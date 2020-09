Iako je Inter bio voljan da ostavi Ivana Perišića u Bajernu i nakon pozajmice, potom hteo da mu proda i Marcela Brozovića, Kristijan Eriksen se posle šest meseci naprasno našao na transfer listi, a opet se sva trojica našla u startnoj postavi Antonija Kontea na premijeri Intera u novoj sezoni (nisu igrali u prvom kolu). Milan Škrinijar pak nije. Slovenački defanzivac je u nemilosti italijanskog stručnjaka, navodno zbog nešto slabijih igara u finišu prethodne sezone, što se donekle pokazalo tačnim i na večerašnjem meču sa Fjorentinom. Konte je 25-godišnjeg štopera ostavio na klupi, i zbog toga je vrlo lako mogao debelo da plati ceh, samo da La-Lu tandem nije još jednom zablistao - 4:3 (1:1).

Odluka Kontea da meč počne sa samo jednim klasičnim štoperom u formaciji sa trojicom igrača u poslednjoj liniji pokazala se pogrešnom već u trećem minutu. Aleksandar Kolarov nije najodlučnije krenuo na centaršut Kristijana Biragija, lopta se odbila do Đakoma Bonaventure, a ovaj nesebično dodao do Kristijana Kuamea kome je ostalo da je sprovede u nebranjenu mrežu.

Inter nije uspevao da odgovori na rani pogodak Viole, ali je umalo dobio poklon glavnog sudije Đampaola Kalvarezea, kada je Lautaro Martinez lažirao kontakt sa Martinom Kaseresom i pao u šesnaestercu, na šta je italijanski arbitar naseo, da bi se nakon protesta urugvajskog defanzivca i pregledanja VAR-a ispravio.

I onda, posle Kolarova - Danilo D'Ambrozio! Italijanski defanzivac bio je nemoćan u skoku sa Nikolom Milenkovićem nakon jednog centaršuta, ali je za razliku od srpskog reprezentativca prošao nekažnjeno. A onda - hladan tuš Lautara Martineza. Povukao je kontru Nikolo Barela preko celog terena, "doneo je" do Argentinca, koji je preciznom "kiflom" u nadoknadi prvog dela doneo izjednačenje Nerazurima.

Potom i preokret na samom startu drugog dela, mada se uz dosta sreće udarac Lautara odbio od dvojice defanzivaca Ljubičastih i završio iza leđa Bartolomeja Drongovskog. Nije domaćin stigao pošteno ni da se obraduje, defanzivni trojac je ponovo odradio svoje. Odlučili su D'Ambrozio i Bastoni da udvajaju Riberija, Kolarov je stajao preširoko, Brozović nije ispratio Gaetana Kastrovilija i "desetka" tima iz Firence je neometano savladala Samira Handanoviča.

No, ni tu nije kraj. Kolarov i Bastoni predaleko jedan od drugog, majstorsko dodavanje Riberija preko pola terena neometano stiže do Federika Kjeze i to je - 2:3.

Inter je bio na kolenima, Dušan Vlahović koji je u igru ušao sa klupe, imao je priliku da ga dokrajči, ali je udarcem slabijom nogom propustio izglednu priliku sa sedam metara. Nije mnogo prošlo, usledio je blickrig Intera. Odlično ubacivanje još jednog rezerviste, Ašrafa Hakimija, povratna lopta za Lukakua i ponovo je bilo nerešeno. No, ne zadugo, jer se praktično u narednom napadu D'Ambrozio iskupio za sve kikseve i centašut Sančeza zakucao u mrežu gostiju za tri boda na premijeri svog tima u novoj sezoni. Umesto Intera, Fjorentina je ostala praznih ruku, rekli bismo neopravdano.

SERIJA A – 3. KOLO

Subota

Torino - Atalanta 2:4 (2:3)

/Beloti 11, 43 - Gomez 13, Murijel 21, Hatebur 42, D Ron 54/

Kaljari – Lacio 0:2 (0:1)

/Lazari 4, Imobile 74/

Sampdorija – Benevento 2:3 (2:1)

/Kvaljarela 8, Koli 18 – Kaldirola 33, 72, Leticija 88/

Inter - Fjorentina 4:3 (1:1)

/Martinez 45+2, Čečerini 52ag, Lukaku 87, D'Ambrozio 89 - Kuame 3, Kastrovili 57, Kjeza 63/

Nedelja

Ponedeljak

