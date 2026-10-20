Šta će Sitiju Haland, kad se Fil Foden prerušio u njega! AEK popio ‘petardu’ na Etihadu
Vreme čitanja: 14min | uto. 20.10.26. | 22:53
Tri gola i asistencija krilnog napadača Mančestera; stativa Filipa Kostića nije koštala PSV u Portu
Neverovatno kako na kraju zaključak uvek može da se svede na jednu reč: rutinski! Na one stereotipne fraze o razlici u klasi.
Šta god da je šampion Grčke pokušao protiv lidera Premijer lige, kako god da je to u pojedinim trenucima delovalo ‘na oko’, šta god da smo mogli da pročitamo iz statistike, na kraju je utisak takav da je Mančester Siti odigrao koliko mu treba da lagano i vrlo ubedljivo dobije AEK i upiše nova tri boda u pohodu na direktan plasman u osminu finala Lige šampiona – 5:1 (2:0) I sve to, bez Erlinga Halanda, koji je utakmicu presedeo na klupi i sačuvao se za subotnje gostovanje Aston Vili. Šta će mu Haland, kad se Fil Foden prerušio u njega – večerašnji trijumf potpisao je sa tri gola i jednom asistencijom. Njegova partija karijere u Ligi šampiona!
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Mogu izabranici Marka Nikolića sebi da zamere način na koji su primili prvi gol. Suviše naivno. Nedopustivo naivno, i to najviše prema sopstvenom trudu da u polju ispariraju favorizovanom rivalu. Jer, dozvolili su Andersonu da se iskrade njihovoj pažnji i da neometan pokupi otkadak nakon što je Enco Fernandez pogodio prečku iz slobodnog udarca, mada se lopta vezisti Sitija dosta srećno odbila pravo u noge, jer su je, nakon okvira gola, amortizovali ruka i leđa golmana Brinjolija.
Bilo bi zanimljivo videti kako bi se ekipa Enca Mareske ponašala da nije tako rano, već u 12. minutu stigla do prednosti. Ovako, nije preterano zapinjala, jeste izlazila u visok presing, ali ne sasvim agresivan. Dozvoljavali su domaći fudbaleri igračima poslednje linije gostiju da dosta često vrte loptu od jednog do drugog, pa razlika u posedu nije bila preterano velika u korist Građana u dobrom delu prvog poluvremena.
Bili su puleni Marka Nikolića dosta disciplinovani u srednjem bloku, retko su dozvoljavali rivalu da ih spusti u niski, ali su jednako retko uspevali da ga ugroze iz željenih kontranapada (samo jedan šut na gol). Doduše, tu ima jedno “ali”. Reći će neko ko nije gledao da se hvatamo za nebitne detalje, ali to su upravo oni momenti kada “mali” shvate da nikada neće imati tretman kao “veliki”.
Jer, kao što je francuski sudija Delajo u 12. minutu sankcionisao prekršaj u prodoru 17-godišnjeg Flojda Sambe, koga je Mareska hrabro bacio u vatru upravo umesto Halanda, isto tako je morao četiri minuta kasnije faul Enca nad Rotom. Bila bi to dobra pozicija za direktan udarac na gol i čist prekršaj, ali je arbitar samo odmahnuo rukom.
Drugi pogodak Sitija možemo da posmatramo iz dva ugla. Kao plod prelepe kombinacije i duplog pasa Fodena i Luisa, ali i kao još jednu neopreznost defanzivaca Atinjana, konkretno Stavrosa Piliosa koji je na trenutak ispustio iz vida Fila Fodena, a ovaj to ne prašta.
Međutim, iskupio se levi bek AEK-a maltene samo što je počelo drugo poluvreme. Generalno su ga gosti počeli mnogo odvažnije, nakon dvostruke izmene Marka Nikolića na poluvremenu, a upravo jedan od igrača koji su ušli u igru, Zini, učestvovao je u akciji po levoj strani, poigrao se sa Husanovom, a Pilios je sve to ispratio i u punom trku plasirao u suprotan ugao.
I tu se vraćamo na ono “rutinski”. Imamo aktivnu utakmicu? Ma, važi. Samo pet minuta bilo je potrebno domaćinu da vrati dva gola prednosti, a onu svoju magiju pustio je Rajan Šerki, koji je, baš na dodavanje Fodena, velemajstorski pustio Arijagu da “ode po burek” i lagano plasirao, da bi četvrti gol Siti postigao posle možda i najlepše akcije na meču i još jedne asistencije Rika Luisa za Fila Fodena. Egzekucija krilnog napadača bila je impresivna. I to nije bilo sve, definitivno je tim iz Mančestera dodao gas, a Fil Foden je svoj prvi het-trik u Ligi šampiona kompletirao posle centaršuta MekAida.
Luka Jović igrao je do 83. minuta, ali ove večeri bez posebnog učinka, a baš tada je u igru ušao, čisto da draž ovog velikog gostovanja oseti, Mijat Gaćinović.
A, kad smo kod srpskih reprezentativaca, Filip Kostić je odigrao 88 minuta u velikoj pobedi PSV-a nad Portom u gostima (1:0). Imao je Kragujevčanin veliku priliku da se upiše u strelce, kada je u 42. minutu izbio sam ispred golmana rivala, ali je pogodio stativu. Ipak, taj promašaj nije skupo koštao njegov tim, jer je Gus Til doneo trijumf pogotkom u 57. minutu.
Sjajnu utakmicu priredili su uzastpni šampioni Evrope iz 1987. i 1988. godine. Puno prilika na obe strane, odličan tempo i na kraju iznenađujući i rezultat, ali i pogled na tabelu gde Zmajevi iz Portugalije nemaju niti jedan bod nakon tri odigrana kola.
LIGA ŠAMPIONA, 3. KOLO
Utorak
Fenerbahče - Slavija Prag 2:2 (2:1)
/Ajdin 4, Grinvud 11 - Provod 15, Kačor 90/
Sabah - Borusija Dortmund 1:2 (1:1)
/Mekarti 39 - Girasi 10, 53/
Liverpul - Viljareal 4:3 (2:29
/MekAlister 36, 65 Arauho 45+2, Virc 69 - Mikautadze 4, Kardona 29, Oluvaseji 87/
Roma - Slovan Bratislava 4:0 (2:0)
/Ermoso 21, Molina 39, Pisili 52, Malen 58 pen/
Porto - PSV 0:1 (0:0)
/Til 57/
Mančester Siti - AEK 5:1 (2:0)
/Anderson 12, Foden 34, 65, 76, Šerki 57 - Pilios 52/
Štutgart - Atletiko Madrid 1:1 (1:0)
/Leveling 36 - Alvarez 47/
Pari Sen Žermen - Barselona 4:2 (1:0)
/Due 38, Lukas Ernandez 72, Vitinja 81, Fabijan Ruiz 86 - Espart 55, Jamal 79/
Napoli - Bode Glimt 4:3 (2:1)
/Politano 1, MekTomini 41, 75, Bjortuft 89 ag - Hauge 27, Helmersen 62, Fet 90+4/
Sreda
18.45: (2,15) Lil (3,50) Galatasaraj (3,30)
18.45: (2,35) Komo (3,50) Mančester Junajted (2,95)
21.00: (1,20) Aston Vila (7,25) Viking (12,0)
21.00: (2,10) Bajern Minhen (3,90) Arsenal (3,20)
21.00: (2,00) Klub Briž (3,60) Lens (3,60)
21.00: (1,20) Inter (7,25) Šahtjor (12,0)
21.00: (1,17) Sporting (8,00) LASK (14,0)
21.00: (1,57) Betis (4,10) Fajenord (5,80)
21.00: (1,25) Real Madrid (7,00) Lajpcig (9,00)
*** kvote su podložne promenama