanta, jer će se lakše doći do narednog Evropskog prvenstva.

Ali, cena takvog zavaravanja je već jednom došla glave Srbiji. Kada je osvojila prvo mesto u grupi sa Rumunijom, Crnom Gorom i Litvanijom, stvorila se slika da je tim perfektan, u pobedničkom zanosu, da može da igra sa svima. A, onda su pukle petarda u Lavovu, četvorka protiv Portugalije u Beogradu. I postalo je jasno da dobri rezultati protiv slabijih ekipa ne donose ništa dobro, samo pogrešnu sliku o sopstvenim mogućnostima.

Zato bi pobeda nad Turskom večeras, a Mađari su pokazali da je to i te kako moguće (2:0), donela višestruku korist Orlovima: sačuvala bi vatru za novembarsko finale, podigla bi je na treće mesto grupe, a igračima bi donela novi dah samopouzdanja i temelj za građenje pobedničkog mentaliteta.

Gro ekipe iz Osla će biti ponovo na terenu, pa neka „odsviraju“ još jednom one tonove kao iz Skandinavije. Jer, druga će se pesma u tom slučaju čuti kada dođu škotska hrabra srca u Beograd.

TURSKA - SRBIJA (20.45)

Stadion: Šukru Saradžoglu (Istanbul)

Bez prisustva publike

Sudija: Georgi Kabakov (Bugarska)

SRBIJA: Dmitrović – Maraš, S. Mitrović, Kolarov – Lazović, Lukić, Maksimović, Ristić – Milinković-Savić, Đuričić – A. Mitrović.

TURSKA: Gonuk - Čelik, Sujundžu, Demiral, Meraš - Joksulu, Tufan - Under, Čalhanoglu, Karaman - Jilmaz.

LIGA NACIJA B - 4. KOLO

Sreda

GRUPA 1

20.45: (1,38) Norveška (4,70) Severna Irska (8,50)

20.45: (3,80) Rumunija (3,45) Austrija (2,00)

GRUPA 2

20.45: (3,20) Škotska (3,10) Češka (2,40)

20.45: (2,80) Slovačka (3,05) Izrael (2,70)

GRUPA 3

20.45: (1,60) Rusija (3,80) Mađarska (6,00)

20.45: (2,55) Turska (3,10) Srbija (2,90)

GRUPA 4

18.00: (2,55) Finska (2,75) Republika Irska (3,30)

20.45: (3,80) Bugarska (3,00) Vels (2,20)

*** kvote su podložne promenama