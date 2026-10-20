Šta će Sitiju Haland, kad se Fil Foden prerušio u njega! AEK popio ‘petardu’ na Etihadu

Šta god da je šampion Grčke pokušao protiv lidera Premijer lige, kako god da je to u pojedinim trenucima delovalo ‘na oko’, šta god da smo mogli da pročitamo iz statistike, na kraju je utisak takav da je Mančester Siti odigrao koliko mu treba da lagano i vrlo ubedljivo dobije AEK i upiše nova tri boda u pohodu na direktan plasman u osminu finala Lige šampiona – 5:1 (2:0) I sve to, bez Erlinga Halanda , koji je utakmicu presedeo na klupi i sačuvao se za subotnje gostovanje Aston Vili. Šta će mu Haland , kad se Fil Foden prerušio u njega – večerašnji trijumf potpisao je sa tri gola i jednom asistencijom. Njegova partija karijere u Ligi šampiona!

Neverovatno kako na kraju zaključak uvek može da se svede na jednu reč: rutinski! Na one stereotipne fraze o razlici u klasi.

Mogu izabranici Marka Nikolića sebi da zamere način na koji su primili prvi gol. Suviše naivno. Nedopustivo naivno, i to najviše prema sopstvenom trudu da u polju ispariraju favorizovanom rivalu. Jer, dozvolili su Andersonu da se iskrade njihovoj pažnji i da neometan pokupi otkadak nakon što je Enco Fernandez pogodio prečku iz slobodnog udarca, mada se lopta vezisti Sitija dosta srećno odbila pravo u noge, jer su je, nakon okvira gola, amortizovali ruka i leđa golmana Brinjolija.

Bilo bi zanimljivo videti kako bi se ekipa Enca Mareske ponašala da nije tako rano, već u 12. minutu stigla do prednosti. Ovako, nije preterano zapinjala, jeste izlazila u visok presing, ali ne sasvim agresivan. Dozvoljavali su domaći fudbaleri igračima poslednje linije gostiju da dosta često vrte loptu od jednog do drugog, pa razlika u posedu nije bila preterano velika u korist Građana u dobrom delu prvog poluvremena.

Bili su puleni Marka Nikolića dosta disciplinovani u srednjem bloku, retko su dozvoljavali rivalu da ih spusti u niski, ali su jednako retko uspevali da ga ugroze iz željenih kontranapada (samo jedan šut na gol). Doduše, tu ima jedno “ali”. Reći će neko ko nije gledao da se hvatamo za nebitne detalje, ali to su upravo oni momenti kada “mali” shvate da nikada neće imati tretman kao “veliki”. Jer, kao što je francuski sudija Delajo u 12. minutu sankcionisao prekršaj u prodoru 17-godišnjeg Flojda Sambe, koga je Mareska hrabro bacio u vatru upravo umesto Halanda, isto tako je morao četiri minuta kasnije faul Enca nad Rotom. Bila bi to dobra pozicija za direktan udarac na gol i čist prekršaj, ali je arbitar samo odmahnuo rukom.

Drugi pogodak Sitija možemo da posmatramo iz dva ugla. Kao plod prelepe kombinacije i duplog pasa Fodena i Luisa, ali i kao još jednu neopreznost defanzivaca Atinjana, konkretno Stavrosa Piliosa koji je na trenutak ispustio iz vida Fila Fodena, a ovaj to ne prašta.

Međutim, iskupio se levi bek AEK-a maltene samo što je počelo drugo poluvreme. Generalno su ga gosti počeli mnogo odvažnije, nakon dvostruke izmene Marka Nikolića na poluvremenu, a upravo jedan od igrača koji su ušli u igru, Zini, učestvovao je u akciji po levoj strani, poigrao se sa Husanovom, a Pilios je sve to ispratio i u punom trku plasirao u suprotan ugao.

I tu se vraćamo na ono “rutinski”. Imamo aktivnu utakmicu? Ma, važi. Samo pet minuta bilo je potrebno domaćinu da vrati dva gola prednosti, a onu svoju magiju pustio je Rajan Šerki, koji je, baš na dodavanje Fodena, velemajstorski pustio Arijagu da “ode po burek” i lagano plasirao, da bi četvrti gol Siti postigao posle možda i najlepše akcije na meču i još jedne asistencije Rika Luisa za Fila Fodena. Egzekucija krilnog napadača bila je impresivna. I to nije bilo sve, definitivno je tim iz Mančestera dodao gas, a Fil Foden je svoj prvi het-trik u Ligi šampiona kompletirao posle centaršuta MekAida. Luka Jović igrao je do 83. minuta, ali ove večeri bez posebnog učinka, a baš tada je u igru ušao, čisto da draž ovog velikog gostovanja oseti, Mijat Gaćinović.