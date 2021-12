Stanković: Hoću pehar u maju! Ostao bih ovde ceo život, ali ovaj klub je mašina

Šef struke Crvene zvezde Dejan Stanković kaže da se uverio u to da se na klupi Crvene zvezde na kraju samo gleda rezultat, koliko ta uloga nosi pritiska sa sobom, a sa druge strane je i zadovoljan kako je u dosadašnje dve godine odgovorio na izazove sa kojima se suočio na svom prvom trenerskom zadatku.

Cilj na kraju ove sezone je isti kao i na kraju prethodne, a to je šampionska titula. Temperametni strateg veruje da će se on ponovo naći u rukama njegove ekipe, iako crveno-beli imaju tri boda zaostatka za večitim rivalom. Posle toga će se svoditi računi i pričati o daljim planovima.

"Svako ko zna kakav je osećaj i kakve emocije izaziva ovaj klub, voleo bi da ostane u Zvezdi ceo život. I kao igrač i kao trener. Međutim, neminovno je da jednom svi krenemo svojim putem. Zvezda je ozbiljna mašina, mnogo je lepo, ali i mnogo je velika potrošnja. I dalje sam zadovoljan, i dalje imam maraton da istrčim. Ima uvek interesovanja za mene, ali to sam rekao i ranije - zapitao bih se da nema. Onda bi to značilo da ne radim dobar posao. Lepo je kad se raspituju za vas. To vam daje snagu da budete još bolji. A moji planovi? Sve ću uraditi da u maju podignem pehar...", rekao je Dejan Stanković za Informer.

Bliži se druga godina u Zvezdi, ali i 100. meč na klupi najtrofejnijeg srpskog kluba.

"Veoma mi je brzo prošlo, mi i dalje trčimo maraton. Glavno je da ga istrčiš, dođeš do kraja i ostvariš zacrtane ciljeve. Utakmice su usputne stanice. Neke deonice ćeš hodati, neke trčkarati, neke sprintom završiti, ali bitan je cilj. Zvezda je rezultat, samo to se gleda, u to sam se stopostotno uverio. Zadovoljan sam, ovo je moj prvi posao. Odrastao sam uz ovu generaciju, uz veliku pomoć svih ljudi koji me okružuju. Bilo je i grešaka, bilo bi glupo da nije. Samo tako možeš da uvidiš gde si pogrešio i uradiš sve da budeš još bolji".

"SA SVIH STRANA JE OGROMAN PRITISAK, TO SE VIDI PO MOJOJ KOSI"

Pritisak je sastavni deo svakog velikog kluba, ali Crvena zvezda ima posebnu težinu.

"Mediji, uprava, navijači, ostali klubovi, sa svih strana je ogroman pritisak, što se da videti po mojoj kosi. Ostavio sam i cigare pre godinu i po dana, jer sam usled ogromnog pritiska počeo mnogo da pušim i morao sam da presečem. Trener Crvene zvezde je trener i igračima i upravi i stučnom štabu i navijačima i novimarima. Sa svake strane moram da prihvatim pritisak i odgovornost na sebe i pustim igrače da rade na miru. I ja sam bio igrač, njihovo je samo da igraju. Na početku mi je malo bilo teško, ali onda sam shvatio da je Zvezda svačija. Najveći klub u Srbiji i na Balkanu, ima lepu istoriju, a prethodnih nekoliko godina ponovo ima dobre rezultate u Evropi. Svako želi da se bavi Zvezdom i to je potpuno normalno. Vremenom sam shvatio da svako ima pravo i da joj zviždi i da je hvali i da kritikuje".

"KAD SI U 'CRVENOM' OD AVGUSTA DO MAJA, ONDA SE VIDI KO JE KAKAV ČOVEK"

Da li vas optrećuje neprestana borba sa Partizanom za titulu ove sezone?

"Ovo će biti teško, ali možda i najlepše prvenstvo u poslednjih nekoliko godina. Prava muška borba, tu se odrasta. Želim da bude još jače, možda već sledeće godine još neizvesnije. Da se uključi još neko, da se četiri-pet ekipa do aprila bore za titulu. Meni je lepše da je razlika jedan ili tri boda, da je neizvesno. Jedno je napraviti fenonomenalan uvod i onda to održavati, a drugo biti u "crvenom" od avgusta do maja. Onda se vidi kakav je ko čovek. Tad mi treba čovek, a ne igrač, da izdrži kad je teško".

Koja vam je najdraža, a koja najteža utakmica u Zvezdi?

"U sto utakmica, bilo je manje od deset odsto poraza. Možda su neki bili potrebni, da izvučemo pouke, da znamo da u fudbalu postoje tri ishoda, a ne samo pobede. Navijačima su najteže pali Omonija i Šerif, ali treba biti realan. Da, mogla je da se prođe Omonija da smo igrali na dve utakmice. Šerif isto, mada sam znao da će biti teško sa njima. S druge strane, imali smo pobedu protiv Genta tamo, pobedu protiv Ludogoreca u gostima, Brage ovde, osvajanje Kupa. To su utakmice koje mi ostaju u lepom sećanju. Moram da pomenem i mečeve sa Milanom, pogotovo na San Siru, gde smo bili i bolji nego na Marakani. Borili smo se prsa u prsa sa svima. U Milanu su nas milimetri delili od istorijskog uspeha, ali to je samo podsticaj za dalje".

"KADA SU SVI MISLILI DA ĆE ME PUSTITI NIZ VODU, UPRAVA JE STALA IZA MENE"

Kakvu saradnju imate sa upravom kluba?

"Imam ozbiljno dobru saradnju sa upravom. Znamo se godinama i uzajamno se poštujemo. U momentima stani-pani, oni su stali iza mene. Osetio sam stvarno podršku i to ne govorim iz kurtoazije. Ja sam pomalo luckast, rekao bih da mi je nešto smetalo. Kada su svi mislili da će me pustiti niz vodu, ono su stali iza mene. Džaja i Toza znaju me otkad sam bio dete. Mrkelu znam dvadesetak godina, protiv Terze sam igrao kad sam bio klinac. Imamo izvanrednu saradnju i onda gledamo da uklopimo želje i mogućnosti. Nekad je to dobro, nekad ne, ali ja gledam da ono što imam uvek smatram najboljim".

Da li ste im predočili želje za prelazni rok?

"Želje za prelazni rok uvek idu zajedno sa mogućnostima. Pričamo često, ali kad dođe utakmica, gledam samo ono što imam. Ono što imam je najbolje, pa neka fali sedam igrača. Ja verujem u one koji istrče na teren. Samo tako mogu da ih ubedim da mogu da urade i nemoguće", zaključio je Stanković.