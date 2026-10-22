Srbin na golu Sportinga junak u Ligi šampiona za mlade

Petrić se istakao u 71. minutu, zaustavio je šut Fabijana Jindre sa bele tačke. U tom trenutku Portugalci su vodili sa 1:0, pogotkom Salvadora Blope iz 48. minuta, a taj rezultat se nije menjao sve do nadoknade vremena. U 92. minutu je Rafael Kamačo duplirao prednost, da bi dva minuta kasnije Petrić bio primoran da vadi loptu iz mreže, zato što nije odbranio još jedan penal. Ovog puta Jonasu Ilku.

21.00: (12,0) Linkoln Red Imps (6,50) Tvente (1,22)

Ipak, ključna je bila ona prva intervencija, jer je sprečio izjednačenje. O tom detalju je Petrić pričao i za klupski sajt.

“Veoma sam srećan zbog pobede, jer nam je prva u takmičenju. Penal je bio u bitnom momentu. Srećom, odbranio sam ga. Tim je bio dobro pripremljen za utakmicu. Odigrali smo vrlo dobro. Sada želimo još tri pobede iz preostala tri meča”, kazao je Petrić.

Za one manje upućene, reč je o 194 centimetara visokom golmanu koji je rođen u Čačku i pored našeg ima i slovački pasoš. Prošao je školu Slovana iz Bratislave, a 2025. godine je prešao u Sporting. Šest meseci je Petrić proveo u kadetskom timu, a potom je prošlog leta prešao u omladince.

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