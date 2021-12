Stanković ostaje do Brage, a posle...

Utakmica sa Bragom, vredna potencijalnog plasmana u osminu finala Liga Evrope, trebalo bi da bude glavna tema u Ljutice Bogdana ovih dana. Međutim, velika neizvesnost u Crvenoj zvezdi vlada oko statusa šefa stručnog štaba Dejana Stankovića i sada već neskrivene ponude italijanske Sampdorije. Brojni mediji sa Apenina sinoć su lansirali vest da je temperamentni stručnjak prvi kandidat Masima Ferera da zameni Roberta Daversu. Uostalom, Stanković je već šest meseci ozbiljan kandidat za klupu tima iz Ligurije koji već dugo igra ispod svih standarda. Praktično ima otvoren poziv da preuzme kormilo bivšeg vicešampiona Evrope.

Potom se pojavila nova vest po kojoj je Stanković dao pristanak da se preseli u Đenovu, ali da je posao ukočila Crvena zvezda. Međutim, niko na Marakani, i oko kluba, ne može sa sigurnošću da tvrdi da će Dejan Stanković u budućnosti voditi srpskog šampiona i pokušati da uzme još jednu titulu nacionalnog prvaka.

Prema pojedinim informacijama Dejan Stanković je još pre mesec dana imao sastanak sa klupskim rukovodstvom i saopštio želju da napusti kormilo Crvene zvezde. Takav stav pravdao je emotivnom istrošenoću, rečima da ga je rad u matičnom klubu iscrpeo. Videlo se to i po nekim njegovim reakcijama tokom prvenstvenih mečeva.

Međutim, problem za Stankovića predstavlja izuzetno gust raspored i još tri meča do kraja jesenje sezone koji su i te kako bitni za Crvenu zvezdu. Crveno-beli posle Brage dočekuju Radnik, dok u poslednjem meču gostuju TSC-u u Bačkoj Topoli. Ta dva duela imaju za crveno-bele prefiks „must win“ kako bi se održao korak sa Partizanom...

Sve to stavlja Stankovića u vrlo nezgodan položaj, pogotovo što Sampdorijii, posle poraza od Lacija i uoči derbija Đenove, gori pod nogama. I pitanje je koliko može da čeka bivšeg asa Lacija i Intera. Sa druge strane bilo bi vrlo neozbiljno, čak amaterski, od strane uprave Crvene zvezde, pa i samog Stankovića, da odluče da prekinu saradnju uoči jednog od najvažnijih mečeva ove jeseni. Bio bi to dokaz neozbiljnosti.

Jasno je da će Crvenu zvezdu na Munisipalu predvoditi Dejan Stanković, što će biti njegov 99. meč na klupi crveno-belih. A posle toga... U ovom trenutku teško da postoji garancija da će ljubimac Delija ostati u Ljutice Bogdana, bez obzira na važeći ugovor do 2023. godine. Zasićenost i želja za izazovima su suviše jaki argumenti da biste nekog zadržavali na klupi koja zahteva emotivni i fizički napor. Ostao je Vladan Milojević šest meseci nakon što je poželeo da se rastane sa Crvenom zvezdom i to je ispalo dobro. Ponovo je uveo tim u Ligu šampiona i stekao kapitalnu prednost u odnosu na Partizan, mada je bilo žestokih poraza u Ligi šampiona. Staž je na molbu navijača i klupskih struktura produžio i Miodrag Božović, ali to, ispostavilo se, nije bio dobar potez.

NE POSTOJI SLOBODAN SRPSKI TRENER KOJI MOŽE DA ISKONOTROLIŠE JAKU SVLAČIONICU I VELIKA OČEKIVANJA

Problem za Crvenu zvezdu je činjenica što srpski fudbal, u ovom trenutku za ovakvu Crvenu zvezdu koja je porasla, ne nudi veliki broj referentnih trenera. Svlačionica je vrlo jaka, apetiti navijača su porasli, lestvica je podignuta zahvaljujući odličnim ostvarenjima Stankovića i Vladana Milojevića. I teško da postoji trener koji bi imenovanjem dobio apsolutnu podršku javnosti i navijača.

Stanković jeste bio početnik, ali i suviše veliko ime. Dobio je grejs period od šest meseci i potom, uz manje padove, opravdao poverenje. Stigao do titule, dva učešća u Ligi Evrope, i čak 12 trijumfa u UEFA takmičenjima. Sasvim dovoljno za konstantan poziv Sampdorije. Ovaj poslednji je i dalje na snazi. I vrlo je jak i konkretan.

Stanković i uprava Crvene zvezde će morati brzo da preseku, mada sve ukazuje da Dejan nema dilemu i da bi voleo da se oproba u Seriji A. A opet bi da ostane i završi prvi deo sezone kako i dolikuje čoveku koji se poziva na ljubav prema Crvenoj zvezdi.

Neće moći sve da zadovolji.