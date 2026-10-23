Sremac drma Šumadijom: Feđa Dudić je našao žicu napadaču koji daje golove (VIDEO)
Vreme čitanja: 5min | pet. 23.10.26. | 20:01
Kragujevački Radnički prebio i nadigrao Radnik – 1:0
Rekao je Feđa Dudić da će probuditi Uroša Sremčevića i deluje da je (opet) bio u pravu. Letos je 20-godišnji špic stigao u rodni Kragujevac i izgleda da mu je ta promena, kao i saradnja sa temperamentnim stručnjakom, pomogla da pronađe sebe posle ne baš produktivnog perioda na prethodnih nekoliko adresa. Da talentovani centarfor ima „nos“ za gol znalo se kada ga je javnost upoznala u mlađim kategorijama lučanske Mladosti, ali moralo je da se desi da nad glavom ima stručnjaka iz Sarajeva kako bi pokazao sposobnost da u kontinuitetu pruža ohrabrujuće partije. Takvu jednu oplemenio je pogotkom vrednim pobede nad Radnikom u 13. kolu Mozzart Bet Superlige – 1:0.
Pobede koja je na osnovu svega prikazanog mogla da bude ubedljivija, ali će se u sablasnom ambijentu praznih tribina na stadionu „Čika Dača“ pamtiti akcija iz 27. minuta, kada je lopta krenula iz poslednje linije, brzopotezno prebačena na levi bok, gde su iz prve kombinovali Jovan Živković i Ilija Babić, na čije je dodavanje upravo Sremčević topovskim udarcem matirao Stefana Ranđelovića i potvrdio da Surduličani imaju problem na gostovanjima, jer van Bombonjere nikoga ove sezone nisu dobili. Kragujevčanima su pretili, međutim, tako ubojitog strelca kakav je popularni Sremac – iako je rođen i odrastao u Šumadiji – u petak uveče nisu ponudili.
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Posle poraza u sudarima sa dve prvoplasirane ekipe na tabeli, Kragujevčani su istrčali na teren kao da ih je Dudić lansirao iz katapulta. Igrali su brzo, tačno, ali i agresivno. Posebno je u tom segmentu prednjačio kapiten Slobodan Simović, koji je prebio Vukašina Bogdanovića, što nije zanemarljiv detalj u vojevanju dva tima sličnog stila. Kada se nametnuo kao autoritet na terenu, domaćin je počeo da ređa šanse i teško ih je sve pobrojati, ali jasni automatizmi u igri su upućivali na zaključak da će odbrana tima Zorana Rendulića pre ili kasnije pokleknuti. Posle pokušaja Sremčevića, Glavčića i Sisea, usledila je pomenuta akcija krunisana pogotkom i domaćin je stekao zasluženu prednost.
Što je najbolje za Dudića, nije stao, nego je nastavio da pritiska, oslonjen na veštine Miloša Ristića i Sisea, a kada su se ekipe vratile na drugo poluvreme, ofanziva domaćina je postala još jača. Prava fudbalska oluja duvala je u kaznenom prostoru Surduličana: Buhta je pogodio golmana Ranđelovića, Bojica Nikčević je probao glavom, Sremčević u raskoraku dao šansu golmanu Radnika da sačuva gol, probao je i Sise. Sremčević je sa tri metra promašio zicer, zatim na dodavanje Sisea sa iste razdaljine pogodio praznu mrežu, mada se ispostavilo da je u izgradnji napada Babić bio u ofsajdu, pa gol za 2:0 nije priznat. Kako god, Sremčević je u ovom trenutku najbolji strelac Kragujevčana, ima pet golova, što mu je ujedno najefikasnija sezona u seniorskoj karijeri.
Radnik je sve vreme bio u igri. A veliko je pitanje kako bi se meč odvijao da je u uvodu veliku šansu za Rendulićev sastav iskoristio Spasić na pas Stojanovića. Tada je sjajno reagovao Muhamed Šahinović, očigledno ohrabren dobrim izdanjem u prošloj etapi u Novom Sadu. Kasnije je pozajmljeni golman poljskog Rakova branio udarce Filipa Žunjića i Luke Zorića i, uz Sremčevića, izrastao u jednog od junaka trijumfa kojim se Radnički 1923 učvrstio na petoj poziciji na tabeli.
Kada su izdržali pritisak domaćina u uvodnom delu drugog poluvremena, pitomci Zorana Rendulića su se ohrabrili, počeli više da rizikuju, približavali se kaznenom prostoru, kombinovali, ali neku veliku priliku za izjednačenje nisu stvorili i bodovi su ostali u Šumadiji.
MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE, 13. KOLO
Radnički 1923 – Radnik 1:0 (1:0)
/Sremčević 27/
Kragujevac
Stadion: Čika Dača
Igrano bez prisustva publike
RADNIČKI 1923: Šahinović 7 – Nikčević 6,5 (od 58. Kuzmanović 6,5), Marjanović 7, Simović 7,5, Babić 7 – Ristić 7, Glavčić 7 (od 81. Šuljić -) – Sise 6 (od 86. Mezghrani -), Buhta 6 (od 58. Ilić 6,5), Živković 7 (od 82. Alić -) – Sremčević 7,5.
RADNIK: Ranđelović 6,5 – Žunić 6,5 (od 62. Sonha 6), Abubakar 7, Popović 6, Lazić 6 – Zorić 6,5, Šukurov 6,5 (od 76. Kosia 6) – Kvarši 6 (od 72. L. Jovanović -), Stojanović 6 (od 46. Pejović 6,5), Spasić 6,5 (od 62. Đ. Jovanović 6) – Bogdanović 6.
Igrač utakmice: Uroš Sremčević (Radnički 1923)
MOZZART BET SUPERLIGA, 13. KOLO:
Petak:
IMT - Železničar 0:1 (0:1)
/Ankeje 5/
Radnički Kragujevac - Radnik 1:0 (1:0)
/Sremčević 27/
Radnički Niš - Novi Pazar 0:2 (0:1)
/Dikson 36, 59/
Zemun - Mačva 1:0 (0:0)
/Tabaković 80/
Subota:
16.00 (1,60) Partizan (4,30) Čukarički (4,90) MOZZART RELAX
18.00 (6,00) Mladost (4,40) Vojvodina (1,50) MOZZART RELAX
Nedelja:
16.00 (8,00) OFK Beograd Mozzart Bet (6,00) Crvena zvezda (1,27) MOZZART RELAX