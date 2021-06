Dobro ukomponovan tim, povoljan psihološki momenat i odgovornost na terenu učiniće Dansku jednim od najozbiljnijih kandidata za prolazak u nardnu fazu iz grupe B. Iskustvo i sigurnost u odbrani ovom timu daju Kasper Šmajhel i Simon Kjer, kvalitet u manevru Kristijan Eriksen, Pjer Emil Hejbjerg i Tomas Dilejni, a brzinu u ofanzivi Jusuf Poulsen, Martin Brajtvajt, ali i još nekoliko ubitačnih krila. U ovom trenutku sam špic napada deluje rezervisano za mladog i snažnog napadača Kopenhagena Jonasa Vinda, koji je debitovao u oktobru prošle godine za državni tim i u dosadašnih šest nastupa postigao tri gola.

(1,55) Danska (3,80) Finska (7,00)

Deluje da se Danci najkomotnije osećaju u fromaciji 4-2-3-1. Imaju vrlo aktivne bočne igrače kao što su Danijel Vas i Joakim Mele, a dodatnu sigurnost u poslednjoj liniji daje Andreas Kristensen, koji je igrao vrlo dobro u dresu šampiona Evrope Čelsija u ovoj sezoni. Ozbiljnu konkurenciju na štoperskim mestima predstavlja i sjajni Janik Vestergard, pa Hjulmand ima prave slatke muke u izboru tandema u središtu odbrane.

Kasper Šmajhel je konačno došao u situaciju da se dokaže i na Evropskom prvenstvu. Na Mundijalu u Rusiji je bio pravi oslonac ovog tima. U grupnoj fazi takmičenja je dva puta sačuvao mrežu u grupnoj fazi takmičenja, od čega i protiv moćne Francuske, ali je njegova selekcija potom nesrećno eliminisana od Hrvatske na penale u osmini finala.

Kasper Šmajhel ©Reuters

Čuvar mreže koji je kroz čitavu karijeru za sobom nosio težinu imena i prezimena svog oca, od dragocene je važnosti za svoj državni tim. Peter je bio deo one selekcije koja se 1992. godine domogla istorijskog evropskog trona, iako je na turnir stigla kao zamena za diskvalifikovanu Jugoslaviju. Taj trofej je predstavljao neverovatnu stvar za danski fudbal u svakom trenutku, ali deluje kao da je postao ozbiljan teret svakoj narednoj selekciji.

"Želim da postignem uspeh sa Danskom. Želim da osvojim Evropsko prvenstvo, kao i da odem na Mundijal sa reprezentacijom. Za mene nije dobra stvar samo to što imam dobru godinu iza sebe, već kontinuitet i stabilnost koju moja pozicija zahteva. Golman mora da bude stabilan i da poseduje visok nivo poverenja. Osećam to već mnogo godina i mislim da me moji saigrači cene i znaju šta očekuju od mene", rekao je Kasper Šmajhel.

Danci su snagu pokazali i na startu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, gde su ostvarili tri ubedljive pobede uz fantastičnu gol razliku 14:0. Mnogo toga po pitanju plasmana ove selekcije na Evropskom prvenstvu zavisiće od meča sa Finskom na početku turnira. Ukoliko tu osvoje tri boda, sa znatno više samopouzdanja će dočekati odlučujuće mečeve sa Belgijom i Rusijom. Značajnu prednost za selekciju Kaspera Hjulmanda predstavlja činjenica da mečeve igraju na Parken stadionu u Kopenhagenu.

Danska pobednik prvenstva - kvota 30,0

Danska ima nekoliko mladih zvezda, ali se još uvek sve u ovom timu vrti oko Kristijana Eriksena. Fantastični plejmejker se bukvalno za sve pita u ekipi, tu je da izvodi jedanaesterce, slobodne udarce, kornere... Da može da bude ključan igrač svoje reprezentacije i na ovom turniru pokazao je u mečevima Lige nacija, gde je postigao četiri gola, a u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo je bio još dominantniji sa pet golova i četiri asistencije. Iako se borio sa svojom ulogom od dolaskau u Inter, još uvek se smatra igračem najviše klase. Od njegove igre, ideje i kreacije, mnogo toga će zavisiti u igri ekipe Kaspera Hjulmanda na ovom turniru.

Kasper Hjulmand ©Reuters

Iako je bilo planirano da Hjulmand zameni iskusnog Ogea Hareidea na klaupi nakon Evropskog prvenstva, odlaganje turnira sa prošlog za ovo leto ubrzalo je taj proces. Učešće u Ligi nacija, prijateljski mečevi i kvalifikacije za Mundijal u Kataru omogućili su Hjumandu da sakupi 11 mečeva na klupi državnog tima i oformi ekipu prema svom ukusu, pa se čini se da je odradio dobar posao. Ostvario je osam pobeda i dva puta poražen Belgije, sa kojom će se suočiti i na Evropskom prvenstvu. Krunu dobrog posla predstavljalo je slavlje na Vembliju protiv Engleske (1:0) u Ligi nacija. Mana mu je neiskustvo na velikim takmičenjima, ali ima samo 49 godina i mnogo više energije od njegovih prethodnika. Do sada u karijeri ima titulu sa Nordsjelandom, a kakav mu je bio trenerski potencijal pokazuje i to da je 2014. godine nasledio Tuhela u Majncu, mada se tamo nije predugo zadržao.

Danska pobednik grupe - kvota 3,80

Danska na Evropsko prvenstvo dolazi sa ogromnim sampouzdanjem, ima potencijal, kvalitet, igra lepo i za oko, ali će sada morati da napravi iskorak kada su u pitanju mečevi sa ozbiljni selekcijama. Naravno, ukoliko misle da dođu do značajnog rezultata na turniru. U prijateljskom meču sa Nemačkom (1:1), nagovestili su da bi tako nešto moglo i da se dogodi, ali porazi od Belgije u Ligi nacija (0:2 i 2:4) ipak pozivaju na oprez.

"Imali smo nekoliko dobrih rezultata, ali mogli smo da osetimo razliku u kvalitetu u ta dva meča sa Belgijom. Osećali smo se dobro u ta dva meča u Ligi nacija, ali smo oba puta izgubili sa dva gola razlike. Kada igramo sa najboljima, zaista moramo da podignemo nivo svoje igre", iskren je bio Hjulmand.

Selektor Danske je specifičan i potome što i te kako zna da pruži šansu mladim igračima, a svoje prilike su umeli da iskoriste Mikel Damsgard i Andreas Skov Olsen, tako da će i oni vrebati svaku šansu da provedu koji minut na Evropskom prvenstvu. Hjulmanda nećete prečesto videti da se odriče svoje formacije, ali budite spremni da tokom meča, a posebno u njegovoj završnici, zaigra sa trojicom defanzivaca.

Danaska se u svom sistemu 4-2-3-1 oslanja upravo na dvojicu defanzivnih igrača i vrednih radnika Tomasa Dilejnija i Pjer Emila Hejbjerga. Njih dvojica drže ključ kompletne igre. Ukoliko uspeju na pravi način da osujete protivnički manevar, ostaviće dosta slobode i prostora za mozak ekipe, a to je Kristijan Erisken.

Mladi Jonas Vind je viđen kao startni napadač, ali bi izostanak njegovog iskustva na ovako velikim turnirima mogao da natera Hjulmanda da dobro promisli kada je u pitanju ta namera. Kandidat za to mesto je Kasper Dolberg, ali nije isključeno da dođe do pomeranja u linijama, pa da Andreas Skov Olsen uđe u startnih 11, a da Jusuf Poulsen ode u sam špic napada. Ta opcija bi donela dodatnu brzinu ovoj ekipi i mogla da predstavlja veliku opasnost za protivnika. Ipak, drastično bi opala opasnost u skoku po protivnike, iako ona pre svega stiže iz poslednje linije tima.