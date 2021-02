Odjeci meča sa Milanom i dalje odzvanjaju u ušima igrača i stručnog štaba Crvene zvezde, navijači veruju u čudo na San Siru i prolaz dalje, iako je zdravstvena situacija u Ljutice Bogdana daleko od idealne. Pod teretom evropskih obaveza, crveno-beli sutra gostuju u Subotici, sa željom da naprave lepu uvertiru za jedan od najžvađnijih mečeva ove generacije.

Jačina Spartaka, koji je u prvom delu sezone, namučio srpskog šampiona, naterala je Dejana Stankovića da ne kalkuliše u pripremi. On je istakao da će crveno-beli izaći sa najjačim sastavom, bez želje da uigravaju odbranu bez Milunovića i Rodića, igrača koji neće moći da pomognu u Milanu.

„Sećamo se svi utakmice protiv Spartaka iz prvog dela sezone, svi su uživali, bila je to otvorena, lepa, jaka utakmica. Hrabri Spartak je došao da se nadigrava sa Crvenom zvezdom i ja sam to pohvalio odmah posle meča. Očekujemo sličnu situaciju i u Subotici. Imamo samo jedan cilj, a to je da donesemo tri boda kući“, rekao je Dejan Stanković.

Osvrnuo se šef stručnog štaba i na moguće pozive igračima iz omladinskog pogona da se priključe prvom timu, upravo zbog deficita bonusa.

„Veljko Nikolić se vratio u trenažni proces, takođe tu su Gavrić i Krstović i Petrović, za sada nećemo priključivati nikoga više prvom timu. Momci treba da nastave da rade sa svojim trenerima i sigurno će neko od njih do kraja sezone dobiti pravu šansu“.

Bivši kapiten Crvene zvezde nije krio da su crveno-beli trenutno maksimalno fokusirani na Spartak.

„Svaka sledeća utakmica je najvažnija, sa tim za ovih godinu dana nisam imao problema i sumnjam da ću imati i u ovoj utakmici. Milan je arhiviran, sledeći meč je protiv Spartaka, pa ćemo onda opet da razmišljamo o Milanu. Već se povela priča kako ćemo igrati protiv Milana zbog dobijenih žutih kartona i povreda, ali u ovom trenutku zaista ne razmišljam o tome, nego o sutrašnjem meču protiv Spartaka. U Subotici će na teren izaći najbolji tim, ne kalkulišem u ovom trenutku, niti razmišljam o uigravanju za Milano“.

Govorio je Stanković o Filipu Falku, italijanu koji je pokazao zavidan nivo znanja u finišu meča protiv Milana. Deluje da bi doskorašnji fudbaler Lečea mogao da bude starter u Subotici.

„Falko još nije u potpunosti spreman da odigra svih 90 minuta, ali za 60-65 minuta u viskom ritmu je i više nego spreman. Nije me iznenadio, upoznat sam sa svim njegovim kvalitetima, samo je to sve potvrdio. Drago mi je što je pravi debi imao protiv Milana i da će u Subotici napraviti razliku i prevagu što se tiče naše igre i našeg cilja“.

Odgovorio je Dejan Stanković i na pitanje koje interesuje sve navijače crveno-belih, kada će na terenu ponovo videti Zvezdinu desetku, Aleksandra Kataija.

„Nadamo se da će Katai biti što pre spreman da zaigra, blizu smo toga. On sam ima veliku želju, a mi ga svi željno iščekujemo“.

Aksel Bakajoko doživeo je lakšu povredu, a Stanković je istakao da Afrikanca očekuje kraća pauza.

„Bakajoko se povredio prilikom spašavanja jedne lopte, da ne ode u korner, napravio je rotaciju, istegao malo unutrašnji ligament, povreda nije ozbiljnija, ali zahteva nekih sedam dana mirovanja, tako da će biti brzo sa grupom“.