Fudbaleri Crvene zvezde burno su proslavili prvi trofej Kupa Srbije posle devet godina. U tom slavlju bilo je i onih što su se, najblaže rečeno, pomalo zaneli, a kamere sve to uredno zabeležile. Ne služi na čast Marku Gobeljiću što je nakon drugog odbranjenog penala Milana Borjana skinuo šorts ispred Vladimira Stojkovića. Nije iskusni univerzalac time unizio samo sebe, već i ime Crvene zvezde, čega je trener crveno-belih Dejan Stanković i te kako svestan.

Otuda njegova razumna reakcija posle utakmice...

"Moraš da znaš da se ponašaš... Rekao sam svima kad smo se okupili ispod severa kako treba da izgleda kada se pobedi. On će se sigurno kajati sutra kada se bude probudio. Jedino što ja mogu jeste da se izvinim u svoje lično i ime kluba".

Stanković je kratko prokomentarisao i ružne scene nakon provokacija na realciji Krstović - Stojković.

"Seo sam na klupu, nisam video najboje. Radovao sam se njegovom golu i onda video gužvu... Ne mogu da utičem na sve na terenu, nije mogao ni na mene niko da utiče. Treba biti veliki i u porazu i pobedi, jednostavno - ja to ne volim! Treba da se slavi, ali da se znaju načini kako se to radi. Ne sme da se prelazi granica pristojnosti, treba biti dostojanstven. Da, derbi vuče takve stvari, ali ja to ne opravdavam, podvukao je šef strke srpskog šampiona i osvajača Kupa.