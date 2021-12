Stanković oprezan pred utakmicu broj 100: Pristup mora da bude drugačiji nego u Surdulici

Crvena zvezda želi trijumfalno da okonča mesec i ovaj deo sezone, kako bi spokojno provela zimsku pauzu i maksimalno se pripremila za uzbudljive prolećne izazove. Ekipi Dejana Stankovića ostale su još dve utakmice, ona sutrašnja protiv Radnika (18.00), a onda i ona sa TSC-om u Baškoj Topoli u četvrtak (16.05), kada će srpski šampion i zvanično staviti zavesu na ovu burnu jesen.

Vreme je paralisalo najveći deo stadiona u Srbiji, ali ne i onaj najveći, gde su grejači odradili važan posao, tako da je sve spremno za jubilarni 100. meč Dejana Stankovića na klupi matičnog kluba.

"Lepe i važne dve godine na klupi Crvene zvezde, kako za mene, tako i za klub. Stota utakmica, kao da je prva. Sa istim žarom, voljom, koncentracijom ulazim u svaku utakmicu, sa puno emocija. Lep put, stota utakmica na klupi, ali gledamo da to slavlje ostavimo za kasnije jubileje. Imamo zacrtan cilj ovog meseca, u 28 dana devet utakmica, na veoma dobrom smo putu da ostvarimo ono što smo dogovorili, a to je da pobedimo sve. Utakmica protiv Brage i prolaz u osminu finala, svrstao bih u pobedu i to veliku. Imamo još dve prvenstvene utakmice, videćemo šta i kako će nam vreme dozvoliti, ali smo spremni da igramo", počeo je Stanković.

Naglasio je mladi stručnjak da pristup meču mora biti drastično drugačiji u odnosu na prvi duel Zvezde i Radnika koji je odigran u Surdulici tokom ove sezone.

"Pristup utakmici mora biti drugačiji u odnosu na prvu utakmicu protiv Radnika. Za nas je meč u Surdulici bio jedno ozbiljno "buđenje", hladan tuš. Nekada je dobro izgubiti da bi se "otreznili", došli sebi, videli da nismo nepobedivi, zbili redove, popričali, takođe da "otpadnu zarezi", ako postoje, napravimo grupu kao što jesmo, očvrsnemo i izađemo iz toga još jači, što smo i pokazali na poslednjih sedam utakmica. Pristup mora biti drugačiji, nama je cilj šest bodova bez obzira protiv koga igramo".

Govorio je Stanković koliko su pobede značajne, kao i da igrači spremni dočekuju duel protiv ekipe iz Surdulice.

"Pobede su penicilin za sve. Brže prolazi umor, lakše se prebrode napori, a tako će biti i sutra. Momci su dobro, vratili smo se iz Portugala, odmorili, uspeli juče da istreniramo i pokušaćemo danas. Smatram da su igrači spremni. Treba ispoštovati zalet koji imamo, ne mislimo o umoru jednostavno smo svesni šta je naš cilj".

Osvrnuo se šef stručnog štaba Zvezde na zdravstveni bilten.

"U ovom periodu smo se, koji je bio najbitniji, novembar i decembar susreli sa mnogo poteškoća, mnogo izostanaka i previše utakmica. Nećemo moći da računamo na Sanoga, to je sigurno. Filipo Falko se vratio treningu, kao i Veljko Nikolić, ali videćemo još za ostatak tima. Umor je prisutan, ali će svi "stisnuti zube" i ove dve utakmice moramo da dobijemo".

Naglasio je mladi trener da neće biti kalkulacija pred duel protiv Radnika, kao i da će na teren izvesti najbolji sastav koji ima u ovom trenutku.

"Ovo je delikatan momenat u sezoni, zbog pregršt utakmica i ogromnog napora koji trpimo nemamo sada vremena za "eksperimente". Verujem u sve momke, kao što se to pokazalo na utakmica protiv Ludogoreca i Brage, kao i na mečevima u prvenstvu gde smo takođe rotirali. Treba ispoštovati "zalet", igraće momci koji su izneli veći deo tereta tokom novembra i decembra", zaključio je Stanković.