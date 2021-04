Da je 12 klubova koji su hteli da se odvoje u evropsku Superligu sprovelo u delo svoju nameru, to bi prošlo, maltene, bez ikakvog efekta po srpske igrače, jer ih tamo - ne bi ni bilo. Osim Aleksandra Kolarova koji je ionako na izlaznim vratima Intera, u ostalih 11 klubova nema naših internacionalaca.

Sve teže srpski fudbaleri dolaze do najvećih evropskih klubova, što se može videti i po podatku da u aktuelnoj sezoni Lige šampiona, koja je došla do revanša polufinala, kao i u prethodnom izdanju nema nijednog našeg igrača u završnici.

Bio bi tu Luka Jović sa Realom da nije otišao u Ajntraht na pozajmicu, dok u Mančester Sitiju, Pari Sen Žermenu i Čelsiju nema srpskih fudbalera. Ne računamo momke koji se vode kao članovi Građana, recimo, ali nisu ni videli Etihad, a kamoli igrali u svetloplavom dresu.

Podatak da Srbija ima nula igrača u polufinalu Lige šampiona u poslednje dve sezone je svedočanstvo opšte prihvaćenog stava da naš fudbal oskudeva u istinskim zvezdama, majstorima ozbiljnog kova, bez kojih se vodeći timovi iz liga Petice ne mogu zamisliti.

Prva perla reprezentacije Srbije Dušan Tadić je ujedno i poslednji naš predstavnik koji je dogurao do polufinala Lige šampiona. U sezoni 2018/2019 Ajaks je sa Tadićem napravio dar-mar u elitnom takmičenju, izbacio je i to pobedama u gostima Real Madrid i Juventus, ali do finala nije stigao, sapleo ga je Totenhem usred Amsterdama u poslednjem minutu revanša.

Kec na Real protiv Čelsija - 2,55

Sezonu ranije još jedan srpski igrač je bio akter senzacije. Tada je Roma eliminisala Barselonu u četvrtfinalu, a Vučicin dres nosio je po levom boku Aleksandar Kolarov. Barsa je dobila prvu utakmicu sa 4:1, da bi u Rimu izgubila sa 3:0. Nije se dalo Italijanima da odu dalje, pošto je u borbi za finale eliminisao Liverpul. Formalno član Crvenih sa Enfilda je bio te sezone Marko Grujić, ali je proleće proveo u Kardifu na pozajmici.

Od Kolarova, gledajući unazad, postoji rupa od dve godine bez Srba u završnom delu Lige šampiona, sve do – Kolarova. Samo što je u sezoni 2015/2016 doskorašnji kapiten reprezentacije Srbije nosio dres Mančester sitija. Građani su se zaustavili u polufinalu, a „uštopovao“ ih je Real Madrid.

Vraćajući film unazad dolazimo do sezone 2013/2014 kada je Čelsi bio među četiri najbolja tima na kontinentu, a u njegovom sastavu bio Branislav Ivanović. Bili su Plavci jači od Pari Sen Žermena u četvrtfinalu, ali isprečio se Atletiko Madrid na narednom stepeniku, te klub iz Londona nije dobacio do borbe za trofej.

Poslednji srpski fudbaler koji je igrao u finalu Lige šampiona bio je Neven Subotić. Nekadašnji reprezentativac koji se u eri Siniše Mihajlovića sam povukao iz državnog tima. U maju 2013. godine bio je u životnoj formi i sa Dortmundom je igrao svenemačko finale elitnog takmičenja protiv Bajerna. Poraz u borbi za ušati trofej je bio vrhunac karijere neobičnog momka Nevena Subotića, kojem su nakon toga povrede desetkovale karijeru i nikada više nije bio ni blizu visina kao iz 2013. godine.

IZBOR UREDNIKA

Bajern je tog proleća podigao trofej koji je godinu dana ranije osvojio Čelsi. Sa Branislavom Ivanovićem u klubu, ali ne i te večeri 19. maja na Alijanc areni na terenu. Bek Plavaca je u polufinalu dobio žuti karton zbog kojeg je morao da propusti finale. To, naravno, ne umanjuje njegov doprinos osvajanju pehara, najvećeg u istoriji kluba. Samim tim Bane je ujedno poslednji Srbin koji se popeo na vrh Evrope.

Osvrt na deceniju u Ligi šampiona završava se 2011. godinom u kojoj smo takođe imali finalistu. Nemanja Vidić se sa Mančester junajtedom namerio na Barselonu. Mnogi kažu da je taj sastav Katalonaca, sa Mesijem, Ćavijem, Inijestom, Pujolom, najbolji fudbalski tim svih vremena. Engleski Crveni đavoli im vaistinu te večeri na Vembliju nisu mogli ništa, bilo je na kraju 3:1 za tim Pepa Gvardiole.

Suma sumarum: jedna Banetova titula, Vidićevo i Subotićevo finale, te polufinala za Ivanovića, dva puta Kolarova i Tadića – to je učinak srpskih fudbalera u završnicama Lige šampiona u poslednjih deset godina. I dve poslednje sušne sezone...