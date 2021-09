Sreća prati hrabre: Zvezda iz penala u 83. do pobede nad favoritom grupe (VIDEO)

Prvi favorit - prekrižen. Crvena zvezda je u utakmici koja nije bila poklon za oči odigrala čvrsto i na rezultat i u završnici kakva se nije naslućivala posle prvih 75 minuta meča stigla do vredne pobede nad Bragom na startu takmičenja u Ligi Evrope, Samo minut pošto su na centaršut Gelora Kange poveli u 74. golom Milana Rodića, crveno-beli su Bragi poklonili izjednačenje greškom Sanoga, koju je kaznio Galeno, ali onda i iz penala u 83. stigli su do pobede u prvom kolu Grupe F.

Faul je iznudio Ivanić, a hladnokrvan s bele tačke bio Aleksandar Katai za ekstazu 25.000 gledalaca na stadionu Rajko Mitić.

Zasluženo, kao nagrada za hrabru igru Crvene zvezde koja nije odstupala od svojih zamisli ni u trenucima kada je protivnik dominirao terenom.

U odsustvu povređenog Milana Pavkova izveo je Dejan Stanković nešto drugačiju napadačku formaciju od uobičajene sa jednim klasičnim centarforom i dva krila koja se ubaciju. Šansu od prvog minuta u svom tek drugom nastupu za Crvenu zvezdu dobio je Rišairo Živković, koji je bio najistureniji igrač srpskog šampiona. Pored njega, ali više po desnoj strani delovao je El Fardu Ben, a iza njih Aleksandar Katai. Spona između ofanzivnog i defanzivnog reda bili su Seku Sanogo i Gelor Kanga.

Vrlo disciplinovano delovala je igra crveno-belih, koncentrisana na organizovanu odbranu gola praktično sa deset igrača i napade iz tranzicije sve do finiša prvog poluvremena, kada su trenuci nepažnje Gelora Kange u dva navrata mogli skupo da koštaju ekipu Dejana Stankovića. Prvo je Gabonac zaboravio na Rikarda Ortu, koji je šutirao preko gola, a onda opet bio loše postavljen, što su gosti iskoristili za lepu akciju Orte i Pijazona, ali je srećom po domaćine Aleksandar Dragović stigao da interveniše i pošalje loptu u korner.

Posle centaršuta iz ugla i gužve u kaznenom prostoru Zvezde sam na drugoj stativi ostao je Lukas Mineiro i pogodio stativu. Dobro je Borjan, ipak, zatvorio ugao u toj situaciji, pa i da je lopta išla u okvir gola pitanje da li bi završila u mreži. Iako je Braga imala inicijativu u prvom delu meča, Aleksandar Dragović i Miloš Degenek do pomenutih padova Kangine koncentracije uspevali su da drže gostujuće napadače daleko od kaznenog prostora, pa su se pokušaji portugalskog tima sveli na bezopasne udarce sa distance.

Pored štoperskog tandema sigurni su bili i bekovi Marko Gobeljić i Milan Rodić. Prvi je odlično zatvorio jednog od najboljih igrača Brage, Galena, a u prva tri minuta utakmice stigao i da dvaput svojim prodorima unese paniku u odbranu gostiju, dok je drugi, često sa Aleksandrom Kataijem u ulozi dodatnog beka, zatvorio sve prilaze Fabijanu.

Potencijalni problem za Crvenu zvezdu pred večiti derbi sa Partizanom u nedelju u Humskoj (18 časova) je povreda El Fardua Bena koji je morao da bude zamenjen u 38. minutu. Kažu da su najteže povrede one koje se dese "same od sebe", bez duela, a upravo tako je bilo kada je reprezentativac Komora posle jednog napada crveno-belih seo u kaznenom prostoru Brage i tražio lekarsku pomoć.

Umesto njega ušao je Lois Dioni, pa se Rišairo Živković pomerio udesno, a Francuz zaigrao kao špic. Imao je nekoliko dobrih poteza u čuvanju i odlaganju lopte, ali je u 74. minutu morao da pošalje loptu pored Mateusa. Može kao izgovor da posluži povlačenje protivničkog igrača, ali utisak je da je Dioni morao preciznije da šutira.

Pre izlaska iz igre Ben je dvaput bio u centru pažnje. U 22. minutu kada je na svojoj polovini izgubio loptu i omogućio Bragi kontru iz koje je šutirao Rikardo Orta, srećom po crveno-bele neprecizno, a onda i minut kasnije, kada je posle njegovog šuta sa dvadesetak metara lopta zakačila jednog od defanzivaca Brage i prevarila Mateusa, ali i otišla u korner. Bila je Zvezda tada najbliža pogotku u prvom poluvremenu.

U 28. minutu Kanga je udarcem iz slične pozicije iz koje je svojevremeno poslao bombu u gol Krasnodara podigao publiku na noge, ali ovaj put nije bio tako precizan. U sedeći stav 25.000 gledalaca na stadionu Rajko Mitić vratio je Fabijano driblingom kojim je izbacio iz igre dvojicu Zvezdinih igrača, Ivanića i Kataija, ali je potom nekontrolisano šutirao.

Atraktivne poteze izvodili su i Zvezdini fudbaleri. Igrao se 62. minut kada je Mirko Ivanić sjajno zalomio Pijazona i šutirao u bliži ugao, ali je Mateus bio oprezan. Potom je Živković u okretu primio loptu i odigrao povratku za Kangu, ali njegov snažan šut nije bio i dovoljno precizan.

Hladan tuš na Marakani mogao je da bude aktiviran u 64. minutu kada je lopta pogodila Rikarda Ortu posle šuta jednog od njegovih saigrača sa dvadesetak metara i liznula prečku. Nije tada, ali jeste u 76. minutu, samo minut nakon što je Rodić doveo domaće u vođstvo.... Nisu stigli navijači na da završe radovanje, a već im je pred očima bio okršaj sa Barselonom 1996. kada su gosti takođe u sekundi sasekli radost, ali ovaj put epilog je bio drugačiji.

Upornost se isplatila. Faul Vitora Tormena nad Mirkom Ivanićem u 84. minutu omogućio je Zvezdi priliku da dođe do sva tri boda. Katai ju je iskoristio, pa su crveno-beli uz zasluženu pesmu navijača napustili teren.

Nije to bila lepršava igra i nema sumnje da Zvezda može još mnogo bolje, ali u prvom kolu najbitnije je bilo stići do rezultata, a on je ovog puta i ostvaren.

Sada sledi večiti derbi na stadionu Partizana (nedelja, 18.00), zatim dočekuju Voždovac, gostuju u Novom Pazaru, pa 30. septembra u Bugarskoj, protiv Ludogoreca u drugom kolu Lige Evrope.

CRVENA ZVEZDA - BRAGA 2:1 (0:0)

/Rodić 75, Katai 85pen - Galetno 76/

Stadion: Rajko Mitić

Sudija: Džon Biton (Škotska)

CRVENA ZVEZDA: Borjan - Gobeljić, Dragović, Degenek, Rodić - Sanogo (od 86. Pankov) - Ben (od 39. Dioni), Kanga, Ivanić, Katai (od 86. Srnić) - Živković (od 65. Krističić).

BRAGA: Mateus - Fabijano (od 86. Kouto), Tormena, Oliveira, Leite - Mineiro (od 78. A. Orta (od 89. Sekira)), Al Musrati, Galeno - Pjazon (od 78. Martins), R. Orta, Ruiz (od 70. Mario Gonzales).