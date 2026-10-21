Srećna lica momaka iz Linca i Betis u društvu najboljih sa 3/3
Vreme čitanja: 10min | sre. 21.10.26. | 23:01
LASK u Lisabonu upisao prvu pubedu u istoriji kluba u LŠ
Ne, LASK nije zalutao u Ligu šampiona! Malo slabiji početak je očekivan, prvi mu je put da je deo evropskog elitnog fudbala. Otud dva poraza u prva dva kola. Ali, tim iz Austrije je večeras u Lisabonu pokazao da i te kako ima šta da pokaže u društvu najboljih.
Na kraju meča srećna lica momaka iz Linca. Iako su u 3. minutu skrivili penal i primili gol, odigrali su sjajno u nastavku, ništa ih taj pogodak nije poremetio i kroz veliki preokret su pobedili Sporting na „Alvalade“ stadionu – 3:2.
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Došli su crno-beli iz Linca do prve pobede, do prvog boda u Ligi šampiona. Sporting je posle startna dva trijumfa došao do prvog poraza. I to kada niko nije očekivao, jer je kao veliki favorit ušao u ovu utakmicu. Mada, ko je gledao susret prvog kola između AEK-a i LASK-a, video je da Austrijanci, iako su izgubili, nisu bili ništa slabiji tim od grčkog prvaka. Negde je to moralo da im se vrati.
Malo je ko očekivao da će se dogoditi u Lisabonu, pogotovo kada je Ljubičić u 3. minu skrivio penal, koji je Luis Suarez pretvorio u vođstvo za Lavove. Ipak, često se u fudbalu dešava da tim koji tako rano povede, nekako ostane bez igre, kao da se zbuni što tako brzo dođe do prednosti pa ne zna šta i kako dalje.
LASK se polako bližio šesnaestercu Portugalaca i u 15. minutu je sevnuo udarac Langa baš sa te distance, koji je iznenadio golmana Sportinga – 1:1.
Dobro su Austrijanci igrali u srednjem bloku, ukrali su dosta lopti domaćina, pa su na taj način došli i do velike šanse pred kraj poluvremena koju nije iskoristio Lang.
Ono što nije uspelo tada, jeste sredinom drugog poluvremena: Sporting je izgubio loptu, Ljubičić je povukao kontru i doneo je na tacni za Kalajdžića, koji je bio rutinski egzekutor za 2:1. A, samo šest minuta kasnije Danjek je uz pomoć stative pogodio za 3:1 i rešio utakmicu.
Dugo je Sporting imao inicijativu posle toga, pritiskao, stvorio i poneku šansu, ali tek u 89. minutu je ponovo Suarez bio na pravom mestu u pravo vreme i vratio nadu Portugalcima da mogu u nadoknadi makar do boda. Nisu uspeli...
A, u probranom društvu klubova koji imaju sve tri pobeda u tri kola je Betis! Zeleno-beli iz Sevilje su u goleadama pobedili Porto i Lil, a večeras su minimalcem savladali Fajenord i došli do 3/3 – 1:0.
Bili su Španci dominantan tim tokom cele utakmice, mada su do gola došli sa penala. Čovek koji je bio siguran sa bele tačke bio je Isko, kasnije ovacijama sa tribina ispraćen sa terena kada je zamenjen deset minuta pre kraja.
Po svim stavkama je Betis bio bolji tim od Fajenorda, imao je čak 23 udarca na gol protivnika, ali i nedovoljno mirnoće u završnici akcija da bi lakše i ubedljivije došao do trijumfa.
Na kraju su imalo srca stala navijačima španskog kluba kada je Zekijel raspalio po lopti u 93. minutu, ali se Rikelme našao u srcu šesnaesterca da je „očisti“ pre gol linije.
LIGA ŠAMPIONA, 3. KOLO
Utorak
Fenerbahče - Slavija Prag 2:2 (2:1)
/Ajdin 4, Grinvud 11 - Provod 15, Kačor 90/
Sabah - Borusija Dortmund 1:2 (1:1)
/Mekarti 39 - Girasi 10, 53/
Pari Sen Žermen - Barselona 4:2 (1:0)
/Due 38, Ernandez 72, Vitinja 81, Ruiz 86 - Espart 55, Jamal 79/
Liverpul - Viljareal 4:3 (2:2)
/Makalister 36, 66 Arauho 45+2, Virc 69 - Mikautadze 4, Kardona 29, Oluvaseji 87/
Mančester Siti - AEK 5:1 (2:0)
/Anderson 12, Foden 34, 65, 76, Šerki 57 - Pilos 52/
Štutgart - Atletiko Madrid 1:1 (1:0)
/Leveling 36 - Alvarez 47/
Roma - Slovan Bratislava 4:0 (2:0)
/Ermoso 21, Molina 39, Pisili 52, Malen 56p/
Porto - PSV 0:1 (0:0)
/Til 57/
Napoli - Bode Glimt 4:3 (2:1)
/Politano 1, Mektomini 41, 75, Bjortuft ag 89 - Hauge 27, Helmersen 63, Fet 90+4/
Sreda
Lil - Galatasaraj 2:4 (2:2)
/Dijaun 7, 39 - Akgun 2, Batrakov 44, Toreira 52, Osimen 61/
Komo - Mančester junajted 4:1 (1:0)
/Paz 2, 57, Duvikas 49, Ramon 76 - Zirkze 90+1/
Aston Vila - Viking
Bajern - Arsenal 2:2 (1:1)
/Dejvis 35, Kejn 61pen - Eze 24, Rajs 82/
Klub Briž - Lens 3:0 (1:0)
/Vanaken 45+3, Sejs 50, Forbs 72/
Inter - Šahtjor 1:0 (0:0)
/Karlos Augusto 77/
Sporting - LASK 2:3 (1:1)
/Suarez pen 5, 89 - Lang 15, Kalajdžić 63, Danek 68/
Betis - Fajenord 1:0 (0:0)
/Isko pen 59/
Real Madrid - Lajpcig 4:1 (1:0)
/Silva 43, Guler 52, Embape 83, Diomande 87 - Gomis 85/
Aston Vila - Viking 3:1 (2:0)
/Barkli 24, Buendia 37pen, Heghajm 62ag - Kristijansen 84/