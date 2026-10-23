Srpski bedem zaustavio najubojitiji napad Premijer lige: Brajton naleteo na Tekijaškog i Pavlovića

Dvojica srpskih defanzivaca, uspeli su da sa ostatkom odbrane sačuvaju mrežu u utakmici drugog kola Lige konferencije protiv napada koji je u dosadašnjem toku sezone Premijer lige sejao strah među protivničkim čuvarima mreže. Iako je Brajton imao terensku inicijativu, naročito tokom prvog poluvremena, češki predstavnik Jablonec izdržao je sve nalete velikog favorita, a u završnici je čak mogao i do senzacionalne pobede.

Posebno je zanimljivo što su se u srcu odbrane Jabloneca našli fudbaleri koji su do češkog kluba stigli potpuno različitim putevima. Nemanja Tekijaški (29) već je starosedelac u zeleno-belom dresu. U Jablonec je stigao leta 2023. godine iz Poljske, a srpskoj fudbalskoj javnosti poznat je po nastupima za Spartak iz Subotice, čije je boje branio od 2018. do 2021. godine. Za nešto više od tri godine u Češkoj izrastao je u jednog od oslonaca poslednje linije.

©Reuters (Nemanja Tekijaški)

Sa druge strane, Dušan Pavlović (22) predstavlja znatno svežije lice u ekipi. Mladi štoper stigao je ovog leta iz niškog Radničkog, a Jablonec je za njegov transfer izdvojio čak 800.000 evra. Bio je to prvi inostrani angažman u karijeri talentovanog defanzivca, koji je već na početku evropske avanture dobio priliku da odmeri snage sa jednim od najefikasnijih napada engleskog fudbala. I pokazao da može da odgovori takvom izazovu.

Istina, trener Brajtona Fabijan Hirceler napravio je čak osam promena u startnoj postavi u odnosu na ekipu koja je prethodno deklasirala Kristal Palas sa 5:0. Englezi su od početka nametnuli visok ritam, u prvom poluvremenu uputili 11 udaraca i agresivnim presingom često primoravali češkog predstavnika na greške. Međutim, kako je vreme odmicalo, tako je raslo samopouzdanje Jabloneca. Čak ni četiri izmene koje je Hirceler napravio dvadesetak minuta pre kraja nisu donele željeni rezultat gostima.

©Reuters (Dušan Pavlović u duelu sa Žoržinjom Ruterom)

Štaviše, u poslednjih petnaestak minuta domaćin je imao nekoliko ozbiljnih prilika da potpuno šokira Engleze. Garang Kuol, Vahtang Čanturišvili i Martin Cedidla učestvovali su u opasnim akcijama, ali je Brajton ipak izbegao poraz. Na drugoj strani, iskusni golman Jan Hanuš pobrinuo se da sve što prođe pored srpskog štoperskog tandema ne završi u mreži. Kada je sudija označio kraj utakmice, oko 6.000 navijača na stadionu Streljnice proslavilo je remi kao pobedu. I imali su razloga za to.

Posle dva kola, Brajton je ne četiri boda, dok Jablonec ima jedan i igraće do kraja ligaškog dela Lige konferencije protiv Rige i Trabzona u gostima, a protiv Lugana i Iberije 1999 na domaćem terenu.

LIGA KONFERENCIJE – 2. KOLO

Četvrtak

Kairat – Panatinaikos 1:5 (0:2)

/Bekbolat 79 – Taborda 6, Desers 24 penal, 47, Kangva 57, Rastoder 75/

Crvena zvezda – Kopenhagen 2:2 (2:1)

/Elšnik 34, Kostov 41 – Gaštarov 29, Karizo 70/

Hetafe – Lugano 2:5 (1:3)

/Azon 2, Majoral 74 – Ajeti 3, 26, Cimignjani 7, Bislimi 50, Behrens 90+2/

Iberija – Mjelbi 1:1 (0:0)

/Jinjolava 55 penal – Peterson 89/

Inter Eskaldes – Univerzitatea Krajova 1:3 (0:2)

/Areljano 77 – Al Hamlavi 3, Bajaram 5, Elisor 86/

Jablonec – Brajton 0:0

Žalgiris – Bran 1:4 (1:3)

/Oliveira 12 – Kastro 7, Holm 25, 40, 85/

Nordsjeland – CSKA Sofija 2:2 (0:1)

/Adel 55, 67 – Godoj 8, 88/

Pafos – Riga 1:1 (0:0)

/Bijel 76 – Fereira 67/

Trabzon – Harts 2:0 (1:0)

/Salah 32 penal, Frankulino 58/

Orhus - Egnatija 1:1 (0:1)

/Bogere 48 - Gruda 13/

Ajaks - Atalanta 2:0 (0:0)

/Arokodare 87, Uazan 90+3/

Borac Banjaluka - Kups 2:0 (1:0)

/Savić 29, Deket 50/

Braga - Gent 2:0 (1:0)

/Gomez 3, Martinez 76/

Linkoln Red Imps - Tvente 1:4 (1:2)

/Nano 38 - Van Den Belt 19, 57, Veghorst 24, Vajdman 90+3/

Midtjiland - Sint Trojden 0:1 (0:1)

/Soel 42/

Monako - Frajburg 3:0 (1:0)

/Bruner 45+2, Kamara 83, Fati 90+1/

Tun - Hajduk Split 0:1 (0:1)

/De Almeida 17/