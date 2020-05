Šta je danas na stolu u Cvajti: Vehen juriša bez povređenog kapitena, Nirnberg izgubljen u silnim promenama taktike, vreme je da se gostujući timovi oslade

I dok čekamo da fudbal konačno krene u ostalim većim zemljama evropskog kontinenta, u Nemačkoj polako ulaze u još veću brzinu. Nakon dva „vikend kola“ vreme je za malo fudbalske zabave i tokom radne nedelje. Svakako, pažnja fudbalske javnosti danas će biti usmerena na meč Dortmund – Bajern, ali oni koji žele da idu zaobilaznim putem, moći će da proberu utakmicu po svojoj volji. Jer, pored četiri meča u Bundesligi, isto toliko će biti odigrano i u Cvajti.

Pominjali smo koliko je domaći teren u Bundesligi izgubio svaki smisao, odnosno koliko više nema toliki uticaj od povratka fudbala posle korone. Samo tri puta su domaći timovi bili ti koji su slavili u najjačem rangu u Nemačkoj, a od toga tu treba podvući pobede Borusije Dortmund i Bajerna, što znači da je još samo Herta uspela da se okiti bodovima na svom terenu. Međutim, situacija u Cvajti je daleko od identične…

Naime, od nastavka takmičenja, gosti su samo na jednom meču uspeli da pokupe sva tri boda. To je pošlo za rukom Hanoveru na terenu Osnabrika. Svi ostali redom morali su pognute glave da napuštaju gostujuće stadione ili da se zadovolje samo jednim osvojenim bodom. Da budemo precizni, videli smo ukupno osam trijumfa domaćih ekipa, sedam nerešenih ishoda i jednu pobedu gostiju.

Pa, vreme je da vidimo da li gosti mogu da probiju led...

ERCGEBIRGE AUE – DARMŠTAT (18.30)

Verovatni sastavi:

Ercgebirge Aue (3-4-1-2): Jendruš - Gonter, Samson, Rasmusen - Štraus, Rize, Fandrih, Kempe - Nazarov - Hohšajt, Kriger

Nedostaju: Brajtkrojc, Kalig, Menel

Darmštat (4-2-3-1): Šuhen - Herman, Đumić, Rap, Holand - Palson, Štark - Heler, Honsak, Melem - Serdar Dursun

Nedostaju: Hen, Vitek

Akteri ove utakmice zaključuju gornju trećinu tabele, ali ne mogu da se umešaju u borbu za promociju (o mogućnosti da zapadnu u nevolje ni ne razmišljaju). Dakle, mogu da odigraju neopterećeni rezultatom, pa bi treneri Dirk Šuster i Dimitrios Gramozis mogli da odmore neke od startera i isprobaju momke od kojih se više očekuje u budućnosti. U normalnim okolnostima verovatno bismo vam predložili da se kladite na golove u obe mreže, ali to je bila retkost i kada su igrali pred punim tribinama - samo jedan od njihovih sedam dosadašnjih duela otišao je u 3+ - te je opklada da će pasti najviše dva pogotka najrazboritija. Ercgebirge je odličan domaćin, pa razmislite i o kombinaciji 1X&0-3 (da Ercgebirge neće da izgubi, niti će biti preko tri gola).

GROJTER – OSNABRIK (18.30)

Verovatni sastavi:

Grojter (4-1-2-3): Burhert - Majerhofer, Jekel, Kaliđuri, Vitek - Seguin - Grin, Ernst - Hrgota, Nilsen, Leveling

Nedostaje: Mavraj

Osnabrik (3-4-2-1): Kin - Hajer, Van Aken, Trap - Ajdini, Tafertshofer, Blaha, Agu - Uahim, Amenjido - Sisej

Nedostaju: Haubrok, Konrad

Poraz od Hanovera, i to uprkos dvostrukom vođstvu bio je treći koji je Osnabrik pretrpeo u prethodna četiri kola (remi kod vodećeg Bilefelda bio je plod slučajnosti). Prošlosezonski prvak Treće lige tako je dogurao do dvocifrenog broja mečeva bez pobede i nije teško pretpostaviti sa kolikim samopouzdanjem ljubičasto-beli stižu u Firt u kojem su gostovali sedam puta, a samo jednom su ga napustili sa bodom. Činjenica je da Grojter nema izražen takmičarski motiv, ali nijednom od minula četiri protivnika nije dopustio da ga savlada, a među njima su bili Štutgart i Hamburger, koji "pucaju" na elitu. To ga čini favoritom, mada bi i Osnabrik mogao do pogotka - em nema šta da izgubi, em je na svakom gostovanju od početka novembra davao makar po gol.

JAN REGENZBURG – NIRNBERG (18.30)

Verovatni sastavi:

Jan Regenzburg (4-2-2-2): Majer - Saler, Nahrajner, Koreja, Okorođi - Gajpl, Gimber - Štolce, Vekeser - Gritner, Albers

Nedostaju: Palasios, Palionis, Šnajder

Nirnberg (4-2-3-1): Matenija - Sorg, Serensen, Mavropanos, Handverker - Nirnberger, Gajs - Dovedan, Berens, Hak - Išak

Nedostaju: Besong, Fraj, Kilkopf, Klant, Misiđan, Mil, Šlajmer, Valentini, Vilert

Nirnberg je među najugroženijima, ali ne može da računa ni na kakav popust s obzirom na to da je ovo pokrajinski derbi. Pored toga, ni njegov bavarski komšija nije daleko od opasne zone. Tradicija je drastično uz goste (25 trijumfa, šest podela plena i svega dva poraza), međutim, ni dvomesečna pauza nije im pomogla da prebrode krizu i ne možemo da im poklonimo poverenje. Tome je doprinela i najava trenera Jensa Kelera da će ponovo da "promeša karte", pa ako on nema jasnu ideju o tome šta mu je činiti, kako da je imaju fudbaleri, a i mi sa njima? Jedine koliko-toliko izvesne opcije su mali broj pogodaka i efikasnije drugo poluvreme pošto je obostrani prioritet zaštita sopstvenog, pa tek onda ugrožavanje protivničkog gola.

VEHEN – SANDHAUZEN (18.30)

Verovatni sastavi:

Vehen (5-1-3-1): Lindner - Kun, Mokenhaupt, Dams, Reker, Švede - Šato - Knel, Kjere, Ditgen - Šefler

Nedostaju: Ajgner, Mrovka, Šenfeld

Sandhauzen (5-2-1-2): Frajsl - Dikmajer, Nauber, Žirov, Kister, Pačarada - Linsmajer, Tafertshofer - Bijada - Šoj, Berens

Nedostaju: Buaduz, Engels, Karl, Zenga

Pretposlednji Vehen suočava se sa tri problema: prvi je povreda kapitena Sebastijana Mrovke, koji drži sredinu terena, drugi je suspenzija najboljeg asistenta, iskusnog Štefana Ajgnera, a poslednji su bolji rezultati van Vizbadena. Ipak, u slučaju pobede preskočio bi Sandhauzen i posle dužeg vremena napustio zonu ispadanja, a kako je u prethodnom susretu na svojoj BRITA-Areni "uzeo meru" Štutgartu trebalo bi da to uradi i belo-crnima koji su iz poslednjih osam kola izvukli tri boda, i to kroz remije. Što se tiče golova, značaj duela isključuje efikasnost (sumnjamo u to da će ih biti više od dva), a Sandhauzenove utakmice ionako su najtvrđe u Cvajti. Samim tim, MOZZART kombinacija 1X&0-3 i ovde ima smisla, a pristojno plaća.

