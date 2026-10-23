Sremac drma Šumadijom: Feđa Dudić je našao žicu napadaču koji daje golove (VIDEO)

Posle poraza u sudarima sa dve prvoplasirane ekipe na tabeli, Kragujevčani su istrčali na teren kao da ih je Dudić lansirao iz katapulta. Igrali su brzo, tačno, ali i agresivno. Posebno je u tom segmentu prednjačio kapiten Slobodan Simović , koji je prebio Vukašina Bogdanovića , što nije zanemarljiv detalj u vojevanju dva tima sličnog stila. Kada se nametnuo kao autoritet na terenu, domaćin je počeo da ređa šanse i teško ih je sve pobrojati, ali jasni automatizmi u igri su upućivali na zaključak da će odbrana tima Zorana Rendulića pre ili kasnije pokleknuti. Posle pokušaja Sremčevića , Glavčića i Sisea , usledila je pomenuta akcija krunisana pogotkom i domaćin je stekao zasluženu prednost.

Što je najbolje za Dudića, nije stao, nego je nastavio da pritiska, oslonjen na veštine Miloša Ristića i Sisea, a kada su se ekipe vratile na drugo poluvreme, ofanziva domaćina je postala još jača. Prava fudbalska oluja duvala je u kaznenom prostoru Surduličana: Buhta je pogodio golmana Ranđelovića, Bojica Nikčević je probao glavom, Sremčević u raskoraku dao šansu golmanu Radnika da sačuva gol, probao je i Sise. Sremčević je sa tri metra promašio zicer, zatim na dodavanje Sisea sa iste razdaljine pogodio praznu mrežu, mada se ispostavilo da je u izgradnji napada Babić bio u ofsajdu, pa gol za 2:0 nije priznat. Kako god, Sremčević je u ovom trenutku najbolji strelac Kragujevčana, ima pet golova, što mu je ujedno najefikasnija sezona u seniorskoj karijeri.

Radnik je sve vreme bio u igri. A veliko je pitanje kako bi se meč odvijao da je u uvodu veliku šansu za Rendulićev sastav iskoristio Spasić na pas Stojanovića. Tada je sjajno reagovao Muhamed Šahinović, očigledno ohrabren dobrim izdanjem u prošloj etapi u Novom Sadu. Kasnije je pozajmljeni golman poljskog Rakova branio udarce Filipa Žunjića i Luke Zorića i, uz Sremčevića, izrastao u jednog od junaka trijumfa kojim se Radnički 1923 učvrstio na petoj poziciji na tabeli.

Kada su izdržali pritisak domaćina u uvodnom delu drugog poluvremena, pitomci Zorana Rendulića su se ohrabrili, počeli više da rizikuju, približavali se kaznenom prostoru, kombinovali, ali neku veliku priliku za izjednačenje nisu stvorili i bodovi su ostali u Šumadiji.

MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE, 13. KOLO

Radnički 1923 – Radnik 1:0 (1:0)

/Sremčević 27/

Kragujevac

Stadion: Čika Dača

Igrano bez prisustva publike

RADNIČKI 1923: Šahinović 7 – Nikčević 6,5 (od 58. Kuzmanović 6,5), Marjanović 7, Simović 7,5, Babić 7 – Ristić 7, Glavčić 7 (od 81. Šuljić -) – Sise 6 (od 86. Mezghrani -), Buhta 6 (od 58. Ilić 6,5), Živković 7 (od 82. Alić -) – Sremčević 7,5.

RADNIK: Ranđelović 6,5 – Žunić 6,5 (od 62. Sonha 6), Abubakar 7, Popović 6, Lazić 6 – Zorić 6,5, Šukurov 6,5 (od 76. Kosia 6) – Kvarši 6 (od 72. L. Jovanović -), Stojanović 6 (od 46. Pejović 6,5), Spasić 6,5 (od 62. Đ. Jovanović 6) – Bogdanović 6.

Igrač utakmice: Uroš Sremčević (Radnički 1923)

MOZZART BET SUPERLIGA, 13. KOLO:

Petak:

IMT - Železničar 0:1 (0:1)

/Ankeje 5/

Radnički Kragujevac - Radnik 1:0 (1:0)

/Sremčević 27/

Radnički Niš - Novi Pazar 0:2 (0:1)

/Dikson 36, 59/

Zemun - Mačva 1:0 (0:0)

/Tabaković 80/

Subota:

16.00 (1,60) Partizan (4,30) Čukarički (4,90) MOZZART RELAX

18.00 (6,00) Mladost (4,40) Vojvodina (1,50) MOZZART RELAX

Nedelja:

16.00 (8,00) OFK Beograd Mozzart Bet (6,00) Crvena zvezda (1,27) MOZZART RELAX