Šta se dešava sa Bilbaovim napadačima? Kraj sezone za Gurusetu

Guruseta je već pretrpeo identičnu povredu, ali desnog kolena, 2019. dok je igrao za Bilbao Atletik (rezervni tim Lavova). U međuvremenu je postao i reprezentativac. I to standardan: u prošloj sezoni je dao deset, pre tri godine čak 14 golova, pa je imao u nogama dvocifren učinak, ali će sada ekipa iz Baskije morati bez njega.

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I ne samo njega, jer je trenutno van stroja i krilni napadač Niko Vilijams, koji je tokom prošle sezone takođe često ispadao iz stroja. Plus, ni Ojan Sanset, koji ponekad deluje kao „lažna devetka“, nije u dobrom ritmu. Sada je i on u ambulanti, a i kada se vrati – nije klasičan napadač.

Sve to znači da će stručni štab nastaviti da forsira Injakija Vilijamsa u ulozi „devetke“, iako kapitenu više prija mesto na krilu. Njegova podrška, ali sa klupe, biće snažni Marokanac Maroan Sanadi.

Bilbao je tek 11. na tabeli La lige, ali valja imati na umu da ima dve utakmice manje u odnosu na konkureciju, jer su odloženi dueli sa Levanteom i Rajo Valjekanom.