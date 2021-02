Od oduševljenja do nerviranja. Kad je stigao na Park prinčeva dočekan je kao završna kockica slagalice u nameri arapskih vlasnika da osvoje Ligu šampiona. Posle tri i po godine u Pari Sen Žermenu najugledniji francuski sportski dnevnik izražava zabrinutost da li je Nejmarovo odustvo unapred smišljeno ili je stvarno povređen.

Izvesnih mesec dana pauze posle gostovanja Kaenu naterali su urednike L'Ekipa da začeprkaju po arhivi i uvidom u „istoriju bolesti“ konstatuju kako je Brazilac upao u „Staklenu zamku“. Tim naslovom dočekali su u petak čitaoce, podsećajući da najskuplji fudbaler današnjice nijednom kad je bilo važno nije bio na raspolaganju prvaku države otkako se pre tri i po godine preselio iz Barselone.

U prvoj sezoni, povredio se pred revanš sa Real Madridom u osmini finala Lige šampiona, u narednoj je sa tribina gledao eliminaciju od Mančester junajteda, u prethodnoj doduše bio na raspolaganju Tomasu Tuhelu za dvomeč sa Borusijom iz Dortmunda, ali činjenica da ga opet neće biti na terenu u možda ključnom delu sezone je alarmantna. Nejmar će odsustvovati četiri sedmice zbog prijavljene povrede kuka, sigurno će propustiti prvi okršaj sa Barselonom, a pitanje je da li će se oporaviti za revanš sa bivšim klubom.

Revanš sa Kataloncima na programu je 10. marta. Narednog dana Nejmarova sestra Rafaela slavi rođendan. Zlobnici bi rekli da je namerno povređen kako bi mogao u Brazil, na još jednu žurku. Dokaz da su u pravu će pronaći u činjenici da je, i dok je igrao na Nou Kampu, propustio svaki meč na dan sestrinog veselja. Marta 2014. bio je na klupi, naredne dve sezone bio je kažnjen, a 2017. povređen.

Baš kao i sad.

„Tuga je velika, bol neizmeran, plač neprestan. Još jednom ću, nakratko, prestati da radim ono što najviše volim u životu, a to je igranje fudbala. Ponekad se osećam nelagodno zbog stila igre, jer driblam, i stalno me napadaju. Ne znam da li je problem u meni ili onome što radim na terenu. Samo me rastužuje što moram da slušam protivničke igrače, trenere, komentatore ili koga sve još ne kako pričaju kako moraju da me prebiju, da često padam, da sam plačljivko, da sam razmažen... Iskreno, ne znam koliko dugo ću to još moći da trpim. Samo želim da budem srećan igrajući fudbal. Ništa više“, istakao je Nejmar u objavi na Instagramu.