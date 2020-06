Šta će biti sa Banetom Ivanovićem?

Stotine srpskih fudbalera će na kraju ove sezone biti slobodno u izboru novog kluba pošto im ugovori ističu u aktuelnim, a najzvučnije ime među njima je svakako Branislav Ivanović.

Nekadašnji kapiten Srbije po svemu sudeći broji poslednje nedelje u ruskom Zenitu. Ugovor je trebalo da mu traje do 30. juna, ali je zbog vanrednih okolnosti produžen do kraja jula kada se završava sezona u ruskoj Premijer ligi. Posle toga, nekadašnji Čelsijev as bi mogao da pređe u neku drugu sredinu ili da završi karijeru.

Ruski mediji su pisali da Ivanović i Zenit nisu postigli dogovor oko novog ugovora iako su obe strane bile raspoložene za nastavak saradnje. Srpski defanzivac je zahtevao novi ugovor na dve godine sa identičnom platom od 3.300.000 evra po sezoni, dok mu je Zenit nudio ugovor na samo godinu dana sa drastičnom redukcijom plate. Od tada, nije bilo pomaka u daljim pregovorima.

U Zenitu ne žele da se bave tom temom sada.

“Kao što sam i ranije rekao, do kraja sezone ili dok Zenit ne overi titulu, nećemo da se bavimo temom ugovora koji ističu. Zenit neće ni sa kim pregovarati o produžetku saradnje do tada”, poručio je generalni direktor ruskog kluba Aleksander Medvedev.

Ivanović je u Zenit došao pre dve i po godine iz Čelsija i ostavio fenomenalan utisak. Ukupno je odigrao 119 mečeva za Zenit u svim talkmičenjima i postigao 11 golova. Većinu utakmica je proveo po 90 minuta na terenu i bio jedan od najstandardnijih fudbalera kluba iz Sankt Peterburga. Ove sezone je propustio samo tri utakmice u svim takmičenjima od 32 moguće. Iako mu je 36 godina, bio je jedan od ključnih igrača u Zenitovom pohodu na ttulu, a koliko je poverenje imao, najbolje govori činjenica da je dobio kapitensku traku.

Osam kola pre kraja ruske Premijer lige, Zenit ubedljivo vodi u šampionskoj trci sa devet bodova više od drugoplasirane Lokomotive.